Жените с тези 6 физически черти получават най-много внимание от мъжете онлайн

Красотата често се възприема като въпрос на личен вкус, но изследователи от десетилетия се опитват да установят кои физически характеристики най-често привличат вниманието при първо впечатление. Макар предпочитанията да варират значително, редица проучвания показват, че определени черти се харесват на по-голям брой мъже.

Нови данни от приложението за запознанства Badoo посочват шест физически характеристики, които изглежда получават най-много внимание в онлайн среда. Те включват ръст, цвят на косата, цвят на очите, телосложение, поддържан външен вид и усмивка. Според платформата жените с тези характеристики по-често получават съобщения и отговори от мъже.

Експерти по отношенията предупреждават, че подобни данни не бива да се разглеждат като универсална формула за привлекателност. Личната химия, поведението, общуването и контекстът остават фактори, които не могат да бъдат напълно измерени. Въпреки това резултатите дават любопитен поглед към това кои детайли правят най-силно първо впечатление в приложенията за запознанства.

Какво търсят мъжете?

Според Badoo почти половината от мъжете, или 46%, са посочили, че предпочитат жени с ръст между 160–168 см. Това не означава, че жените извън този диапазон са по-малко привлекателни. Специалисти отбелязват, че предпочитанията за ръст са различни, но в онлайн среда именно този диапазон изглежда получава най-много реакции.

Данните на Badoo оспорват и някои популярни представи за цвета на очите. Въпреки че сините очи често са романтизирани в киното, музиката и рекламата, жените с кафяви очи получават повече съобщения от мъже. По данни, цитирани от YourTango, около 60% от анкетираните мъже предпочитат кафяви очи пред останалите цветове. Част от експертите обаче подчертават, че самият зрителен контакт може да има по-голямо значение от цвета на очите. Топъл и ангажиращ поглед често оставя по-силно впечатление от конкретната физическа характеристика.

Цветът на косата също се оказва важен фактор. Според Badoo брюнетките получават 40% от съобщенията в платформата, докато блондинките получават 15%. Други изследвания също сочат, че косата има значителна роля при първото впечатление. Проучване на компанията за продукти за коса Pantene установява, че 74% от мъжете забелязват косата на жената, а 44% казват, че това е първото нещо, което виждат.

Една от по-неочакваните констатации е свързана с телосложението. Badoo отчита, че жените, чиито фигури са описани като „средни“, получават повече внимание от тези с атлетично телосложение. Формулировката е широка и подлежи на различни тълкувания, но според изследователите резултатът показва, че реалните стандарти за привлекателност са по-разнообразни, отколкото често изглежда в социалните мрежи.

Някои научни изследвания свързват предпочитанията към по-извити женски форми с еволюционни фактори. Проучване на Тексаския университет в Остин от 2015 г. установява, че мъжете са склонни да предпочитат определена извивка в долната част на гърба, приблизително 45,5 градуса между гърба и ханша. Според авторите на изследването подобна извивка може да е давала предимство на жените в миналото по време на бременност, като е помагала за по-добро разпределение на допълнителната тежест.

Поддържаните нокти също се оказват детайл с по-голямо значение, отколкото мнозина предполагат. Данните сочат, че жените с чисти и добре оформени нокти получават повече внимание онлайн. Специалисти по отношенията обясняват това с факта, че поддържаният външен вид изпраща фини сигнали за грижа към себе си, увереност и внимание към детайла. Интересно е, че тенденцията към естествени нокти без лак също може да работи в полза на част от жените.

Най-малко изненадващият резултат е свързан с усмивката. Предишно изследване на Match Group установява, че зъбите и усмивката са сред най-важните характеристики, които хората забелязват на първа среща. Според данните 60% от мъжете и 71% от жените обръщат специално внимание на усмивката на потенциалния партньор.

Експертите посочват, че усмивката прави човека да изглежда по-достъпен, позитивен и дружелюбен. Това е особено важно в приложенията за запознанства, където потребителите вземат бързи решения на базата на ограничена информация и силно визуално първо впечатление.

Въпреки че приложенията за запознанства често превръщат привличането в игра на числа, специалистите подчертават, че не съществува универсална рецепта за романтичен интерес. Посочените от Badoo характеристики могат да обяснят защо някои профили получават повече съобщения, но не представляват общовалидно правило за реалните отношения.