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Актрисата Хейдън Панетиър почина на 36 г.

Актрисата Хейдън Панетиър почина на 36 г.

17 Август, 2026 07:16 1 289 13

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Към момента не се съобщава причината за смъртта ѝ

Актрисата Хейдън Панетиър почина на 36 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американската актриса и певица Хейдън Панетиър е починала на 36-годишна възраст. Новината е потвърдена пред ABC News от нейния представител.

„С огромна тъга съобщаваме за трагичната загуба на нашата обичана Хейдън. Тя беше невероятна светлина и истинска природна сила, която носеше неизмерима любов и радост на всички, които я познаваха, както и на милионите, които я гледаха на екрана“, се казва в изявлението на представителя ѝ.

Към момента не се съобщава причината за смъртта ѝ.

Панетиър е родена на 21 август 1989 г. и започва кариерата си пред камера още като дете. Сред ранните ѝ по-известни филмови участия е спортната драма „Помни титаните“ от 2000 г. Големият международен пробив идва с ролята на Клеър Бенет в хитовия сериал „Герои“, излъчван между 2006 и 2010 г., пише Nova.bg.

Една от най-разпознаваемите роли в кариерата ѝ е тази на кънтри звездата Джулиет Барнс в сериала „Нашвил“. Панетиер участва в продукцията в продължение на шест сезона, а изпълнението ѝ носи две номинации за „Златен глобус“ за най-добра поддържаща актриса. Тя демонстрира и музикалните си способности, като сама изпълнява песните на своята героиня.

Панетиер е позната на публиката и от хорър поредицата „Писък“, където играе Кърби Рийд. След период извън големия екран тя се завърна към ролята в „Писък VI“ през 2023 г.

През последните години актрисата говореше открито за трудни периоди в личния си живот. Тя не криеше борбата си с алкохолната зависимост и следродилната депресия след раждането на дъщеря си Кая през 2014 г.

През май 2026 г. Панетиър издаде мемоарната си книга „This Is Me: A Reckoning“, в която разказа за живота си пред камерите, зависимостите, майчинството и загубата на по-малкия си брат Джансен Панетиер.

Хейдън Панетиър има една дъщеря - Кая, от връзката си с бившия световен шампион по бокс Владимир Кличко.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Мими Кучева🐕

    6 1 Отговор
    Ясно,леквидирана у от окраинското разузнаване!😎🥳🤣

    07:18 17.08.2026

  • 2 Гейтс

    5 0 Отговор
    Ковид сиропчето действа.

    07:19 17.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дупничанин

    5 0 Отговор
    От буламача у спринцовката. Или от друга дрога. Много млада, но и много глупава.

    07:24 17.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 СМЯТАЙ ЩО ЗА СТОКА Е

    11 1 Отговор
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    Коментиран от #11

    07:27 17.08.2026

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    Коментиран от #10

    07:29 17.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

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  • 10 Режисьор

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    страхотното име - Кая.

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    0 0 Отговор
    Живот не търпи кухи фрази на разкаяние! Живия живот иска истинско разкаяние, и прекратяване на зависимостите!!! Всеки сам решава дали да го направи, или да чака чудеса!

    07:45 17.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.