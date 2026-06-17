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Отпечатъците на Хавиер Бардем бяха увековечени пред Китайския театър в Холивуд (СНИМКИ)

Отпечатъците на Хавиер Бардем бяха увековечени пред Китайския театър в Холивуд (СНИМКИ)

17 Юни, 2026 13:31 480 3

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Актьорът остави отпечатъци от ръцете, краката и носа си

Отпечатъците на Хавиер Бардем бяха увековечени пред Китайския театър в Холивуд (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Испанският актьор Хавиер Бардем циментира мястото си във филмовата история, оставяйки отпечатъците от ръцете и стъпалата си пред Китайския театър на булевард „Холивуд" в Лос Анджелис, предаде АФП.

„Наистина е нещо специално да ти бъде предоставено място, където да увековечиш името и образа си", каза той пред изданието малко след церемонията. „Когато си помисля за всички хора, които са стояли точно на това място, ми е трудно да повярвам, че случващото се е реално", допълни 57-годишният испанец, преди да остави отпечатъците си в цимента, пише БТА.

Отпечатъците на Хавиер Бардем бяха увековечени пред Китайския театър в Холивуд (СНИМКИ)

Отпечатъците на Хавиер Бардем бяха увековечени пред Китайския театър в Холивуд (СНИМКИ)

Традицията датира още от построяването на Китайския театър през 1927 г., като за близо век стотици звезди, сред които Джак Никълсън и Мерилин Монро, са оставили тук своите отпечатъци.

Хавиер Бардем стана известен на международната сцена през 2000 г. благодарение на ролята си на кубинския писател Рейналдо Аренас - изгнаник в САЩ, във филма „Преди да падне нощта" на режисьора Джулиан Шнабел.

Отпечатъците на Хавиер Бардем бяха увековечени пред Китайския театър в Холивуд (СНИМКИ)

Отпечатъците на Хавиер Бардем бяха увековечени пред Китайския театър в Холивуд (СНИМКИ)

Отпечатъците на Хавиер Бардем бяха увековечени пред Китайския театър в Холивуд (СНИМКИ)

Осем години по-късно Бардем спечели „Оскар" за най-добра поддържаща роля за превъплъщението си в образа зловещия Антон Чигур във филма „Няма място за старите кучета" на братята Коен, припомня АФП.

Най-новият филм с участието на Хавиер Бардем - The Beloved, беше представен на кинофестивала в Кан тази година. Той е част и от актьорския състав на сериала "Нос Страх" (Cape Fear), излязъл в началото на юни по Епъл Ти Ви.


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    Българите насекаде ги плюят и обиждат никой не ви иска

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  • 2 Никоя

    1 0 Отговор
    Не се интересува от ръцете им! Актьорите да вземат, и да оставят отпечатъци от каквото трябва!

    13:34 17.06.2026

  • 3 Запознат

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    Бети е чиста мексиканка по душа всички я избягват и гонат от тях. 🥳🥳🥳🥳🥳🤭

    13:52 17.06.2026