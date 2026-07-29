Поколението Z замени алкохола с чай

Британските младежи от поколението Z все по-често посягат към чаша чай вместо към алкохол преди среща, парти или друго важно събитие, показва ново проучване, проведено по поръчка на производителя Twinings.
Около 47% от анкетираните представители на поколението Z заявяват, че чаят е заменил алкохола като средство за отпускане и придобиване на увереност. Сред участниците от поколението на бейби бумърите същият отговор дават 25%. Данните се отнасят до потребители във Великобритания.
Проучването установява още, че 62% от младите са приготвяли чай, за да се настроят психически преди работа, тренировка, социална среща или друго предстоящо преживяване. За 32% самият процес на приготвяне действа успокояващо, а един на всеки четирима го възприема като форма на грижа за себе си. Над една пета посочват, че чаят им дава възможност да се откъснат за кратко от екраните.
25-годишната видеооператорка Изабела разказва, че обикновено пие чай преди вечерно излизане или среща, защото напитката ѝ дава енергия, без да притъпява концентрацията ѝ.
Според маркетинговия директор на Twinings за Великобритания и Ирландия Гил Клоуз чаят вече не се възприема от младите само като традиционна напитка. Той се превръща в кратък личен ритуал, който носи усещане за спокойствие и контрол преди натоварен момент.
Част от по-широка тенденция към умереност
Интересът към чая се вписва в по-широката международна тенденция към по-осъзнато отношение към алкохола. Световната здравна организация отчита спад на употребата му сред младите хора в Северна Америка и Европа, макар различията между отделните държави да остават значителни.
Във Великобритания 25% от хората на възраст между 16 и 24 години съобщават, че не са употребявали алкохол през предходната година. Това е най-високият дял сред всички пълнолетни възрастови групи в последните налични здравни данни за Англия.
Картината обаче не е еднозначна. Нов анализ на IWSR показва, че делът на представителите на поколението Z в разрешена за консумация на алкохол възраст, които пият, се е увеличил на някои пазари и вече се доближава до средното за пълнолетното население. В същото време умереността и съзнателното ограничаване на количествата остават широко разпространени.
Прогнозите на IWSR сочат, че общото световно потребление на алкохол ще намалява поне до 2031 г. заради по-високите разходи за живот, здравните опасения и променящите се потребителски навици.
На този фон чаят, безалкохолните напитки и т.нар. „трезво любопитен“ начин на живот печелят популярност сред младите, които не се отказват непременно напълно от алкохола, но все по-често търсят други начини за почивка и социализиране.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 в кратце
16:00 29.07.2026
2 Пич
Коментиран от #13
16:00 29.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 стринка кифла писарска
мъжете с цъкане по фейс и сайтове за лапнишарани
16:03 29.07.2026
5 Госあ
16:05 29.07.2026
6 Смотаняциииии,
16:05 29.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Тити
16:06 29.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 балони , метаамфетамини
16:07 29.07.2026
11 А секса съвсем
16:09 29.07.2026
12 Госあ
Коментиран от #15
16:13 29.07.2026
13 Верно ли бе
До коментар #2 от "Пич":Някои от тях ( да не кажа повечето) не смениха жените с кукли , а направо с мъже.
Коментиран от #16
16:15 29.07.2026
14 Имотното поколение
16:15 29.07.2026
15 Госあ
До коментар #12 от "Госあ":японците и руснаците пият така. Един професор в Япония водеше докторанта си на запои, да го прибира после. Ама истински професор, с принос ! А не като нашʼте зализани налъми
16:17 29.07.2026
16 Пич
До коментар #13 от "Верно ли бе":Уффф...... толкова ли е трудно да схванеш, че го казвам по меко?!
"Твърдо против жените" означава точно това!!! Не знам от кое поколение си, ама.....
Коментиран от #18, #19
16:21 29.07.2026
17 това е зле
16:23 29.07.2026
18 Верно ли бе
До коментар #16 от "Пич":Със сигурност не съм от поколението клоZет , дето един пирон не може да заковат , ама иначе са компетентни по всякакъв въпрос .
16:24 29.07.2026
19 Верно ли бе
До коментар #16 от "Пич":Даже и тротинетката не карам ,толкова съм изостанал . А пък чай съм пил само като дете. Баба ми ми правеше като настина. Чай , представяш ли си ? Чай , бе ! Пълна тъпотия. Накъде отива този свят ?
Коментиран от #21, #27
16:28 29.07.2026
20 Госあ
Коментиран от #25
16:29 29.07.2026
21 Пич
До коментар #19 от "Верно ли бе":Добре, извинявам се, че те засегнах!
Коментиран от #24
16:31 29.07.2026
22 Сатана Z
16:31 29.07.2026
23 Мусорчик
16:33 29.07.2026
24 Верно ли бе
До коментар #21 от "Пич":Не си ме нищо засегнал . Просто си коментирам .
16:34 29.07.2026
25 Верно ли бе
До коментар #20 от "Госあ":Може да си скубат веждите , но пък компенсират с грозни талибански бради.
16:35 29.07.2026
26 Мехо
16:36 29.07.2026
27 верно ли бе
До коментар #19 от "Верно ли бе":тротинетка чук и гег.и лагерна количка
16:48 29.07.2026
28 Поколението Зет
16:55 29.07.2026
29 така е
17:14 29.07.2026
30 Джиен Зи
17:20 29.07.2026
31 Драго Чая
17:20 29.07.2026
32 свидетел
17:40 29.07.2026