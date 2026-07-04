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Жените с тези 6 физически черти получават най-много внимание от мъжете онлайн

Жените с тези 6 физически черти получават най-много внимание от мъжете онлайн

4 Юли, 2026 17:24 1 322 23

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Сайт за запознанства проведе проучване, посочващо най-търсените черти от мъжете в жните

Жените с тези 6 физически черти получават най-много внимание от мъжете онлайн - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Красотата често се възприема като въпрос на личен вкус, но изследователи от десетилетия се опитват да установят кои физически характеристики най-често привличат вниманието при първо впечатление. Макар предпочитанията да варират значително, редица проучвания показват, че определени черти се харесват на по-голям брой мъже.

Нови данни от приложението за запознанства Badoo посочват шест физически характеристики, които изглежда получават най-много внимание в онлайн среда. Те включват ръст, цвят на косата, цвят на очите, телосложение, поддържан външен вид и усмивка. Според платформата жените с тези характеристики по-често получават съобщения и отговори от мъже.

Експерти по отношенията предупреждават, че подобни данни не бива да се разглеждат като универсална формула за привлекателност. Личната химия, поведението, общуването и контекстът остават фактори, които не могат да бъдат напълно измерени. Въпреки това резултатите дават любопитен поглед към това кои детайли правят най-силно първо впечатление в приложенията за запознанства.

Какво търсят мъжете?

Според Badoo почти половината от мъжете, или 46%, са посочили, че предпочитат жени с ръст между 160–168 см. Това не означава, че жените извън този диапазон са по-малко привлекателни. Специалисти отбелязват, че предпочитанията за ръст са различни, но в онлайн среда именно този диапазон изглежда получава най-много реакции.

Данните на Badoo оспорват и някои популярни представи за цвета на очите. Въпреки че сините очи често са романтизирани в киното, музиката и рекламата, жените с кафяви очи получават повече съобщения от мъже. По данни, цитирани от YourTango, около 60% от анкетираните мъже предпочитат кафяви очи пред останалите цветове. Част от експертите обаче подчертават, че самият зрителен контакт може да има по-голямо значение от цвета на очите. Топъл и ангажиращ поглед често оставя по-силно впечатление от конкретната физическа характеристика.

Цветът на косата също се оказва важен фактор. Според Badoo брюнетките получават 40% от съобщенията в платформата, докато блондинките получават 15%. Други изследвания също сочат, че косата има значителна роля при първото впечатление. Проучване на компанията за продукти за коса Pantene установява, че 74% от мъжете забелязват косата на жената, а 44% казват, че това е първото нещо, което виждат.

Една от по-неочакваните констатации е свързана с телосложението. Badoo отчита, че жените, чиито фигури са описани като „средни“, получават повече внимание от тези с атлетично телосложение. Формулировката е широка и подлежи на различни тълкувания, но според изследователите резултатът показва, че реалните стандарти за привлекателност са по-разнообразни, отколкото често изглежда в социалните мрежи.

Някои научни изследвания свързват предпочитанията към по-извити женски форми с еволюционни фактори. Проучване на Тексаския университет в Остин от 2015 г. установява, че мъжете са склонни да предпочитат определена извивка в долната част на гърба, приблизително 45,5 градуса между гърба и ханша. Според авторите на изследването подобна извивка може да е давала предимство на жените в миналото по време на бременност, като е помагала за по-добро разпределение на допълнителната тежест.

Поддържаните нокти също се оказват детайл с по-голямо значение, отколкото мнозина предполагат. Данните сочат, че жените с чисти и добре оформени нокти получават повече внимание онлайн. Специалисти по отношенията обясняват това с факта, че поддържаният външен вид изпраща фини сигнали за грижа към себе си, увереност и внимание към детайла. Интересно е, че тенденцията към естествени нокти без лак също може да работи в полза на част от жените.

Най-малко изненадващият резултат е свързан с усмивката. Предишно изследване на Match Group установява, че зъбите и усмивката са сред най-важните характеристики, които хората забелязват на първа среща. Според данните 60% от мъжете и 71% от жените обръщат специално внимание на усмивката на потенциалния партньор.

