Георги Тошев за последните думи на Йосиф Сърчаджиев: Аз съм опак човек

Ден след като България се прости с големия актьор Йосиф Сърчаджиев, журналистът и продуцент Георги Тошев сподели трогателен спомен от последната им среща. В емоционален пост той посочи и последните думи, които е чул от легендарния артист.

"Аз съм опак човек.", казал е артистът на Жоро Тошев.

"Последният път му занесох диня. Той поиска сирене. Така някак разговорът започна от най-обикновените неща. А най-важните разговори винаги започват така", пише той. И по думите му тогава не е разбрал напълно смисъла на изречението.

"Днес си мисля, че може би някои хора просто не могат да бъдат прочетени от първата страница. Трябва да ги обиколиш. Да ги изчакаш. Да приемеш, че ще остане нещо, което никога няма да разбереш."

Журналистът пише, че Йосиф Сърчаджиев е изглеждал уморен, но никога примирен: "В погледа му още имаше онова особено упорство на хората, които са платили висока цена, за да останат себе си. Думите идваха трудно след изпитанията, през които беше минал, но всяка беше извоювана. И затова тежеше повече."

Георги Тошев направи и кратко, но интересно описание на бащата на Алекс Сърчаджиева: "Голям артист. Сложен човек. Чешит."

"От някои хора не помниш всичко, което са казали. Помниш начина, по който са присъствали. А това е по-дългата памет. Ще го помня.", завършва посланието си телевизионният продуцент.