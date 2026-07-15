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Емануела шашна феновете си с цени - 10 000 евро хонорар и кукли с лика ѝ за 300 евро (ВИДЕО)

Емануела шашна феновете си с цени - 10 000 евро хонорар и кукли с лика ѝ за 300 евро (ВИДЕО)

15 Юли, 2026 13:58 1 536 28

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  • цена

Най-скъпата кукла с лицето на фолк звездата струва цели 348 евро

Емануела шашна феновете си с цени - 10 000 евро хонорар и кукли с лика ѝ за 300 евро (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нова вълна от критики заля Емануела, след като в социалните мрежи се появи информация за лимитирана серия кукли с нейния лик. Цените им предизвикаха бурни реакции, а част от почитателите на певицата я обвиниха, че е прекалила с комерсиалното отношение към популярността си.

Освен това собственици на заведения се оплакват от хонорар, който според разпространени твърдения достига 10 000 евро за час пеене на плейбек. Според информация, разпространена в социалните мрежи, най-малката кукла е висока 18 сантиметра и се предлага за 264 евро. Моделът от 24 сантиметра струва 300 евро, а най-голямата, 30-сантиметрова версия, достига 348 евро.

Цените предизвикаха реакции сред част от феновете, които изразиха раздразнение. В коментари се появиха обвинения в алчност и самозабравяне, а някои поставиха въпрос за кого всъщност е предназначен толкова скъп сувенир. Няма данни за точния обхват на реакциите, а официална позиция от страна на Емануела или нейния екип не е публикувана, пише Марица.

Недоволството се появява на фона на неофициални твърдения, че хонорарът на Емануела за участие е достигнал 10 000 евро на час. Официално потвърждение за тази сума няма. Певицата се радва на засилен интерес, но високата цена притеснява част от собствениците на заведения.

По неофициални коментари участията ѝ привличали предимно много млада публика. Клубовете се пълнели, но голяма част от посетителите не правели достатъчно високи сметки, за да бъдат покрити хонорарът и останалите разходи по вечерта. Така, въпреки пълните заведения, накрая сметката невинаги излизала в полза на организаторите. Част от тях предпочитали да канят изпълнители като Галена, Преслава, Джена, Меди, Софи Маринова и Константин, за които се смята, че привличат по-платежоспособна публика.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 а истинския

    28 1 Отговор
    ценоразпис ?

    Коментиран от #21

    14:00 15.07.2026

  • 2 Данчо

    14 1 Отговор
    Щом има и д е 0 т и да и ги дават

    14:01 15.07.2026

  • 3 Какви кукли?

    27 0 Отговор
    Време и е да става баба.

    Коментиран от #17

    14:01 15.07.2026

  • 4 Боруна Лом

    17 1 Отговор
    ЯВНО ВУДУ КУКЛА ЗА ЧЕРНА МАГИЯ! ТАЗ ПО СТРАШНА ОТ БАБА ЯГА

    14:03 15.07.2026

  • 5 ЕЙ СЕГИНКА!!!

    13 0 Отговор
    Ей сегинка ще се юрна да търся лимитираната емануела във вид на кукла… Че я пратим на Тейлър С.у САЩ и американката ще си пукне от завист, поради което Тръмп ще ме почерпи шот двамата се недолюбват!!!

    Коментиран от #19

    14:06 15.07.2026

  • 6 Коалиция на даващите

    6 6 Отговор
    Давайте чалгата носи щастие на маатреала

    14:06 15.07.2026

  • 7 Дкфй

    13 1 Отговор
    Абдали на територията колкото искаш ,все ще изкара нялой лев .

    14:07 15.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 А за шушката

    10 1 Отговор
    Колко е ????

    14:10 15.07.2026

  • 10 Езвенете

    5 1 Отговор
    Ас къто по недуучил дъ питъм, тас куклъ къто си я земеш ут Мануела, саму съ стандарт ли я дава, иля пълнъ прогламъ върти туй Мануелата?

    14:11 15.07.2026

  • 11 гугЛена

    12 1 Отговор
    10000€? Киро повече от 100€ не ми е давал.

    14:11 15.07.2026

  • 12 ЗА 10 000 ЮРО

    3 0 Отговор
    Ще ти готви всяка вечер в продължение на година.

    14:12 15.07.2026

  • 13 гошо

    19 0 Отговор
    Като одъртеят и почват да откачат.

    14:17 15.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Механик

    7 0 Отговор
    Некое облъчено шиле купи ли си кукла?
    Ша са цепна от смех ако има такова.

    14:21 15.07.2026

  • 16 За тоз мин...ил

    10 0 Отговор
    и 10 стотинки (5 €цента) не давам!

    14:29 15.07.2026

  • 17 Десет хилки без ДДС

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Какви кукли?":

    Вероятно надуваеми кукли. За тези пари...

    14:39 15.07.2026

  • 18 Мераклия

    5 1 Отговор
    За какви по-точно кукли става въпрос?

    14:44 15.07.2026

  • 19 Прогресиращ Бо(га)таш

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "ЕЙ СЕГИНКА!!!":

    Какво е мърч (Merch) и защо е толкова популярен след неособеноумните автори на каквото се сетите?

    14:59 15.07.2026

  • 20 Соваж бейби

    4 1 Отговор
    Не е истина 10 000 евро за час пеене на плейбек 🤣🙈това или е лъжа или показва колко прости хора се намират да плащат на тази с ранг певица в квартална кръчма за пияници. С 10 000
    евро едно три членно семейство 17 дена ще прекара в Америка Route 66 ще разгледа интересни неща и за джобни общо като сума говоря .Преди четири години толкова ни излезе бяхме само с дъщерята, малкия го гледа свекървата.

    Коментиран от #24, #28

    15:02 15.07.2026

  • 21 Има го

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "а истинския":

    В специализираните каталози

    15:08 15.07.2026

  • 22 Българин 🇧🇬

    3 1 Отговор
    Това е още един резултат от 37 години турско-щатска власт : Поетите ни напускат , сега има "текстописци" със срамежливо мръсно подсъзнание на пъпчасал пубер . / Ако е някакво утешение , и културата на Запад е далеч от върхове . На изток пък също са имитатори .

    Коментиран от #23

    15:16 15.07.2026

  • 23 помак

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Българин 🇧🇬":

    ти колко береш

    15:19 15.07.2026

  • 24 ами,

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Соваж бейби":

    Не е истина разбира се.Има голям отлив от чалгата, останали са само най-маргиналните почитатели. Чалга изпълнителите само си правят реклама, че уж има интерес към тях.Собствениците на кръчмета да не са луди да дават такива хонорари.А тези певачки вече не ходят и да пеят а да си показват срамотиите на подрастващите.Ето, и тази двама сина има и не спря да се гологъзи.

    15:37 15.07.2026

  • 25 Ооооо

    0 0 Отговор
    Радев да се самосезира...Чи как тъй ше взема на час повече от неговата заплата....на месец????

    15:39 15.07.2026

  • 26 Бачо

    0 0 Отговор
    Ако куклата става за мандръсане,вземам веднага една

    15:39 15.07.2026

  • 27 Край

    0 0 Отговор
    Куклата и става ли за порно вудо- магии.

    15:45 15.07.2026

  • 28 Преди

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "Соваж бейби":

    4 години всичко беше на половин цена Освен това не може да сравняваш някакви американски села със Созопол в летния сезон. България вече в доста развита и платежоспособна страна. Щом клубовете плащат 10х евро на вечер, значи допълнителната тълпа която идва заради певицата си струва. Иначе нямаше да има кой да плаща такива хонорари. Така работи пазарът

    15:59 15.07.2026