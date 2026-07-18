Георги Тошев отново скочи на Венета Райкова

Георги Тошев отново отправи остър коментар, който беше възприет като препратка към Венета Райкова и работата ѝ в предаването „Преди обед“. Повод за думите му стана въпрос на Алпер Чочев в „Черешката на тортата“: „С какво не бихте направили компромис в работата си?“, пише marica.bg.

Отговорът на журналиста веднага привлече вниманието на зрителите.

„Аз показах с какво не мога да направя компромис – с една дама и нивото на водене на телевизионна програма. Компромис с това не можех да направя“, заяви Тошев пред останалите участници. Макар да не спомена Венета Райкова по име, думите му бяха разчетени като нова критика към бившата водеща на „Преди обед“.

Тошев вече публично се беше разграничил от предаването и беше изразил недоволство от неговата посока и начина, по който се представя пред зрителите.

Журналистът допълни, че телевизиите не трябва единствено да се съобразяват с масовите предпочитания, а имат отговорността да формират вкуса на аудиторията.

„Телевизията, при целия ентъртеймънт, в крайна сметка е консервативна медия, която трябва да държи и да изпреварва вкусовете на зрителите. Тя трябва да изпреварва тенденциите“, каза още той. Според Тошев качеството на съдържанието и професионалното ниво на водещите не бива да бъдат жертвани в името на рейтингите и забавлението.

Коментарът му върна вниманието към публичното напрежение между него и Венета Райкова. По-рано Тошев открито критикува промените в „Преди обед“ и заяви, че не желае името му да бъде свързвано с новата посока на предаването.

Този път той отново не посочи конкретно име, но формулировката му не остави много съмнения към кого е насочена забележката.

Така конфликтът между двамата отново се разгоря – този път около масата на кулинарното риалити.

Останалите гости също споделиха с какво не биха направили компромис в професионалния си живот.

Алпер Чочев разказа за случай, при който негов оператор откраднал камера, и подчерта, че не би проявил никаква толерантност към кражба. Елизабет Методиева заяви, че за нея са недопустими компромисите с качеството на работата и дребните интриги между колеги.

В тазседмичните епизоди на „Черешката на тортата“ участват още Юли Тонкин и Виктория Кузманова – годеницата на Димитър Рачков.