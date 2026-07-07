Джулия Робъртс и Дани Модър отбелязаха 24 години брак (СНИМКА)

Джулия Робъртс отбеляза 24 години брак със съпруга си Даниел Модър, като сподели тяхно общо селфи в профила си в Инстаграм. На снимката двойката е прегърната и усмихната, а актрисата е добавила кратък надпис от две думи: "Двадесет и четири", придружени от емоджита сърца, пише dir.bg.

Любовната история на Робъртс и Модър е сред най-устойчивите в Холивуд. Двамата се запознават през 2000 г. на снимачната площадка на филма "Мексиканецът", където актрисата си партнира с Брад Пит, а Модър работи като оператор. Връзката им започва две години по-късно, след като и двамата приключват предишните си отношения.

На 4 юли 2002 г. двамата сключват брак на дискретна церемония в ранчото на Робъртс в Таос, щата Ню Мексико.

"Когато се омъжих за Дани, осъзнах, че животът ми никога повече няма да бъде същият - по най-красивия възможен начин", споделя актрисата през 2018 г. в подкаст на Гуинет Полтроу. Тя допълва, че решението да свърже живота си с него е най-доброто, което е взимала. Две години след сватбата семейството се увеличава с близнаците Хейзъл и Финеъс, а през 2007 г. се ражда и синът им Хенри.

Въпреки световната си слава Робъртс и Модър пазят личния си живот далеч от публичното пространство и рядко се появяват заедно на събития или споделят семейни снимки. Една от малкото им съвместни публични появи беше през януари тази година на церемонията за наградите "Златен глобус".

През 2022 г. в интервю за CBS News Sunday Morning Робъртс подчерта, че истинското ѝ щастие не се крие в кариерата, а в семейството: "Животът, който изградихме с децата ни и със съпруга ми - това е най-ценното. Да се прибирам у дома при тях е истинската победа."