Експертите посочват, че усмивката прави човека да изглежда по-достъпен, позитивен и дружелюбен. Това е особено важно в приложенията за запознанства, където потребителите вземат бързи решения на базата на ограничена информация и силно визуално първо впечатление.

Въпреки че приложенията за запознанства често превръщат привличането в игра на числа, специалистите подчертават, че не съществува универсална рецепта за романтичен интерес. Посочените от Badoo характеристики могат да обяснят защо някои профили получават повече съобщения, но не представляват общовалидно правило за реалните отношения.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тик-Ток

    13 0 Отговор
    А най много внимание мъжете получават от жените ако имат дебел портфейл

    17:28 04.07.2026

  • 3 Помак

    5 5 Отговор
    Хубавата жена е 168-177см ...слаба но не кльощава за сех слабите са по добри и най важно д то да е топка ...и по по най важното да е поддържана ухаеща на чисто

    17:28 04.07.2026

  • 4 Ггг

    4 3 Отговор
    Ци ци и Газ?

    Коментиран от #6

    17:28 04.07.2026

  • 5 Кошмарът на неолиберализЪма

    12 0 Отговор
    Бяла жена, светли очи, цвета на косата няма значение, стройна естествена фигура, без фалшиви джуки, цици, скули, вежди, мигли, филъри, милъри и т.н... и най-важното да не е проста на гадулка, което в днешно време е изключителан рядкост.

    Коментиран от #7

    17:30 04.07.2026

  • 6 Това е за пубертети

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ггг":

    твоето

    17:32 04.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гонзо

    5 0 Отговор
    Когато синът беше на 5 харесваше мацки с големи гърди, дълги коси и да носят нещо сладко.

    17:37 04.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ДрайвингПлежър

    6 2 Отговор
    И ни дума за ц ци те?
    Тия не познават мъжете ;)

    17:37 04.07.2026

  • 11 Гост

    2 0 Отговор
    В ТЕМУто са по ефтини, и нямат против каране на задна! Прези да вдигнат митата си поръчах 3!

    17:42 04.07.2026

  • 12 Какво му е на правописът, бе

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "По-дърт либерал":

    дърта пeндеруxо?

    Коментиран от #14

    17:42 04.07.2026

  • 13 Тръмп и богатата мъжка общност

    2 0 Отговор
    Майка и дъщеря Анита и Бети цветанови издирват богати мъже да ги изнудват за почивки по далечни дестинации и пари , не им обръщайте никакво внимание , моя съвет е цел номер едно е да ги унищожите. Такива жени не трябва да се толелират

    17:45 04.07.2026

  • 14 По-дърт либерал

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Какво му е на правописът, бе":

    Далеч си от еталона, за който претендираш.

    Коментиран от #16, #19

    17:48 04.07.2026

  • 15 Мъж мечта

    4 4 Отговор
    На българките им пишат най нишите мъже и утайки. С класа мъжете никога няма да им пишем за секс свалки и тем подобни неща. Те са прочетен вестник отдавна.

    17:48 04.07.2026

  • 16 Горкото либералченце

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "По-дърт либерал":

    Жегнало се е от определението, че идеаланта жена за белия мъж също е враг на сбърканата му идеология 😂😂

    18:02 04.07.2026

  • 17 Хохо Бохо

    1 3 Отговор
    Червенокоса със зелени очи, малко дпе и големи цци. .

    Коментиран от #20

    18:07 04.07.2026

  • 18 миче

    4 0 Отговор
    шавливите и дашни моми и каки получават най-много нишани от напращели кочове онлайн
    а не толкова до физически черти

    18:08 04.07.2026

  • 19 Стига рева

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "По-дърт либерал":

    Разбрахме, че за тебе иделна е снимката на Кокорчо, щото Шпецов няма да ти го отстъпи.

    18:08 04.07.2026

  • 20 малко дпе и големи цци

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Хохо Бохо":

    и да е безплатно
    за бира или две

    18:10 04.07.2026

  • 21 Неам претенции!

    2 0 Отговор
    Мусака и 69.

    18:33 04.07.2026

  • 22 Дзак

    0 0 Отговор
    Общуваме само лично!

    18:39 04.07.2026

  • 23 Анонимен

    0 0 Отговор
    Изследване на съобщенията в гейгрупата от факти.бг!

    18:41 04.07.2026