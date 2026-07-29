Двуглав гекон се излюпи в Пенсилвания (ВИДЕО)

Изключително рядък двуглав гекон се излюпи и достигна четириседмична възраст, въпреки че животните с подобна аномалия обикновено имат малки шансове за оцеляване.

Миниатюрният гребенест гекон, наречен Саймън и Гарфънкъл, се излюпил на 29 юни в развъдника Rockstar Geckos в североизточната част на американския щат Пенсилвания. По думите на стопаните яйцето не показвало нищо необичайно преди появата на животното.

На четири седмици геконът тежи едва 1,8 грама. И двете глави се хранят самостоятелно, а движенията им постепенно стават по-добре координирани. Нито една от тях не изглежда доминираща, като разположението им не позволява да се хапят взаимно. Животното се отглежда в специално приспособено пространство, което улеснява храненето и ограничава стреса.

An incredibly rare two headed gecko has defied the odds to reach four weeks old.

The gecko was born at the end of June, and celebrated its four week milestone on Monday.Sadly, two–headed animals don't tend to survive for long. pic.twitter.com/P24C0WuVEc — NYC News 24 🗞️ (@NYCNews24) July 29, 2026

Състоянието, при което организмът се развива с повече от една глава, се нарича полицефалия. При две глави се използват термините бицефалия или дицефалия.

Аномалията може да възникне при непълно разделяне на ембриона, подобно на процеса при развитието на сиамски близнаци. Всяка глава обикновено има собствен мозък, но двете споделят управлението на тялото, крайниците и част от вътрешните органи. Точната анатомия е различна при всеки отделен случай.

Seeing double? Incredibly rare two-headed gecko is born in Pennsylvania https://t.co/AHyFUPldVr — Daily Mail (@DailyMail) July 29, 2026

При двуглавите животни често се наблюдават проблеми с ориентацията и движението, тъй като двата мозъка могат да подават различни сигнали. Това затруднява храненето и придвижването и е една от причините много екземпляри да не оцеляват дълго, особено в природата.

Случаите при гущери са изключително редки. Научен обзор, цитиран от британски медии, е установил само четири документирани случая на двуглави гущери до 2010 г. За подобни гребенести гекони няма установена средна продължителност на живота. За сравнение, здравите представители на вида могат да живеят между 15 и 20 години при подходящи грижи в плен.

Стопаните на Саймън и Гарфънкъл обмислят рентгеново изследване, за да установят как са развити органите му. Засега обаче избягват процедурата заради малките размери на гекона и риска от допълнителен стрес.

Снимките и видеоклиповете на необичайното животно предизвикаха голям интерес в социалните мрежи. От Rockstar Geckos съобщават, че Саймън и Гарфънкъл се развива добре, но подчертават, че състоянието му остава необичайно и изисква внимателно наблюдение.