Почина обичаният комик и природозащитник Бил Оди

Британският комик, актьор, телевизионен водещ и природозащитник Бил Оди почина на 85-годишна възраст. Новината беше потвърдена от неговия дългогодишен приятел и агент Дейвид Фостър, а семейството на звездата помоли да бъде оставено в уединение в този тежък момент.

Бил Оди е починал в събота, 25 юли, като причината за смъртта му не се съобщава. Той оставя съпругата си Лора и трите си дъщери Бони, Кейт и Роузи.

В изявлението си Дейвид Фостър определи Оди като един от най-обичаните британски познавачи на птиците и припомни многобройните му таланти – телевизионен водещ, актьор, комик, писател, музикант, автор на песни и природозащитник.

По думите на агента славата никога не е била най-важното за Бил Оди. Основната му мисия била да насърчава хората да уважават природата и да се грижат за околната среда. В продължение на десетилетия той участваше в кампании за защита на дивите животни и се противопоставяше на практики, които според него застрашават природните екосистеми.

Роден на 7 юли 1941 г. в Рочдейл, Англия, Уилям Едгар Оди израства в Бирмингам. Следва английска литература в колежа „Пембрук“ към Кеймбриджкия университет, където става част от прочутата театрална трупа „Кеймбридж Футлайтс“. Там работи редом с бъдещите звезди на „Монти Пайтън“ Джон Клийз и Греъм Чапман.

Широка популярност Бил Оди придобива през 70-те години като член на комедийното трио „Дъ Гудис“ заедно с Тим Брук-Тейлър и Греъм Гардън. Едноименното телевизионно предаване се излъчва от 1970 до 1982 г. и се превръща в една от най-разпознаваемите британски комедийни продукции на своето време. Оди участва в създаването на сценариите и музиката към поредицата.

След края на шоуто той превръща детската си страст към наблюдението на птици в успешна телевизионна кариера. Води редица продукции на Би Би Си, сред които „Birding With Bill Oddie“, „Bill Oddie Goes Wild“, „Springwatch“ и „Autumnwatch“.

Чрез достъпния си стил, чувството за хумор и задълбочените си познания Бил Оди успява да привлече нови поколения към наблюдението на птици и опазването на дивата природа. Той е автор и на множество книги, посветени на птиците, природата и собствените му преживявания.

През 2003 г. Оди получава Ордена на Британската империя за приноса си към опазването на дивата природа. През годините той открито говореше и за битката си с депресията и биполярното разстройство, като се стремеше да намали стигмата около психичните заболявания.

Бил Оди остава в британската културна история както с нестандартния си хумор, така и с усилията си да превърне грижата за дивия свят в кауза, разбираема и близка до милиони зрители.