Селена Гомес страстно разцелува съпруга си Бени Бланко за рождения си ден (СНИМКИ)

Селена Гомес изглежда се носи на вълните на щастието, след като публикува в Instagram поредица от лични снимки със съпруга си, музикалния продуцент Бени Бланко. На част от кадрите двамата си разменят страстна целувка и позират прегърнати по време на семейно тържество.

33-годишната певица и актриса, която навършва 34 години на 22 юли, показа и снимки с приятели, както и моменти от работата си по шестия сезон на сериала „Убийства в сградата“. Продукцията се снима в Лондон с участието на Стив Мартин и Мартин Шорт.

Селена Гомес и 38-годишният Бени Бланко прекараха голяма част от последните месеци разделени заради ангажиментите ѝ във Великобритания. Продуцентът избра да прекоси Атлантическия океан с кораб, за да бъде с нея около рождения ѝ ден, тъй като изпитва силен страх от летене.

В публикувано в TikTok видео Бланко се пошегува: „Когато прекосяваш Атлантика с „Титаник“, за да видиш съпругата си, защото те е страх да летиш.“ Към клипа той добави: „Нещата, които правим заради любовта.“

Двойката сключи брак на 27 септември 2025 г. на церемония в района на Санта Барбара, Калифорния. Двамата потвърдиха връзката си публично през декември 2023 г., а година по-късно обявиха годежа си.

В интервю за испанския вестник „Ел Паис“ Бени разказа, че в началото двамата са пазили отношенията си в тайна в продължение на осем или девет месеца. По думите му Селена Гомес го попитала дали е сигурен, че иска да започне връзка с нея, предвид постоянния медиен интерес към личния ѝ живот.

„Тя ме попита: „Сигурен ли си, че искаш да го направиш? Ще разбера, ако предпочиташ да останем само приятели“, разказа продуцентът.

Бланко призна, че по принцип не желае да излага личния си живот на показ, тъй като известните хора са под постоянен обществен натиск.

„Каквото и да кажеш, все ще бъде възприето като погрешно“, заяви той. Според него двамата разчитат на близък кръг от роднини и дългогодишни приятели, които са били част от живота им още преди връзката да стане публична.

Преди сватбата Селена и Бени издадоха съвместния албум „I Said I Love You First“ през март 2025 г., вдъхновен от развитието на отношенията им.