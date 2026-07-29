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Двуглав гекон се излюпи в Пенсилвания (ВИДЕО)

Двуглав гекон се излюпи в Пенсилвания (ВИДЕО)

29 Юли, 2026 16:31 677 8

  • гекон-
  • двуглав-
  • влечуги-
  • рядък вид

Животното е оцеляло четири седмици и все още се развива добре

Двуглав гекон се излюпи в Пенсилвания (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Изключително рядък двуглав гекон се излюпи и достигна четириседмична възраст, въпреки че животните с подобна аномалия обикновено имат малки шансове за оцеляване.

Миниатюрният гребенест гекон, наречен Саймън и Гарфънкъл, се излюпил на 29 юни в развъдника Rockstar Geckos в североизточната част на американския щат Пенсилвания. По думите на стопаните яйцето не показвало нищо необичайно преди появата на животното.

На четири седмици геконът тежи едва 1,8 грама. И двете глави се хранят самостоятелно, а движенията им постепенно стават по-добре координирани. Нито една от тях не изглежда доминираща, като разположението им не позволява да се хапят взаимно. Животното се отглежда в специално приспособено пространство, което улеснява храненето и ограничава стреса.

Състоянието, при което организмът се развива с повече от една глава, се нарича полицефалия. При две глави се използват термините бицефалия или дицефалия.

Аномалията може да възникне при непълно разделяне на ембриона, подобно на процеса при развитието на сиамски близнаци. Всяка глава обикновено има собствен мозък, но двете споделят управлението на тялото, крайниците и част от вътрешните органи. Точната анатомия е различна при всеки отделен случай.

При двуглавите животни често се наблюдават проблеми с ориентацията и движението, тъй като двата мозъка могат да подават различни сигнали. Това затруднява храненето и придвижването и е една от причините много екземпляри да не оцеляват дълго, особено в природата.

Случаите при гущери са изключително редки. Научен обзор, цитиран от британски медии, е установил само четири документирани случая на двуглави гущери до 2010 г. За подобни гребенести гекони няма установена средна продължителност на живота. За сравнение, здравите представители на вида могат да живеят между 15 и 20 години при подходящи грижи в плен.

Стопаните на Саймън и Гарфънкъл обмислят рентгеново изследване, за да установят как са развити органите му. Засега обаче избягват процедурата заради малките размери на гекона и риска от допълнителен стрес.

Снимките и видеоклиповете на необичайното животно предизвикаха голям интерес в социалните мрежи. От Rockstar Geckos съобщават, че Саймън и Гарфънкъл се развива добре, но подчертават, че състоянието му остава необичайно и изисква внимателно наблюдение.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Изрод

    1 1 Отговор
    Изрод

    16:33 29.07.2026

  • 2 Мис Бони

    0 0 Отговор
    Ах...... колко съм си мечтала за двуглав гекон.....
    Ама само едноглави ме апат.....

    16:36 29.07.2026

  • 3 Това е знамение!!!

    0 0 Отговор
    Русия ке падне!!!

    Коментиран от #5

    16:56 29.07.2026

  • 4 Фют

    2 0 Отговор
    Очаквайте скоро и триглава ламя.

    Коментиран от #6

    16:57 29.07.2026

  • 5 аха

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Това е знамение!!!":

    Ма той американски, ма! 😅 Тъй де Аметика, ке падне явно? 😂

    17:06 29.07.2026

  • 6 Юнака

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Фют":

    Ами, амвал съм и такава! Само повече съска от едноглавите...

    17:07 29.07.2026

  • 7 Ватманяк

    2 0 Отговор
    Щото царевичака, а вече и гората в САЩ е ГМО

    17:14 29.07.2026

  • 8 Същият случай в наше село

    0 0 Отговор
    Да,и тук в България се роди двуглаво същество, само че не гекон, а едно уродливо чудовище също с две глави! Едната глава е фатмак Радев, селяндуринът от Славяново и най-верен лаекй на кремълския злодей, а другата глава, по-скоро кратуна, е на червената му слугиня Йотовата Илияна, и двамата са фанатично верни на престъпната и кървава БКП!

    17:30 29.07.2026