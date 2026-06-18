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Как е изглеждала Лорън Санчес в младостта си и колко е похарчила за операциите си? (СНИМКИ)

Как е изглеждала Лорън Санчес в младостта си и колко е похарчила за операциите си? (СНИМКИ)

18 Юни, 2026 07:18 1 291 17

  • лорън санчес-
  • джеф безос-
  • операции-
  • пластичен хирург

Зад впечатляващата ѝ визия вероятно стоят както хирургични намеси, така и последователна грижа за външността

Как е изглеждала Лорън Санчес в младостта си и колко е похарчила за операциите си? (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Лорън Санчес и Джеф Безос са една от най-обсъжданите двойки в света. The Day потърси мнението на пластичен хирург и психолог, за да анализира трансформацията на Санчес през последните две десетилетия.

Изводът е, че зад впечатляващата ѝ визия вероятно стоят както хирургични намеси, така и последователна грижа за външността, пише woman.bg.

Какво се е променило във външността ѝ?

Според пластичния хирург Сергей Круглик, при сравнение на снимки от 2002 г. и 2025 г. се забелязват няколко съществени промени: носът изглежда по-тесен и по-фино оформен; върхът на носа е променен; лицето изглежда по-хармонично и симетрично; ъглите на долната челюст са по-ясно изразени; устните са по-обемни. Брадичката има по-добра проекция и по-ясен контур.




Според него е възможно да е използвана контурна пластика или малък имплант в областта на брадичката, който да е подобрил профила на лицето.

Хирургът отбелязва още, че лицето на Санчес изглежда по-широко в средната част. Това според него може да е резултат от така наречения Deep Plane SMAS лифтинг – една от най-модерните техники за подмладяване на лицето, или от липофилинг (прехвърляне на собствена мастна тъкан в определени зони на лицето).

Какви операции предполага хирургът? По негово мнение най-вероятно са извършени:

  • Ринопластика (операция на носа);
  • Корекция на клепачите;
  • Кантопексия (повдигане на външния ъгъл на окото);
  • Deep Plane SMAS лифтинг;
  • Контурни корекции чрез импланти или липофилинг;
  • Възможно е и ендоскопски лифтинг на горната част на лицето за корекция на асиметрията на веждите.

Специалистът подчертава, че всички процедури изглеждат изпълнени сравнително деликатно и без прекаляване.

Само операции ли са причина за промяната? Според хирурга – не. Той смята, че при Лорън Санчес има много добър баланс между пластична хирургия и козметични процедури.

По негови думи тя вероятно редовно използва: ботокс; филъри; микроиглена RF терапия; HIFU процедури за стягане на кожата; химически пилинги; различни апаратни терапии за подобряване качеството на кожата.

Според него именно качеството на кожата е едно от нещата, които най-силно впечатляват при Санчес, защото вместо да се влошава с възрастта, то изглежда подобрено.


Каква е приблизителната стойност на трансформацията?

Хирургът прави приблизителна оценка на американските цени:

  • Лифтинг на лице – между 15 000 и 25 000 долара;
  • Ринопластика – между 10 000 и 15 000 долара;
  • Мамопластика – около 10 000–12 000 долара;
  • Липосукция или бодиконтуринг – около 10 000 долара.


Той отбелязва и промени в бюста на Санчес, които според него също може да са резултат от хирургична намеса. След като събира всички вероятни процедури за период от 5–7 години, хирургът изчислява, че инвестицията в пластична хирургия може да достига приблизително 200 000 долара.

Към това добавя и разходите за поддържащи процедури:

филъри; ботокс; пилинги; лазерни и апаратни терапии. Тяхната стойност според него може да е между 30 000 и 35 000 долара годишно.

Как оценява резултата?

Хирургът е категоричен, че резултатът е много добър. Той смята, че Санчес изглежда поддържана и подмладена, без да е преминала границата към прекомерно променена външност. Единствената му забележка е, че брадичката и някои черти придават леко „кукленско“ излъчване, но като цяло според него няма прекаляване.

Повлияла ли е новата визия на отношенията с Безос? На този въпрос хирургът не дава категоричен отговор, но казва, че според него трансформацията е успешна и съответства на образа на съпруга на милиардер. Той смята също, че Джеф Безос подкрепя Лорън Санчес в нейните начинания, включително публично финансира някои от проектите ѝ.

Какво казва психологът?

Психологът Екатерина Савина смята, че успехът на Лорън Санчес не може да се обясни само с външността. Според нея: красиви жени има много; интелигентни жени също има много; но рядко се срещат личности, които съчетават силен характер, независимост, харизма и нестандартно мислене. Тя описва Санчес като лидер по природа – жена, която живее според собствените си правила и не се страхува да нарушава обществените шаблони. Според психолога именно тази увереност и самодостатъчност са основните качества, които са привлекли вниманието на Безос, а не само външният вид.

Защо всички обсъждат външността ѝ?

Психологът смята, че обсъждането на известни личности е естествен социален феномен. Според нея хората често проектират собствените си възгледи и ценности върху знаменитостите, а разговорите за техния външен вид и личен живот предизвикват силни емоции – възхищение, любопитство, завист или критика. Именно затова подобни теми привличат толкова голям обществен интерес.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 И преди и сега

    14 0 Отговор
    Нищо не струва!

    07:21 18.06.2026

  • 2 рептил

    14 0 Отговор
    жив крокодил в дрехи

    07:22 18.06.2026

  • 3 ПУСНЕТЕ

    5 0 Отговор
    Снимката от казармата преди да смени пола.

    07:24 18.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дзак

    3 2 Отговор
    Събужда бурна завист в местната гейгрупа!

    07:27 18.06.2026

  • 6 ПАРА МИ ТРЕБВА

    4 0 Отговор
    ЗА ЗЛОУПОТРЕБА,ПАРАРУЛЕРРО.

    07:29 18.06.2026

  • 7 бушприт

    0 0 Отговор
    Психоложката Екатерина Савина.

    07:30 18.06.2026

  • 8 в кратце

    0 0 Отговор
    Сергей Кръгличък,

    07:32 18.06.2026

  • 9 Хм.....

    6 0 Отговор
    Преди е изглеждала като нищо особено, а сега изглежда така, че трябва да си много подпийнал дори орално да и го подадеш!

    07:40 18.06.2026

  • 10 Била е красива...!

    5 0 Отговор
    За разлика от сега-след корекциите...!

    07:40 18.06.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор
    Трябва си много закъсал да се хванеш с някоя дето се е :разкрасявала" с ботокси и простотии!

    07:48 18.06.2026

  • 12 Безос первезос

    3 0 Отговор
    Преди е била нормално момиче, но сега е Хищникът!

    07:57 18.06.2026

  • 13 БАРС

    1 0 Отговор
    "изкуственните "МАЙМУНИ НИКОГА НЕ СА МИ ЗАРЕСВАЛИ.

    Коментиран от #15

    07:59 18.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Аха...

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "БАРС":

    Но това си е чисто женско извращение! Ти си я взел и си я обичаш такава каквато е, и каквато си я видял, то ръгне да се направи на нищо!

    08:05 18.06.2026

  • 16 Ко речи?

    0 0 Отговор
    Мумия!

    08:07 18.06.2026

  • 17 в кратце

    0 0 Отговор
    Тези,приблизително 200 000 долара са джобни стотинки за Джеф Безосъ.

    08:07 18.06.2026