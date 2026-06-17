Раздялата с Бен Афлек е била "повратният момент" в живота на Дженифър Лопес

Дженифър Лопес разкри, че след раздялата си с Бен Афлек е взела съзнателно решение да се отдръпне от професионалните ангажименти и да посвети време на себе си. В ново интервю за подкаста „SmartLess“ певицата и актриса признава, че е отменяла планове и е поставила личното си възстановяване на първо място след период на сериозни сътресения в живота си.

„Преди няколко години стигнах до момент, в който трябваше да спра и да си задам въпроса: „Какво всъщност се случва с теб?“, разказва 56-годишната звезда. По думите ѝ това е бил повратен момент, в който е престанала да търси обяснения у другите и е насочила вниманието си към собствените си решения и повтарящи се модели на поведение.

Макар да не споменава директно Бен Афлек, Джей Ло признава, че в живота ѝ е имало хора, които не винаги са постъпвали по най-добрия начин. Тя обаче подчертава, че най-важният урок е бил да разбере собствената си роля в отношенията и изборите, които е правила през годините.

„Чувствах се така, сякаш животът ми се беше сринал пред очите ми“, споделя изпълнителката. „Независимо дали околните са го виждали или не, аз усещах точно това.“

Любовната история между Дженифър Лопес и Бен Афлек е сред най-коментираните в Холивуд. Двамата се сгодиха за първи път през 2002 г., но отмениха сватбата си и се разделиха две години по-късно. През 2021 г. възобновиха връзката си, а през 2022 г. сключиха брак. Разводът им беше финализиран през 2024 г., след като месеци наред се появяваха спекулации за проблеми в отношенията им.

След края на брака Дженифър Лопес започва период на самоанализ и емоционално възстановяване. Тя разказва, че е обърнала поглед към собственото си детство и към причините, които са я карали да търси щастие и одобрение извън себе си.

„Трябваше да се върна към онова малко момиче и да му кажа: „Достатъчно. Дай си любовта, която непрекъснато търсиш другаде“, казва тя.

Важна роля в този процес е изиграла сестра ѝ Линда Лопес, която я насърчила да бъде собствената си опора и да не разчита на други хора за чувството си за сигурност и щастие.

По думите на певицата последните две години са били период на изцеление след бурен етап от живота ѝ. Тя признава, че днес се чувства коренно различен човек в сравнение с това, което е била дори преди две години.

„Наистина опознах себе си. Това беше най-ценният урок от всичко, което преживях“, казва Лопес.

Междувременно звездата навлиза и в нов житейски етап като майка. Нейните близнаци Макс и Еме, родени от брака ѝ с певеца Марк Антъни, наскоро завършиха училище и се подготвят за студентския живот.

Изпълнителката признава, че раздялата с децата ѝ, които вече поемат по собствен път, е емоционално предизвикателство. Затова планира да насочи енергията си към нови творчески проекти, които определя като смислени и удовлетворяващи.

През последните месеци името на Дженифър Лопес беше свързвано с нейния колега от романтичната комедия „Office Romance“ Брет Голдстийн, но тя отрече да е имала романтична връзка с него.