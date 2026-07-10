35-годишната актриса от „Шербет от боровинки“ Едже Иртем е починала от алкохолно натравяне

Окончателният съдебномедицински доклад за смъртта на турската актриса Едже Иртем сочи, че тя е починала от алкохолно отравяне. 35-годишната актриса, позната на широката публика с ролята на Ъшъл в сериала „Шербет от боровинки“ („Kızılcık Şerbeti“), почина на 15 юни в дома си в Истанбул, ден след рождения си ден.

Според информацията, цитирана от турски медии, докладът на Държавната агенция по съдебна медицина на Турция установява „интоксикация с алкохол“, като в организма ѝ е било отчетено критично високо ниво на етилов алкохол. В тялото ѝ са открити и активни вещества от лекарствени продукти в терапевтични нива, които според медицинската практика могат да засилят потискащия ефект на алкохола върху централната нервна система.

Първоначално смъртта на Иртем беше свързвана със сърдечен арест. Нейният адвокат съобщи тогава, че актрисата е починала около обяд в дома си, докато майка ѝ е била с нея, но уточни, че точната причина ще стане ясна след аутопсия. Последвалите седмици доведоха до различни спекулации, включително за възможна инфекция след ухапване или одраскване от маймуна по време на пътуване до Тайланд, сепсис или взаимодействие между медикаменти и алкохол.

Съдебномедицинското заключение отхвърля версията за външна намеса, насилие или травма като причина за смъртта. Така докладът дава първото официално обяснение по случай, който привлече сериозно внимание в турските медии и социалните мрежи, особено заради внезапната кончина на актрисата в момент на засилено професионално присъствие.

Едже Иртем е родена на 14 юни 1991 г. в Сивас. Завършва катедрата по опера и вокално изкуство в университета „Яшар“ в Измир през 2014 г., а по-късно изучава актьорско майсторство в културния център „Садри Алъшък“ в Истанбул. Телевизионната ѝ кариера започва през 2014 г., като през годините участва в редица популярни турски продукции.

Сред най-известните ѝ роли са участията в „Новата булка“, „Мистър Грешен“, „Затворник“, „Опасно изкушение“ и „Шербет от боровинки“. Последният сериал е сред най-гледаните турски телевизионни продукции през последните години и донесе на Иртем по-широка разпознаваемост чрез образа на Ъшъл.

Филмографията ѝ включва още комедийната лента „Зенго“ и криминалния трилър на Netflix „10 дни на любопитния човек“ от 2024 г., част от поредицата по романите на Мехмет Ероулу. Участието ѝ в продукции за телевизия и стрийминг платформи я постави сред познатите лица на новото поколение турски актьори.

Иртем беше погребана в района на Кушадасъ, в западната провинция Айдън. На церемонията присъстваха нейни близки, роднини и колеги. Смъртта ѝ предизвика множество реакции в турската развлекателна индустрия, където тя беше описвана като енергична и позитивна личност с активна кариера пред себе си.