Религията раздели кънтри звездата Джели Рол и съпругата му Бъни XO

Разводът на кънтри звездата Джели Рол и съпругата му Бъни Xo продължава да предизвиква интерес в американските медии, като нови публикации сочат, че различията в публичния им образ и начин на живот може да са изиграли съществена роля за раздялата им.

Според информация на Daily Mail, цитираща анонимни източници от музикалните среди в Нашвил, през последните години между двамата се е появило напрежение, свързано с все по-видимата религиозна насоченост на изпълнителя и провокативния публичен профил на неговата съпруга.

„Той говори все по-често за християнските ценности и вярата си, докато тя продължава да поддържа много по-предизвикателен публичен образ чрез подкаста си и присъствието си в социалните мрежи“, твърди източникът.

През последните две години Джели Рол действително се превърна в една от най-разпознаваемите фигури в съвременната американска кънтри и християнска музика. Изпълнителят често говори открито за борбата си със зависимостите, престоя си в затвора в младежките си години и ролята на вярата за личната му трансформация.

По време на церемонията на наградите „Грами“ през февруари той започна благодарствената си реч с обръщение към Исус Христос, а след това благодари на съпругата си за подкрепата през най-трудните периоди от живота си.

„Без нея вероятно щях да бъда мъртъв или в затвора. Тя и вярата ми помогнаха да променя живота си“, заяви тогава изпълнителят.

Въпреки това част от източниците, цитирани от британското издание, твърдят, че различията между двамата са ставали все по-видими с нарастването на популярността на музиканта. Според тях Бъни XO не е желаела да променя начина, по който изгражда публичния си образ, въпреки че кариерата на съпруга ѝ се насочва в различна посока.

Към момента нито Джели Рол, нито Бъни са коментирали публично подобни твърдения. Представители на двамата също не са дали официален отговор на медийните публикации.

Новината за раздялата стана публично достояние, след като съдебни документи показаха, че певецът, чието истинско име е Джейсън Брадли ДеФорд, е подал молба за развод на 18 май в окръг Уилямсън, щата Тенеси. Като причина за прекратяването на брака са посочени „непреодолими различия“.

Двамата сключиха брак през август 2016 г. в Лас Вегас, само година след запознанството си. Любопитен детайл е, че сватбата се е състояла в същата вечер, в която Джели Рол е предложил брак на бъдещата си съпруга. През 2023 г. те подновиха брачните си обети на специална церемония.

Раздялата изненада много от почитателите им, тъй като само преди няколко месеца Бъни XO разказа публично за усилията на двойката да има дете чрез инвитро процедура. В началото на годината тя сподели, че двамата активно работят по разширяване на семейството си.

Допълнително внимание предизвикаха и информации, че в деня, когато новината за развода стана публична, пред семейния им дом в Тенеси са били забелязани камиони за преместване. Не е известно обаче чии вещи са били изнасяни от имота.

Засега остава неясно дали двамата ще направят официални изявления относно причините за раздялата, но според съдебните документи процедурата по развода вече е в ход.