Филмът „Гунди – Легенда за любовта“ вече е достъпен за гледане и в САЩ

След като се превърна в безспорен феномен в европейските киносалони и развълнува над 750 хил. зрители, „Гунди – Легенда за любовта“ прави следващата си голяма крачка към международната публика. Филмът, посветен на великия и обичан футболист Георги Аспарухов – Гунди, вече е достъпен и в Съединените щати в платформите Amazon Prime Video и Vimeo под заглавието Gundi: Legend of Soccer.

Дистрибутор на продукцията за американския пазар е Studio Dome.

Историята на Георги Аспарухов, превърнал се в символ на българския футбол, на достойнството и на честността, вече ще достига и до българските общности отвъд Океана, както и до зрители, които за първи път ще проследят трогателния път на една от най-емблематичните личности в спортната история на България.

„Гунди – Легенда за любовта“ разказва историята на изключителен спортист, но и на човек, останал верен на себе си въпреки ограниченията на времето, системата и изпитанията, пред които животът го изправя. Филмът на режисьора Димитър Димитров, по сценарий на Емил Бонев и с оператор Борис Славков, продуциран от „Междинна станция“, връща зрителите в България на 60-те и 70-те години на миналия век и проследява ключови моменти от живота на избрания за „Футболист на столетието“ Георги Аспарухов (Павел Иванов) – от голямата и трудна любов с Величка Маркова – Лита (Александра Свиленова) до славата на футболния терен и високата цена на успеха.

С впечатляваща продукция, съвременни визуални ефекти и внимание към историческия детайл, лентата пресъздава някои от най-запомнящите се мигове от кариерата на легендарния нападател, като същевременно разкрива и малко познати страници от неговия личен живот и неслучайно се превръща в най-гледания български филм в историята на съвременното кино.