Новини
Любопитно »
35-годишната актриса от „Шербет от боровинки“ Едже Иртем е починала от алкохолно натравяне

35-годишната актриса от „Шербет от боровинки“ Едже Иртем е починала от алкохолно натравяне

10 Юли, 2026 17:59 1 733 13

  • едже иртем-
  • актриса-
  • шербет от боровинки-
  • почина-
  • причина за смъртта-
  • алкохолно натравяне

Оповестиха причината за смъртта на актрисата

35-годишната актриса от „Шербет от боровинки“ Едже Иртем е починала от алкохолно натравяне - 1
Снимка: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Окончателният съдебномедицински доклад за смъртта на турската актриса Едже Иртем сочи, че тя е починала от алкохолно отравяне. 35-годишната актриса, позната на широката публика с ролята на Ъшъл в сериала „Шербет от боровинки“ („Kızılcık Şerbeti“), почина на 15 юни в дома си в Истанбул, ден след рождения си ден.

Според информацията, цитирана от турски медии, докладът на Държавната агенция по съдебна медицина на Турция установява „интоксикация с алкохол“, като в организма ѝ е било отчетено критично високо ниво на етилов алкохол. В тялото ѝ са открити и активни вещества от лекарствени продукти в терапевтични нива, които според медицинската практика могат да засилят потискащия ефект на алкохола върху централната нервна система.

Първоначално смъртта на Иртем беше свързвана със сърдечен арест. Нейният адвокат съобщи тогава, че актрисата е починала около обяд в дома си, докато майка ѝ е била с нея, но уточни, че точната причина ще стане ясна след аутопсия. Последвалите седмици доведоха до различни спекулации, включително за възможна инфекция след ухапване или одраскване от маймуна по време на пътуване до Тайланд, сепсис или взаимодействие между медикаменти и алкохол.

Съдебномедицинското заключение отхвърля версията за външна намеса, насилие или травма като причина за смъртта. Така докладът дава първото официално обяснение по случай, който привлече сериозно внимание в турските медии и социалните мрежи, особено заради внезапната кончина на актрисата в момент на засилено професионално присъствие.

Едже Иртем е родена на 14 юни 1991 г. в Сивас. Завършва катедрата по опера и вокално изкуство в университета „Яшар“ в Измир през 2014 г., а по-късно изучава актьорско майсторство в културния център „Садри Алъшък“ в Истанбул. Телевизионната ѝ кариера започва през 2014 г., като през годините участва в редица популярни турски продукции.

Сред най-известните ѝ роли са участията в „Новата булка“, „Мистър Грешен“, „Затворник“, „Опасно изкушение“ и „Шербет от боровинки“. Последният сериал е сред най-гледаните турски телевизионни продукции през последните години и донесе на Иртем по-широка разпознаваемост чрез образа на Ъшъл.

Филмографията ѝ включва още комедийната лента „Зенго“ и криминалния трилър на Netflix „10 дни на любопитния човек“ от 2024 г., част от поредицата по романите на Мехмет Ероулу. Участието ѝ в продукции за телевизия и стрийминг платформи я постави сред познатите лица на новото поколение турски актьори.

Иртем беше погребана в района на Кушадасъ, в западната провинция Айдън. На церемонията присъстваха нейни близки, роднини и колеги. Смъртта ѝ предизвика множество реакции в турската развлекателна индустрия, където тя беше описвана като енергична и позитивна личност с активна кариера пред себе си.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    9 0 Отговор
    няма да е алкохол дрога ще е надрусала се е здраво

    18:01 10.07.2026

  • 2 Нищо ново

    9 0 Отговор
    80% от турските актьори употребяват, разпространяват и съществуват благодарение на наркотиците ( в случая е алкохол). Снимат плътно 8-10 ч дневно,, за да облъчват.

    18:08 10.07.2026

  • 3 име

    2 3 Отговор
    Извода е, че дръжвата трябва узакони и да контролира продажбата на алкохол, а не хора без опит в пиенето, да пият разни ментете с етилов спирт. И без това не е като да не пият алкохол, особено в европейската част на Турция.

    Коментиран от #5

    18:15 10.07.2026

  • 4 ограничаван

    1 0 Отговор
    „Шербет от боровинки“ с метилов алкохол, че първака не е изхвърлен от търговски съображения за гонено количество.

    Коментиран от #6

    18:23 10.07.2026

  • 5 Разбирачо,

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "име":

    Етиловият спирт, разреден с вода в съответните количества, е всъщност алкохолът за пиене - водка, уиски, ракия…
    Та, какво искаше да ни кажеш?

    Коментиран от #7

    18:23 10.07.2026

  • 6 без медикаменти

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "ограничаван":

    С етилов алкохол може да се приеме смъртоносна доза (около 400грама) само при консумация на екс като вода, обикновено приспива преди да се поеме дозата. Комбинация с медикаменти прави ударна дозата на медикаментите.

    18:31 10.07.2026

  • 7 цар киро

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Разбирачо,":

    бърка етиловия алкохол с метиловия ама какво да ги правиш разбирачи раираш.

    18:33 10.07.2026

  • 8 ццц

    0 0 Отговор
    Moже......ама друг път.

    18:35 10.07.2026

  • 9 Шербет от боровинки

    3 0 Отговор
    Шербет от натурал менте ичкии
    щом пропиха момите в турция докъде се стигна

    18:41 10.07.2026

  • 10 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 1 Отговор
    Убуо де,Аллах не забранява ли алкохола!?🦧🕌🕌🕌🥳🤣👍

    Коментиран от #12

    18:41 10.07.2026

  • 11 какви боровинки ви гонят бе

    2 0 Отговор
    къзълджък е дрян не боровинка. Кой преводач ви излъга?

    19:41 10.07.2026

  • 12 забранява

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    на вярващите, а не на безбожниците ...

    19:42 10.07.2026

  • 13 Спиртомера

    1 0 Отговор
    Пила е дървесен спирт и одеколон.

    19:49 10.07.2026