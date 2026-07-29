Поколението Z замени алкохола с чай

Британските младежи от поколението Z все по-често посягат към чаша чай вместо към алкохол преди среща, парти или друго важно събитие, показва ново проучване, проведено по поръчка на производителя Twinings.

Около 47% от анкетираните представители на поколението Z заявяват, че чаят е заменил алкохола като средство за отпускане и придобиване на увереност. Сред участниците от поколението на бейби бумърите същият отговор дават 25%. Данните се отнасят до потребители във Великобритания.

Проучването установява още, че 62% от младите са приготвяли чай, за да се настроят психически преди работа, тренировка, социална среща или друго предстоящо преживяване. За 32% самият процес на приготвяне действа успокояващо, а един на всеки четирима го възприема като форма на грижа за себе си. Над една пета посочват, че чаят им дава възможност да се откъснат за кратко от екраните.

25-годишната видеооператорка Изабела разказва, че обикновено пие чай преди вечерно излизане или среща, защото напитката ѝ дава енергия, без да притъпява концентрацията ѝ.

Според маркетинговия директор на Twinings за Великобритания и Ирландия Гил Клоуз чаят вече не се възприема от младите само като традиционна напитка. Той се превръща в кратък личен ритуал, който носи усещане за спокойствие и контрол преди натоварен момент.

Част от по-широка тенденция към умереност

Интересът към чая се вписва в по-широката международна тенденция към по-осъзнато отношение към алкохола. Световната здравна организация отчита спад на употребата му сред младите хора в Северна Америка и Европа, макар различията между отделните държави да остават значителни.

Във Великобритания 25% от хората на възраст между 16 и 24 години съобщават, че не са употребявали алкохол през предходната година. Това е най-високият дял сред всички пълнолетни възрастови групи в последните налични здравни данни за Англия.

Картината обаче не е еднозначна. Нов анализ на IWSR показва, че делът на представителите на поколението Z в разрешена за консумация на алкохол възраст, които пият, се е увеличил на някои пазари и вече се доближава до средното за пълнолетното население. В същото време умереността и съзнателното ограничаване на количествата остават широко разпространени.

Прогнозите на IWSR сочат, че общото световно потребление на алкохол ще намалява поне до 2031 г. заради по-високите разходи за живот, здравните опасения и променящите се потребителски навици.

На този фон чаят, безалкохолните напитки и т.нар. „трезво любопитен“ начин на живот печелят популярност сред младите, които не се отказват непременно напълно от алкохола, но все по-често търсят други начини за почивка и социализиране.