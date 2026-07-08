Уил Смит и Джейда Пинкет отново живеят заедно след години на раздяла

Нестандартната връзка и странен семеен живот на Уил Смит и Джейда Пинкет Смит отново влезе в заглавията на медиите. Съпрузите така и никога не подадоха молба за развод, въпреки че през 2023 г. Джейда разкри, че с Уил са разделени от 2016 г. и живеят в различни домове. Освен това се оказа, че са имали т. нар. „отворен брак“, пише tialoto.bg.

Но според нова информация, те отново живеят под един покрив, доказвайки че десетилетната им връзка не може да бъде унищожена.

Според нова статия в списание People, Джейда се е преместила да живее отново с Уил преди цели две години. Източник твърди пред изданието, че двамата са щастливи, обичат се и както винаги, са отдадени на това да се подкрепят взаимно.

Интересното е, че през юни 2025 г. друг източник каза пред медиите, че Уил и Джейда всъщност винаги са си били заедно романтично, но са решили да живеят в различни домове.

Хронологията на връзката им е някак объркваща за обществеността и явно само членовете на семейството им знаят със сигурност дали двамата живеят заедно и кога са се събрали отново.

Нещата със Смит се промениха през последните години с шоуто на Джейда Red Table Talk, нейната извънбрачна връзка с Аугуст Алсина и шамара на Оскарите през 2022 г., за който се чу по целия свят. Подробности за живота на някога дискретната двойка се появиха наяве, включително раздялата им.

„Изпитваме дълбока любов един към друг и ще разберем как ще изглежда това за нас в бъдеще“, каза Джейда пред People през 2023 г.

След това разкритие публичните им изяви заедно станаха редки. Но през юни те бяха снимани за първи път заедно за последните шест месеца, като бяха излезли в Малибу за рядка семейна вечеря.

Преди няколко седмици те минаха заедно по червения килим като семейство по време на представянето на мъжкото облекло на Christian Louboutin в Париж, отбелязвайки ролята на сина им Джейдън Смит като креативен директор на колекцията.

Източник тогава каза пред медиите, че пътуването е било изцяло посветено на „семейното време“ и че двойката остава фокусирана върху подкрепата на децата си.

Но на една от общите им появи Уил и Джейда бяха снимани да вървят ръка за ръка във френската столица, изглеждайки като сплотена двойка.

След появата си в Париж, Уил и Джейда се събраха отново преди няколко дни за уикенда на четвърти юли във Филаделфия, където той имаше музикална изява. Джейда беше там и го аплодираше.

Уил и Джейда се ожениха през 1997 г., след като се запознаха на снимачната площадка на „Свежият принц от Бел Еър“.