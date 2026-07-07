Пенелопе Крус за 15-годишния си брак с Хавиер Бардем: "Все още се уча"

Пенелопе Крус и Хавиер Бардем са една от любимите ни холивудски двойки, която доказва, че любовта е възможна и когато всички погледи са вперени в теб и всички се интересуват какво се случва зад вратите на дома ти. Двамата имат и един от най-дългите бракове, вече 15 години, докато връзките на много техни колеги не успяват да устоят на всички трудности, пише lifestyle.bg.

В интервю за People по повод новия си филм The Invite, актрисата коментира и брака си. Според нея комедията, режисирана от Оливия Уайлд, ще се хареса на мнозина, защото толкова много хора откриват все нови и нови неща за половинките си, независимо колко време са заедно.

"Чувствам се сякаш все още се уча във връзката си", каза Крус. "А съм с някого, когото познавам от 33 години", споделя Пенелопе Крус.

"Наистина познавам този човек, но, все едно, има ли ден, в който наистина познаваш себе си? Не. Същото важи и за партньора ви", добави тя.

Двамата актьори се запознават още през 1992 г. И макар че Хавиер Бардем споделя, че още тогава помежду им е имало химия, нещо повече така и не се случва. Любовта помежду им пламва чак когато отново се събират от филма "Вики Кристина Барселона" през 2008 г.

Преди няколко години актьорът споделя в свое интервю виждането си, че силната им връзка до известна степен се дължи на факта, че двамата с Пенелопе Крус се познават още от времето, когато не са били известни.

"И това е важна основа, да разчиташ на някого, защото го познаваш истински и той те познава истински. Ти ме виждаш, аз те виждам. Това е важно", смята Бардем.

А през всички тези години, в които остават една от най-стабилните двойки в Холивуд, двамата никога не променят едно - да пазят личния си живот в тайна. Всичко започва от тайната им сватба на Бахамите през 2010 г. и така и до днес не чуваме никакви слухове за тях, а с всяка публична поява само но припомнят, че любовта изисква усилия, но те със сигурност си заслужават. И това се чете в погледа на любимия ти човек.