Емануела шашна феновете си с цени - 10 000 евро хонорар и кукли с лика ѝ за 300 евро (ВИДЕО)

Нова вълна от критики заля Емануела, след като в социалните мрежи се появи информация за лимитирана серия кукли с нейния лик. Цените им предизвикаха бурни реакции, а част от почитателите на певицата я обвиниха, че е прекалила с комерсиалното отношение към популярността си.

Освен това собственици на заведения се оплакват от хонорар, който според разпространени твърдения достига 10 000 евро за час пеене на плейбек. Според информация, разпространена в социалните мрежи, най-малката кукла е висока 18 сантиметра и се предлага за 264 евро. Моделът от 24 сантиметра струва 300 евро, а най-голямата, 30-сантиметрова версия, достига 348 евро.

Цените предизвикаха реакции сред част от феновете, които изразиха раздразнение. В коментари се появиха обвинения в алчност и самозабравяне, а някои поставиха въпрос за кого всъщност е предназначен толкова скъп сувенир. Няма данни за точния обхват на реакциите, а официална позиция от страна на Емануела или нейния екип не е публикувана, пише Марица.

Недоволството се появява на фона на неофициални твърдения, че хонорарът на Емануела за участие е достигнал 10 000 евро на час. Официално потвърждение за тази сума няма. Певицата се радва на засилен интерес, но високата цена притеснява част от собствениците на заведения.

По неофициални коментари участията ѝ привличали предимно много млада публика. Клубовете се пълнели, но голяма част от посетителите не правели достатъчно високи сметки, за да бъдат покрити хонорарът и останалите разходи по вечерта. Така, въпреки пълните заведения, накрая сметката невинаги излизала в полза на организаторите. Част от тях предпочитали да канят изпълнители като Галена, Преслава, Джена, Меди, Софи Маринова и Константин, за които се смята, че привличат по-платежоспособна публика.