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"Влизането забранено": Световноизвестният музикант Moby се озова в „магическа гора“ в България

"Влизането забранено": Световноизвестният музикант Moby се озова в „магическа гора“ в България

22 Юли, 2026 07:31 944 1

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Музикантът отваря вратата на забранената зона и прекрачва в един истински приказен свят

"Влизането забранено": Световноизвестният музикант Moby се озова в „магическа гора“ в България - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Moby взриви сцената на фестивала PhillGood в неделя, но истинското му сърце остана някъде дълбоко в прегръдките на българската природа, пише bTV.

Музикантът сподели вълшебно видео в социалните си мрежи, озвучено с докосващата му песен „Inside“, и написа с чисто възхищение: „Истинска история за моето пътуване до магьосническата гора в планините на България“.

Най-забавният момент обаче дойде от едно сладко, напълно невинно „нарушение“. Докато върви по уединена горска пътека, Moby се натъква на затворена врата с голяма табела на български: „Влизането забранено!“.

Снимка: Facebook

Без да знае и дума на езика ни, но воден от неподправено детско любопитство, той решава с усмивка да преведе забраната напълно на шега: „Сигурно пише: „Добре дошли в магьосническата гора, всички са добре дошли!“

Музикантът отваря вратата на забранената зона и прекрачва в един истински приказен свят! С искрено вълнение Moby показа на милионите си последователи по света „древните стълби“, „колибата на магьосника“ и „пейката за отдих“. Кадрите на родната ни гора са толкова живописни, че спират дъха, а самият изпълнител остана напълно омагьосан от красотата на България.

Разходката му завършва с вперен в красивия хоризонт поглед и едно тихо, признателно: „Благодаря ти, магьоснико!“


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Екстази

    6 1 Отговор
    Този не го знам на какви "билки" е, ама доста яко удрят в главния мозък. Как още не е комуникирал с извънземните не знам.

    07:46 22.07.2026