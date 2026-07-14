Новини
Любопитно »
Деян Неделчев - Икебаната след инфаркта: Жив съм по чудо!

Деян Неделчев - Икебаната след инфаркта: Жив съм по чудо!

14 Юли, 2026 12:31 1 123 11

  • деян неделчев-
  • деян неделчев - икебаната-
  • певец-
  • инфаркт

Според лекарите певецът дори не е трябвало да е жив

Деян Неделчев - Икебаната след инфаркта: Жив съм по чудо! - 1
Снимка: Facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Деян Неделчев, най-добре познат с прозвището си Икебаната, живее втори живот. Ексцентричният артист е бил спасен буквално на косъм, след като бе приет по спешност във варненската болница „Св. Марина” в сериозно здравословно състояние.

Прималял, с остра болка в областта на гърдите и затруднено дишане, той потърсил помощ в болничното заведение. Диагнозата се оказва доста по-сериозна, отколкото е предполагал – инфаркт.

Колоритният изпълнител на „Съчки събирам”, който има в кариерата си и „Златен Орфей” обаче е истински късметлия и благодарение на адекватната лекарска намеса се размина с най-лошото и вече се възстановява успешно. Това сподели самият той от болничната стая, цитиран от Шоу Блиц.

Деян Неделчев публикува поредица селфита от болничното си легло и свои снимки с две млади дами, на които до голяма степен дължи живота си.

„В болница „Св. Марина“ по време на лечението ми от инфаркта с д-р Маринова и сестра Ваня Стоянова. Варна, 29 юни – 2 юли 2026 г.“, лаконичен бе Икебаната преди близо две седмици.

Кардиологът д-р Женя Маринова е едва на 32 години, но вече със сериозен опит в спешната медицина. Под нейните грижи Деян вече се чувства видимо по-добре, защото постепенно се връща към своя ритъм и е възвърнал характерното си чувство за хумор.

Приятелите на Неделчев от артистичните среди сериозно се притесниха за здравословното му състояние, защото по нищо не личало, че той има проблеми със сърцето.

От няколко години съм с висок холестерол, въпреки че не преяждам, консумирам алкохол много рядко, при това в малки количества. При мен обаче е от стрес, явно нещо хронично. И така, бавно-бавно, този холестерол е увреждал сърцето ми. Дни преди да потърся помощ в болницата, сърцето ме стягаше, получавах задух, но ми се струваше нещо не толкова сериозно. Отдадох го на жегите. Обадих се на близък приятел лекар, той ме посъветва да не се натоварвам и го отдаде на преумора.

Е, само че неразположението не минаваше и дори се задълбочаваше. В един момент ми стана много зле и отидох в болницата. Само като ме прегледаха, лекарите пребледняха. „Знаете ли, че сте направил инфаркт? Трябва спешно да ви хоспитализираме”, разказва пред "Уикенд" Неделчев.

Един от докторите директно му казал, че се чуди как е жив. „Със сигурност, ако не бях минал през болницата, на следващия ден най-късно щеше да се печата некролога ми”, обяснява певецът. И признава, че въпреки веселия си нрав понякога изпада в депресивни състояния. Ядосвал се за глупости и така допълнително увреждал сърцето си.

Инфарктът го накарал сериозно да преосмисли живота си, защото вечният тийнейджър по душа разбрал колко преходно е присъствието му на земята.

„Идваме на този свят без нищо и си отиваме без нищо... Остава само споменът. Смей се, радвай се, плачи, учи се и най-вече обичай. Не се раждаме, за да бъдем съвършени. Раждаме се, за да бъдем щастливи! Животът ни дава възможност да започнем отново. Усмихни се, живей пълноценно и винаги търси щастието си”, сподели Деян Икебаната в първите часове като пациент.

След лечение, продължило 5 дни, той е изписан от варненската болница. В момента певеца се радва на морето, където е в компанията на кучката си Деяна Киара. Заради здравословното премеждие обаче няма да има възможност да работи пълноценно няколко месеца.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    13 3 Отговор
    Да е жив и здрав! Една от най-хубавите песни "Обич за обич" е изпълнена от него. Уникален глас!

    12:35 14.07.2026

  • 2 немо

    11 3 Отговор
    да е жив и здрав да събира съчки още дълги години

    12:38 14.07.2026

  • 3 Дог

    4 2 Отговор
    Хубав джак

    12:39 14.07.2026

  • 4 бързо оздравяване

    6 1 Отговор
    Икебана, и да направиш следващия хит още по хумористичен от "Съчки Събирам" и оня с Дъртака, и аз имам кучка Джак Ръселка и съм мног привързан към нея.

    12:41 14.07.2026

  • 5 Някой от публиката

    9 2 Отговор
    Бъди здрав и оптимист!

    12:48 14.07.2026

  • 6 Браво на младата докторка

    6 0 Отговор
    От св.марина!!!

    12:53 14.07.2026

  • 7 ВЕСЕЛЯК

    2 0 Отговор
    Еее, може ли такова нещо бе! Как така наричате бледоликатата дебела от снимката "к.учката Киара Намкояси"???

    12:58 14.07.2026

  • 8 Този

    1 4 Отговор
    е много комплексиран П... ал

    12:58 14.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Дори не е

    0 0 Отговор
    Трябвало да се ражда .......

    13:51 14.07.2026

  • 11 Да е жив и здрав

    0 0 Отговор
    Но според мен трябва да се погрижи не само за сърдечното, но и за психическото си здраве. Отдавна му хлопа сериозно дъската, само горкото куче го обича, никоя жена не би му се вързала.

    13:51 14.07.2026