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Георги Тошев за последните думи на Йосиф Сърчаджиев: Аз съм опак човек

Георги Тошев за последните думи на Йосиф Сърчаджиев: Аз съм опак човек

3 Юли, 2026 16:58 1 271 12

  • георги тошев-
  • йосиф сърчаджиев-
  • актьор-
  • продуцент-
  • последни думи

Журналистът разказа за последната си среща с актьора

Георги Тошев за последните думи на Йосиф Сърчаджиев: Аз съм опак човек - 1
Снимка: Facebook
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ден след като България се прости с големия актьор Йосиф Сърчаджиев, журналистът и продуцент Георги Тошев сподели трогателен спомен от последната им среща. В емоционален пост той посочи и последните думи, които е чул от легендарния артист.

"Аз съм опак човек.", казал е артистът на Жоро Тошев.

"Последният път му занесох диня. Той поиска сирене. Така някак разговорът започна от най-обикновените неща. А най-важните разговори винаги започват така", пише той. И по думите му тогава не е разбрал напълно смисъла на изречението.

"Днес си мисля, че може би някои хора просто не могат да бъдат прочетени от първата страница. Трябва да ги обиколиш. Да ги изчакаш. Да приемеш, че ще остане нещо, което никога няма да разбереш."

Журналистът пише, че Йосиф Сърчаджиев е изглеждал уморен, но никога примирен: "В погледа му още имаше онова особено упорство на хората, които са платили висока цена, за да останат себе си. Думите идваха трудно след изпитанията, през които беше минал, но всяка беше извоювана. И затова тежеше повече."

Георги Тошев направи и кратко, но интересно описание на бащата на Алекс Сърчаджиева: "Голям артист. Сложен човек. Чешит."

"От някои хора не помниш всичко, което са казали. Помниш начина, по който са присъствали. А това е по-дългата памет. Ще го помня.", завършва посланието си телевизионният продуцент.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 земляк от с Сърнево

    11 6 Отговор
    този е от стар и кр2во.жаден черкезки род - за този нищо

    Коментиран от #5, #12

    17:00 03.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Перничанин

    8 8 Отговор
    За този привилигирован жид обърнал се на пръв сераст ли ме карате да лея сълзи?Е няма как да стане.Дано скоро цялото му племе го последва.

    17:10 03.07.2026

  • 4 Този в дясно

    7 3 Отговор
    Е шфестер

    17:14 03.07.2026

  • 5 Миндич

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "земляк от с Сърнево":

    Какъв черкезки род бе? Син на Анна Фаденхехт и внук на Йосиф Фаденхехт,тоест ашкеназки жид.На дедо си носи името.

    17:15 03.07.2026

  • 6 Верен

    13 2 Отговор
    Ммм даа... , верен на манталитета на племето си, и тАко,и вАко. И от цървЕни ,и от сИни лап,лап,лап.

    17:26 03.07.2026

  • 7 Зъл пес

    13 2 Отговор
    Не уважавам хора,ако ще да е и този артист,на които цял живат не им трепва сърцето за детето му.

    17:28 03.07.2026

  • 8 Олигофрен беше

    8 2 Отговор
    Нито беше артист,камо ли голям! Синче на баща си, който все пак беше нещо!

    17:34 03.07.2026

  • 9 НАЦИОНАЛИСТ

    3 2 Отговор
    €в р€ инът й.с. БИЛ- Опак чов€к!
    гош ко то ш€в - Обрат€н чов€к!
    иван ко$ тов-$и ганин ч€в€к!
    д€до $им€он-Объркан ч€в€к!
    разбойкУ-Прибран чов€к!
    р"ум€н" БО(га)ТАШ-П .тка ч€лов€к!
    БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ!

    17:41 03.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Потник BOOS

    5 0 Отговор
    Йоско е от културните трегери ухажвани от бай Тошо. После тия трегери като Лиленцето-Пиленцето, Карадочата, ЛЕвчевият ... станаха върли дУмократи.

    18:09 03.07.2026

  • 12 Съмнявам се

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "земляк от с Сърнево":

    Само като му чуя гласчето на педист пляскайки педалите на водно колело към...другия бряг...

    18:22 03.07.2026