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Пътуване във времето? Древногръцки релеф с "лаптоп" разпали теории на конспирацията

Пътуване във времето? Древногръцки релеф с "лаптоп" разпали теории на конспирацията

23 Юли, 2026 17:32 736 9

  • пътуване във времето-
  • теория на конспирацията-
  • лаптоп-
  • древна гърция

Според кураторите в музея Гети всъщност става въпрос за добре декорирана кутия за бижута

Пътуване във времето? Древногръцки релеф с "лаптоп" разпали теории на конспирацията - 1
Снимка: Х
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Древногръцки надгробен релеф на около 2000 години отново привлече внимание в интернет заради твърдения, че изобразява жена, използваща предмет, наподобяващ съвременен преносим компютър. Археолозите и музеят, който съхранява произведението, отхвърлят тази интерпретация.

Мраморният релеф, известен като „Надгробен наискос на седяща жена с прислужница“, е създаден приблизително между 100 и 1 г. пр.н.е. и е част от колекцията на музея „Дж. Пол Гети“ в Калифорния. Той е висок около 94 сантиметра и представя заможна жена, седнала на богато украсен стол, докато млада прислужница държи пред нея плитка правоъгълна кутия.

Върху изображението жената протяга ръка към отворения капак на предмета. Формата му, както и два малки отвора отстрани, са използвани от привърженици на конспиративни теории като аргумент, че релефът показва лаптоп с USB портове.

Според кураторите на музея обаче предметът е кутия за бижута или лични принадлежности. Подобни сцени са познати от други древногръцки погребални паметници, в които жени разглеждат украшения, ленти и предмети, свързани със семейното богатство и общественото им положение. Плитката форма на кутията не се смята за необичайна в този художествен контекст.

Релефът е част от традиция, при която покойниците са изобразявани в идеализирана домашна обстановка, заобиколени от прислужници, мебели и ценни вещи. Целта не е точното документиране на ежедневна сцена, а подчертаването на статута, добродетелите и начина на живот на починалия.

Твърденията за „древен лаптоп“ периодично се разпространяват заедно с други снимки и видеозаписи, за които се предполага, че показват съвременни технологии преди тяхното изобретяване. Сред тях са кадри от концерти, спортни събития и улици от първата половина на ХХ век. В повечето случаи предметите се оказват фотоапарати, слухови устройства, тефтери или други характерни за епохата вещи.

Подобно погрешно разчитане се среща и при древногръцки изображения на сгъваеми восъчни плочки. Те са използвани като многократни бележници, върху които се пишело с метален или костен стилус. Поради правоъгълната си форма и начина на отваряне понякога изглеждат като съвременни таблети или лаптопи.

Теориите на конспирацията и пътуването във времето

Съвременната физика допуска, че времето може да протича с различна скорост в зависимост от движението и гравитацията. Този ефект, известен като релативистично забавяне на времето, е измерван с атомни часовници и се отчита при работата на GPS системите. Това обаче не означава, че хора могат да използват машина, за да се връщат свободно в миналото. NASA посочва, че няма доказана технология за пътуване стотици или хиляди години назад във времето.

Някои математически решения на общата теория на относителността позволяват хипотетични структури като червееви дупки и затворени времеподобни криви. Не е известно обаче дали те могат да съществуват стабилно в природата или да бъдат използвани за пренасяне на хора и предмети.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахаххах

    4 1 Отговор
    Това е кутия, бе, наркомани :DDDDD

    17:33 23.07.2026

  • 2 Нека да пиша

    4 1 Отговор
    Това е тв на Лили Иванова.

    17:35 23.07.2026

  • 3 Само До Там Ли Им Стига Фянтазията ?

    0 2 Отговор
    Явно Още се намират !

    Под Робството !

    На Изкуствения Интелект !

    17:35 23.07.2026

  • 4 Лопата Орешник

    2 0 Отговор
    Що да не е подаръчна кутия за бижу? Огърлиците от онова време са изключително плоски! Щото няма да има кликове и конспирация, нали? Направо напишете, че е копачка за биткойн!! Тва е като вица където един италианец се похвалил, че при разкопки са открити жици и сигурно е имало електричество в римската империя, а един евреин казал, че при техни разкопки не са открити кабели и сигурно е имало Wi Fi!

    17:36 23.07.2026

  • 5 Некой си ᕙ⁠(͡⁠°⁠‿⁠ ͡⁠°⁠)⁠ᕗ

    4 0 Отговор
    Това са бонбони "Черноморец"

    Коментиран от #6

    17:38 23.07.2026

  • 6 па мои

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Некой си ᕙ⁠(͡⁠°⁠‿⁠ ͡⁠°⁠)⁠ᕗ":

    са "Тримонциум"

    17:41 23.07.2026

  • 7 Мозък

    1 0 Отговор
    Някой ще има технология за пътуване във времето и ще ползва лаптоп. Ако го имат едното би трябвало да имат много по-напреднала алтернатива на другото.

    17:53 23.07.2026

  • 8 Мдаа

    0 0 Отговор
    Че прилича на мини лаптоп, прилича, но това само доказва, че материалния свят е продукт на духовния, който е непреходен и често си прави шеги с материята.

    17:56 23.07.2026

  • 9 Наблюдател

    0 0 Отговор
    Лаптоп е, естествено. Но как е попаднал там? Дали с пътешественици във времето с машина на времето или е подарък от извънземна цивилизация, открила лаптопа много преди човечеството? Изниква и друг въпрос, как са го зареждали, като в древна Гърция е нямало контакти.

    18:05 23.07.2026