Емануела шашна феновете си с цени - 10 000 евро хонорар и кукли с лика ѝ за 300 евро (ВИДЕО)

Нова вълна от критики заля Емануела, след като в социалните мрежи се появи информация за лимитирана серия кукли с нейния лик. Цените им предизвикаха бурни реакции, а част от почитателите на певицата я обвиниха, че е прекалила с комерсиалното отношение към популярността си.
Освен това собственици на заведения се оплакват от хонорар, който според разпространени твърдения достига 10 000 евро за час пеене на плейбек. Според информация, разпространена в социалните мрежи, най-малката кукла е висока 18 сантиметра и се предлага за 264 евро. Моделът от 24 сантиметра струва 300 евро, а най-голямата, 30-сантиметрова версия, достига 348 евро.
Цените предизвикаха реакции сред част от феновете, които изразиха раздразнение. В коментари се появиха обвинения в алчност и самозабравяне, а някои поставиха въпрос за кого всъщност е предназначен толкова скъп сувенир. Няма данни за точния обхват на реакциите, а официална позиция от страна на Емануела или нейния екип не е публикувана, пише Марица.
Недоволството се появява на фона на неофициални твърдения, че хонорарът на Емануела за участие е достигнал 10 000 евро на час. Официално потвърждение за тази сума няма. Певицата се радва на засилен интерес, но високата цена притеснява част от собствениците на заведения.
По неофициални коментари участията ѝ привличали предимно много млада публика. Клубовете се пълнели, но голяма част от посетителите не правели достатъчно високи сметки, за да бъдат покрити хонорарът и останалите разходи по вечерта. Така, въпреки пълните заведения, накрая сметката невинаги излизала в полза на организаторите. Част от тях предпочитали да канят изпълнители като Галена, Преслава, Джена, Меди, Софи Маринова и Константин, за които се смята, че привличат по-платежоспособна публика.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 а истинския
Коментиран от #21
14:00 15.07.2026
2 Данчо
14:01 15.07.2026
3 Какви кукли?
Коментиран от #17
14:01 15.07.2026
4 Боруна Лом
14:03 15.07.2026
5 ЕЙ СЕГИНКА!!!
Коментиран от #19
14:06 15.07.2026
6 Коалиция на даващите
14:06 15.07.2026
7 Дкфй
14:07 15.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 А за шушката
14:10 15.07.2026
10 Езвенете
14:11 15.07.2026
11 гугЛена
14:11 15.07.2026
12 ЗА 10 000 ЮРО
14:12 15.07.2026
13 гошо
14:17 15.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Механик
Ша са цепна от смех ако има такова.
14:21 15.07.2026
16 За тоз мин...ил
14:29 15.07.2026
17 Десет хилки без ДДС
До коментар #3 от "Какви кукли?":Вероятно надуваеми кукли. За тези пари...
14:39 15.07.2026
18 Мераклия
14:44 15.07.2026
19 Прогресиращ Бо(га)таш
До коментар #5 от "ЕЙ СЕГИНКА!!!":Какво е мърч (Merch) и защо е толкова популярен след неособеноумните автори на каквото се сетите?
14:59 15.07.2026
20 Соваж бейби
евро едно три членно семейство 17 дена ще прекара в Америка Route 66 ще разгледа интересни неща и за джобни общо като сума говоря .Преди четири години толкова ни излезе бяхме само с дъщерята, малкия го гледа свекървата.
Коментиран от #24, #28
15:02 15.07.2026
21 Има го
До коментар #1 от "а истинския":В специализираните каталози
15:08 15.07.2026
22 Българин 🇧🇬
Коментиран от #23
15:16 15.07.2026
23 помак
До коментар #22 от "Българин 🇧🇬":ти колко береш
15:19 15.07.2026
24 ами,
До коментар #20 от "Соваж бейби":Не е истина разбира се.Има голям отлив от чалгата, останали са само най-маргиналните почитатели. Чалга изпълнителите само си правят реклама, че уж има интерес към тях.Собствениците на кръчмета да не са луди да дават такива хонорари.А тези певачки вече не ходят и да пеят а да си показват срамотиите на подрастващите.Ето, и тази двама сина има и не спря да се гологъзи.
15:37 15.07.2026
25 Ооооо
15:39 15.07.2026
26 Бачо
15:39 15.07.2026
27 Край
15:45 15.07.2026
28 Преди
До коментар #20 от "Соваж бейби":4 години всичко беше на половин цена Освен това не може да сравняваш някакви американски села със Созопол в летния сезон. България вече в доста развита и платежоспособна страна. Щом клубовете плащат 10х евро на вечер, значи допълнителната тълпа която идва заради певицата си струва. Иначе нямаше да има кой да плаща такива хонорари. Така работи пазарът
15:59 15.07.2026