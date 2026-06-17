Филмът „Гунди – Легенда за любовта“ вече е достъпен за гледане и в САЩ

След като се превърна в безспорен феномен в европейските киносалони и развълнува над 750 хил. зрители, „Гунди – Легенда за любовта“ прави следващата си голяма крачка към международната публика. Филмът, посветен на великия и обичан футболист Георги Аспарухов – Гунди, вече е достъпен и в Съединените щати в платформите Amazon Prime Video и Vimeo под заглавието Gundi: Legend of Soccer.
Дистрибутор на продукцията за американския пазар е Studio Dome.
Историята на Георги Аспарухов, превърнал се в символ на българския футбол, на достойнството и на честността, вече ще достига и до българските общности отвъд Океана, както и до зрители, които за първи път ще проследят трогателния път на една от най-емблематичните личности в спортната история на България.
„Гунди – Легенда за любовта“ разказва историята на изключителен спортист, но и на човек, останал верен на себе си въпреки ограниченията на времето, системата и изпитанията, пред които животът го изправя. Филмът на режисьора Димитър Димитров, по сценарий на Емил Бонев и с оператор Борис Славков, продуциран от „Междинна станция“, връща зрителите в България на 60-те и 70-те години на миналия век и проследява ключови моменти от живота на избрания за „Футболист на столетието“ Георги Аспарухов (Павел Иванов) – от голямата и трудна любов с Величка Маркова – Лита (Александра Свиленова) до славата на футболния терен и високата цена на успеха.
С впечатляваща продукция, съвременни визуални ефекти и внимание към историческия детайл, лентата пресъздава някои от най-запомнящите се мигове от кариерата на легендарния нападател, като същевременно разкрива и малко познати страници от неговия личен живот и неслучайно се превръща в най-гледания български филм в историята на съвременното кино.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сащ
13:59 17.06.2026
2 Няма
Коментиран от #7
14:01 17.06.2026
3 Новичок
14:01 17.06.2026
4 САЩ посолството
Коментиран от #6
14:02 17.06.2026
5 Тъкмо в САЩ,да се учудят...!
14:12 17.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Феичка
До коментар #2 от "Няма":Но те са не само легенди, а и надежди. Най красивите и желаните.
14:19 17.06.2026
8 Лопата Орешник
Второ - преводът е абсолютно нищо общо с идеята и смисъла на оригиналното заглавие!! За бездушните и задлъжнели емигранти отвъд океана любовта няма значение!
14:24 17.06.2026
9 хахахахах
15:05 17.06.2026