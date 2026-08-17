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25 г. след "Дневниците на принцесата" Ан Хатауей бе провъзгласена за "Легенда на Дисни" (ВИДЕО)

25 г. след "Дневниците на принцесата" Ан Хатауей бе провъзгласена за "Легенда на Дисни" (ВИДЕО)

17 Август, 2026 15:58 508 5

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Актрисата отбеляза една от най-успешните си години в киното през 2026 г.

25 г. след "Дневниците на принцесата" Ан Хатауей бе провъзгласена за "Легенда на Дисни" (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американската актриса Ан Хатауей получи едно от най-престижните отличия на The Walt Disney Company и официално беше обявена за Легенда на Дисни по време на церемонията на D23 в Анахайм, Калифорния. Признанието идва точно 25 години след филмовия ѝ дебют като Миа Термополис в „Дневниците на принцесата“.

43-годишната носителка на „Оскар“ прие отличието пред публиката в Honda Center, след като беше представена от режисьора на „Дяволът носи Prada“ Дейвид Франкъл. В специално видеопослание главният редактор на Vogue Анна Уинтур също отдаде почит на актрисата, като подчерта нейните талант, професионализъм и доброта.

В речта си Ан Хатауей заяви, че се чувства „един от най-невероятно щастливите хора в света“ и благодари на семейството си, което от ранните ѝ години насърчава интереса ѝ към актьорството и разказването на истории.

Особено място в думите ѝ зае Джули Андрюс, с която Хатауей работи в „Дневниците на принцесата“ през 2001 г. Актрисата разказа, че още на 17 години е научила от легендарната си партньорка колко важни са добротата, търпението, чувството за хумор и професионалната дисциплина.

„Дневниците на принцесата“ поставя началото на връзката на Ан Хатауей с Disney. Тя се завръща като Миа Термополис в продължението „Дневниците на принцесата 2: Кралски годеж“ през 2004 г., а по-късно играе Бялата кралица в „Алиса в Страната на чудесата“ и „Алиса в Огледалния свят“.

По време на D23 актрисата отново насочи вниманието и към „Дневниците на принцесата 3“, който ще продължи историята на Миа, а не ще рестартира поредицата. Ан Хатауей вече е потвърдила завръщането си, докато Джули Андрюс заяви по-рано този август, че няма да участва в третия филм.

2026 г. се оказва особено силна за Ан Хатауей. Тя отново изигра журналистката Анди Сакс в „Дяволът носи Prada 2“ заедно с Мерил Стрийп, Емили Блънт и Стенли Тучи. Продължението се превърна в един от големите киноуспехи на годината, а общите приходи на двата филма преминаха границата от 1 млрд. долара.

Хатауей има и поредица от други големи заглавия през 2026 г., сред които „Одисея“ на режисьора Кристофър Нолан, „The End of Oak Street“, „Mother Mary“ и предстоящата екранизация на романа „Verity“ от Колийн Хувър.

Отличието Легенда на Дисни е най-високото признание, което компанията връчва на личности с траен принос към нейната история. Програмата съществува от 1987 г., а сред предишните носители са Джули Андрюс, Джеймс Камерън, Харисън Форд, Анджела Басет, Робърт Дауни-младши, Елтън Джон, Джордж Лукас и Робин Уилямс.

Заедно с Ан Хатауей във випуска легенди за 2026 г. бяха включени още Дуейн Джонсън-Скалата, братята Джонас, Лин-Мануел Миранда, продуцентът Джери Брукхаймър, Алън Тюдик, аниматорът Ерик Голдбърг, Сюзън Игън, Ким Ървайн, Крис Бърман и бившият главен изпълнителен директор на Disney Боб Айгър.


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