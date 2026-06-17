Отпечатъците на Хавиер Бардем бяха увековечени пред Китайския театър в Холивуд (СНИМКИ)

Испанският актьор Хавиер Бардем циментира мястото си във филмовата история, оставяйки отпечатъците от ръцете и стъпалата си пред Китайския театър на булевард „Холивуд" в Лос Анджелис, предаде АФП.
„Наистина е нещо специално да ти бъде предоставено място, където да увековечиш името и образа си", каза той пред изданието малко след церемонията. „Когато си помисля за всички хора, които са стояли точно на това място, ми е трудно да повярвам, че случващото се е реално", допълни 57-годишният испанец, преди да остави отпечатъците си в цимента, пише БТА.
Традицията датира още от построяването на Китайския театър през 1927 г., като за близо век стотици звезди, сред които Джак Никълсън и Мерилин Монро, са оставили тук своите отпечатъци.
Хавиер Бардем стана известен на международната сцена през 2000 г. благодарение на ролята си на кубинския писател Рейналдо Аренас - изгнаник в САЩ, във филма „Преди да падне нощта" на режисьора Джулиан Шнабел.
Осем години по-късно Бардем спечели „Оскар" за най-добра поддържаща роля за превъплъщението си в образа зловещия Антон Чигур във филма „Няма място за старите кучета" на братята Коен, припомня АФП.
Най-новият филм с участието на Хавиер Бардем - The Beloved, беше представен на кинофестивала в Кан тази година. Той е част и от актьорския състав на сериала "Нос Страх" (Cape Fear), излязъл в началото на юни по Епъл Ти Ви.
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