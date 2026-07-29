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Поколението Z замени алкохола с чай

Поколението Z замени алкохола с чай

29 Юли, 2026 15:58 833 32

  • gen z-
  • поколение z-
  • чай-
  • алкохол-
  • напитка

Все повече представители на младото поколение предпочитат да пият чай преди важни събития и просто излизане навън

Поколението Z замени алкохола с чай - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Британските младежи от поколението Z все по-често посягат към чаша чай вместо към алкохол преди среща, парти или друго важно събитие, показва ново проучване, проведено по поръчка на производителя Twinings.

Около 47% от анкетираните представители на поколението Z заявяват, че чаят е заменил алкохола като средство за отпускане и придобиване на увереност. Сред участниците от поколението на бейби бумърите същият отговор дават 25%. Данните се отнасят до потребители във Великобритания.

Проучването установява още, че 62% от младите са приготвяли чай, за да се настроят психически преди работа, тренировка, социална среща или друго предстоящо преживяване. За 32% самият процес на приготвяне действа успокояващо, а един на всеки четирима го възприема като форма на грижа за себе си. Над една пета посочват, че чаят им дава възможност да се откъснат за кратко от екраните.

25-годишната видеооператорка Изабела разказва, че обикновено пие чай преди вечерно излизане или среща, защото напитката ѝ дава енергия, без да притъпява концентрацията ѝ.

Според маркетинговия директор на Twinings за Великобритания и Ирландия Гил Клоуз чаят вече не се възприема от младите само като традиционна напитка. Той се превръща в кратък личен ритуал, който носи усещане за спокойствие и контрол преди натоварен момент.

Част от по-широка тенденция към умереност

Интересът към чая се вписва в по-широката международна тенденция към по-осъзнато отношение към алкохола. Световната здравна организация отчита спад на употребата му сред младите хора в Северна Америка и Европа, макар различията между отделните държави да остават значителни.

Във Великобритания 25% от хората на възраст между 16 и 24 години съобщават, че не са употребявали алкохол през предходната година. Това е най-високият дял сред всички пълнолетни възрастови групи в последните налични здравни данни за Англия.

Картината обаче не е еднозначна. Нов анализ на IWSR показва, че делът на представителите на поколението Z в разрешена за консумация на алкохол възраст, които пият, се е увеличил на някои пазари и вече се доближава до средното за пълнолетното население. В същото време умереността и съзнателното ограничаване на количествата остават широко разпространени.

Прогнозите на IWSR сочат, че общото световно потребление на алкохол ще намалява поне до 2031 г. заради по-високите разходи за живот, здравните опасения и променящите се потребителски навици.

На този фон чаят, безалкохолните напитки и т.нар. „трезво любопитен“ начин на живот печелят популярност сред младите, които не се отказват непременно напълно от алкохола, но все по-често търсят други начини за почивка и социализиране.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в кратце

    1 3 Отговор
    Мъного добъре!

    16:00 29.07.2026

  • 2 Пич

    17 1 Отговор
    Е това за хвалба ли е...?! Тези смотаняци смениха и пържолите с царевица, а жените - с кукли !!! А някой още от малки са си твърдо против жените...

    Коментиран от #13

    16:00 29.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 стринка кифла писарска

    13 0 Отговор
    а пък каките на Поколението Z замени
    мъжете с цъкане по фейс и сайтове за лапнишарани

    16:03 29.07.2026

  • 5 Госあ

    10 1 Отговор
    немат сърцЕ тия джензита. Балзак пише в Шагренова кожа, че алкохолните делириуми на прага на смъртта, разкриват чудни светове на човек в младостта му. Какви младежи са тези, поне веднъж да не се напият до припадък ?

    16:05 29.07.2026

  • 6 Смотаняциииии,

    8 1 Отговор
    А тревата заменят с моркови, нали - опънеш едно чайче, изхрупаш един морков и …. лайф!

    16:05 29.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Тити

    11 0 Отговор
    Да бе отидете в Студентски град. там жулят чай около 40 градуса.

    16:06 29.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 балони , метаамфетамини

    5 2 Отговор
    водка , уиски , бяло /ако имат парички повече/ марихуана , и май почват да посягат към фентанила... това с чая го пробутвайте на други

    16:07 29.07.2026

  • 11 А секса съвсем

    9 0 Отговор
    Са го спрели - мамини, златни умереничита, толкова умерени, че чак да ти се доплаче!

