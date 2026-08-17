25 г. след "Дневниците на принцесата" Ан Хатауей бе провъзгласена за "Легенда на Дисни" (ВИДЕО)

Американската актриса Ан Хатауей получи едно от най-престижните отличия на The Walt Disney Company и официално беше обявена за Легенда на Дисни по време на церемонията на D23 в Анахайм, Калифорния. Признанието идва точно 25 години след филмовия ѝ дебют като Миа Термополис в „Дневниците на принцесата“.

43-годишната носителка на „Оскар“ прие отличието пред публиката в Honda Center, след като беше представена от режисьора на „Дяволът носи Prada“ Дейвид Франкъл. В специално видеопослание главният редактор на Vogue Анна Уинтур също отдаде почит на актрисата, като подчерта нейните талант, професионализъм и доброта.

В речта си Ан Хатауей заяви, че се чувства „един от най-невероятно щастливите хора в света“ и благодари на семейството си, което от ранните ѝ години насърчава интереса ѝ към актьорството и разказването на истории.

Особено място в думите ѝ зае Джули Андрюс, с която Хатауей работи в „Дневниците на принцесата“ през 2001 г. Актрисата разказа, че още на 17 години е научила от легендарната си партньорка колко важни са добротата, търпението, чувството за хумор и професионалната дисциплина.

„Дневниците на принцесата“ поставя началото на връзката на Ан Хатауей с Disney. Тя се завръща като Миа Термополис в продължението „Дневниците на принцесата 2: Кралски годеж“ през 2004 г., а по-късно играе Бялата кралица в „Алиса в Страната на чудесата“ и „Алиса в Огледалния свят“.

По време на D23 актрисата отново насочи вниманието и към „Дневниците на принцесата 3“, който ще продължи историята на Миа, а не ще рестартира поредицата. Ан Хатауей вече е потвърдила завръщането си, докато Джули Андрюс заяви по-рано този август, че няма да участва в третия филм.

2026 г. се оказва особено силна за Ан Хатауей. Тя отново изигра журналистката Анди Сакс в „Дяволът носи Prada 2“ заедно с Мерил Стрийп, Емили Блънт и Стенли Тучи. Продължението се превърна в един от големите киноуспехи на годината, а общите приходи на двата филма преминаха границата от 1 млрд. долара.

Хатауей има и поредица от други големи заглавия през 2026 г., сред които „Одисея“ на режисьора Кристофър Нолан, „The End of Oak Street“, „Mother Mary“ и предстоящата екранизация на романа „Verity“ от Колийн Хувър.

Отличието Легенда на Дисни е най-високото признание, което компанията връчва на личности с траен принос към нейната история. Програмата съществува от 1987 г., а сред предишните носители са Джули Андрюс, Джеймс Камерън, Харисън Форд, Анджела Басет, Робърт Дауни-младши, Елтън Джон, Джордж Лукас и Робин Уилямс.

Заедно с Ан Хатауей във випуска легенди за 2026 г. бяха включени още Дуейн Джонсън-Скалата, братята Джонас, Лин-Мануел Миранда, продуцентът Джери Брукхаймър, Алън Тюдик, аниматорът Ерик Голдбърг, Сюзън Игън, Ким Ървайн, Крис Бърман и бившият главен изпълнителен директор на Disney Боб Айгър.