Пътуване във времето? Древногръцки релеф с "лаптоп" разпали теории на конспирацията

Древногръцки надгробен релеф на около 2000 години отново привлече внимание в интернет заради твърдения, че изобразява жена, използваща предмет, наподобяващ съвременен преносим компютър. Археолозите и музеят, който съхранява произведението, отхвърлят тази интерпретация.

Мраморният релеф, известен като „Надгробен наискос на седяща жена с прислужница“, е създаден приблизително между 100 и 1 г. пр.н.е. и е част от колекцията на музея „Дж. Пол Гети“ в Калифорния. Той е висок около 94 сантиметра и представя заможна жена, седнала на богато украсен стол, докато млада прислужница държи пред нея плитка правоъгълна кутия.

A 2,000-year-old Greek statue may secretly provide physical evidence that time travel is possible, as some believe the woman carved in stone is seen using a laptop computer.

The statue from 100 BC, known as Grave Naiskos of an Enthroned Woman with an Attendant, stands roughly 37… pic.twitter.com/p1Vbq2sSw8 — Karli Bonne’ 🇺🇸 (@KarluskaP) July 23, 2026

Върху изображението жената протяга ръка към отворения капак на предмета. Формата му, както и два малки отвора отстрани, са използвани от привърженици на конспиративни теории като аргумент, че релефът показва лаптоп с USB портове.

Според кураторите на музея обаче предметът е кутия за бижута или лични принадлежности. Подобни сцени са познати от други древногръцки погребални паметници, в които жени разглеждат украшения, ленти и предмети, свързани със семейното богатство и общественото им положение. Плитката форма на кутията не се смята за необичайна в този художествен контекст.

Grave Naiskos of an Enthroned Woman w/ an Attendant

Greece 100 BC

Getty Museum

Lady & lap lop!

古代ギリシャの彫刻

女性とノートパソコン！ pic.twitter.com/Ymgna1og54 — Frank Kurosaka (@deuce1121) February 14, 2016

Релефът е част от традиция, при която покойниците са изобразявани в идеализирана домашна обстановка, заобиколени от прислужници, мебели и ценни вещи. Целта не е точното документиране на ежедневна сцена, а подчертаването на статута, добродетелите и начина на живот на починалия.

Твърденията за „древен лаптоп“ периодично се разпространяват заедно с други снимки и видеозаписи, за които се предполага, че показват съвременни технологии преди тяхното изобретяване. Сред тях са кадри от концерти, спортни събития и улици от първата половина на ХХ век. В повечето случаи предметите се оказват фотоапарати, слухови устройства, тефтери или други характерни за епохата вещи.

Подобно погрешно разчитане се среща и при древногръцки изображения на сгъваеми восъчни плочки. Те са използвани като многократни бележници, върху които се пишело с метален или костен стилус. Поради правоъгълната си форма и начина на отваряне понякога изглеждат като съвременни таблети или лаптопи.

Теориите на конспирацията и пътуването във времето

Съвременната физика допуска, че времето може да протича с различна скорост в зависимост от движението и гравитацията. Този ефект, известен като релативистично забавяне на времето, е измерван с атомни часовници и се отчита при работата на GPS системите. Това обаче не означава, че хора могат да използват машина, за да се връщат свободно в миналото. NASA посочва, че няма доказана технология за пътуване стотици или хиляди години назад във времето.

Някои математически решения на общата теория на относителността позволяват хипотетични структури като червееви дупки и затворени времеподобни криви. Не е известно обаче дали те могат да съществуват стабилно в природата или да бъдат използвани за пренасяне на хора и предмети.