    16:09 29.07.2026

  • 12 Госあ

    0 2 Отговор
    А на дъртите шошони тук, да кажа - пие се до откат ! По добре чайче, отколкото две ракийки със салатката. И аз вече не пия.

    Коментиран от #15

    16:13 29.07.2026

  • 13 Верно ли бе

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Някои от тях ( да не кажа повечето) не смениха жените с кукли , а направо с мъже.

    Коментиран от #16

    16:15 29.07.2026

  • 14 Имотното поколение

    3 0 Отговор
    Какъв е чая и какво има в него

    16:15 29.07.2026

  • 15 Госあ

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Госあ":

    японците и руснаците пият така. Един професор в Япония водеше докторанта си на запои, да го прибира после. Ама истински професор, с принос ! А не като нашʼте зализани налъми

    16:17 29.07.2026

  • 16 Пич

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Верно ли бе":

    Уффф...... толкова ли е трудно да схванеш, че го казвам по меко?!
    "Твърдо против жените" означава точно това!!! Не знам от кое поколение си, ама.....

    Коментиран от #18, #19

    16:21 29.07.2026

  • 17 това е зле

    2 0 Отговор
    като се има в предвид кои групи от населението не пият алкохол. Много зле

    16:23 29.07.2026

  • 18 Верно ли бе

    6 0 Отговор

    До коментар #16 от "Пич":

    Със сигурност не съм от поколението клоZет , дето един пирон не може да заковат , ама иначе са компетентни по всякакъв въпрос .

    16:24 29.07.2026

  • 19 Верно ли бе

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Пич":

    Даже и тротинетката не карам ,толкова съм изостанал . А пък чай съм пил само като дете. Баба ми ми правеше като настина. Чай , представяш ли си ? Чай , бе ! Пълна тъпотия. Накъде отива този свят ?

    Коментиран от #21, #27

    16:28 29.07.2026

  • 20 Госあ

    5 0 Отговор
    Остава и да се обрежат, както си скубят веждите и халифата е пълен

    Коментиран от #25

    16:29 29.07.2026

  • 21 Пич

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Верно ли бе":

    Добре, извинявам се, че те засегнах!

    Коментиран от #24

    16:31 29.07.2026

  • 22 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Абе,пият и водка с Red Bull ако ги почерпиш.И линийки опъват ,но смучат вайпове,че им излиза по-тънко.Срамуват се вече да дишат райски газ или лепило.

    16:31 29.07.2026

  • 23 Мусорчик

    2 0 Отговор
    Много исках да съм поколение зет, но разбрах, че не съм, понеже наближих шестдесет. Чай пиех, когато баба ми ме наливаше насила, когато бях болен. А пък кардиоложката каза, че уиски не е зле и така нататък.

    16:33 29.07.2026

  • 24 Верно ли бе

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Пич":

    Не си ме нищо засегнал . Просто си коментирам .

    16:34 29.07.2026

  • 25 Верно ли бе

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Госあ":

    Може да си скубат веждите , но пък компенсират с грозни талибански бради.

    16:35 29.07.2026

  • 26 Мехо

    2 0 Отговор
    Както и автомобилите с джапанки и хавлиени чорапи. Мачовците от поколение Z най много тротинетки. Излетите ги замениха с Тик-Ток. Жените замениха с дзяпане в Инстаграм.

    16:36 29.07.2026

  • 27 верно ли бе

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Верно ли бе":

    тротинетка чук и гег.и лагерна количка

    16:48 29.07.2026

  • 28 Поколението Зет

    2 0 Отговор
    смени алкохола с весел чай!

    16:55 29.07.2026

  • 29 така е

    1 0 Отговор
    не ви знам обозначенията на пишлеметата Z M S или там каквито си ги измисляте но да децата замениха алкохола с чай пушат го и после незнаят какво става следващите часове

    17:14 29.07.2026

  • 30 Джиен Зи

    1 0 Отговор
    Прави сте, ама и объркали сте леко. Чайчето го пушим

    17:20 29.07.2026

  • 31 Драго Чая

    2 0 Отговор
    Харесва това

    17:20 29.07.2026

  • 32 свидетел

    1 0 Отговор
    екстази добре се усвоява с чай !

    17:40 29.07.2026