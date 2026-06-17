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Филмът „Гунди – Легенда за любовта“ вече е достъпен за гледане и в САЩ

Филмът „Гунди – Легенда за любовта“ вече е достъпен за гледане и в САЩ

17 Юни, 2026 13:57 665 9

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  • америка

Лентата излиза отвъд Океана под името Gundi: Legend of Soccer

Филмът „Гунди – Легенда за любовта“ вече е достъпен за гледане и в САЩ - 1
Снимка: Facebook
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

След като се превърна в безспорен феномен в европейските киносалони и развълнува над 750 хил. зрители, „Гунди – Легенда за любовта“ прави следващата си голяма крачка към международната публика. Филмът, посветен на великия и обичан футболист Георги Аспарухов – Гунди, вече е достъпен и в Съединените щати в платформите Amazon Prime Video и Vimeo под заглавието Gundi: Legend of Soccer.

Дистрибутор на продукцията за американския пазар е Studio Dome.

Историята на Георги Аспарухов, превърнал се в символ на българския футбол, на достойнството и на честността, вече ще достига и до българските общности отвъд Океана, както и до зрители, които за първи път ще проследят трогателния път на една от най-емблематичните личности в спортната история на България.

„Гунди – Легенда за любовта“ разказва историята на изключителен спортист, но и на човек, останал верен на себе си въпреки ограниченията на времето, системата и изпитанията, пред които животът го изправя. Филмът на режисьора Димитър Димитров, по сценарий на Емил Бонев и с оператор Борис Славков, продуциран от „Междинна станция“, връща зрителите в България на 60-те и 70-те години на миналия век и проследява ключови моменти от живота на избрания за „Футболист на столетието“ Георги Аспарухов (Павел Иванов) – от голямата и трудна любов с Величка Маркова – Лита (Александра Свиленова) до славата на футболния терен и високата цена на успеха.

С впечатляваща продукция, съвременни визуални ефекти и внимание към историческия детайл, лентата пресъздава някои от най-запомнящите се мигове от кариерата на легендарния нападател, като същевременно разкрива и малко познати страници от неговия личен живот и неслучайно се превръща в най-гледания български филм в историята на съвременното кино.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сащ

    6 5 Отговор
    В сащ не гледаме роми и не се интересуваме от роми и мръсна кръв 🤭🥳

    13:59 17.06.2026

  • 2 Няма

    7 2 Отговор
    Любов, има само легенди!

    Коментиран от #7

    14:01 17.06.2026

  • 3 Новичок

    9 3 Отговор
    Б-О-Й-К-О-Т. На "Опосумите " да ходят да го прожектират на някой Прайд.Пфу...

    14:01 17.06.2026

  • 4 САЩ посолството

    5 1 Отговор
    Бети цветанова е забелязана наскоро да си тръгва от Хепи с циганин в БМВ 🥳🤭🥳🤭

    Коментиран от #6

    14:02 17.06.2026

  • 5 Тъкмо в САЩ,да се учудят...!

    13 2 Отговор
    Как така във филма се лансира версията,че Гунди е ...,,жертва на ДС"...,пък самият той...- Майор от ДС...?!?!

    14:12 17.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Феичка

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Няма":

    Но те са не само легенди, а и надежди. Най красивите и желаните.

    14:19 17.06.2026

  • 8 Лопата Орешник

    3 0 Отговор
    Първо - защо чак сега? Някакъв проблем ли имаше да бъде излъчван преди това?
    Второ - преводът е абсолютно нищо общо с идеята и смисъла на оригиналното заглавие!! За бездушните и задлъжнели емигранти отвъд океана любовта няма значение!

    14:24 17.06.2026

  • 9 хахахахах

    8 2 Отговор
    тая тъпотия освен някакви заблудени говеда кой я е гледал?

    15:05 17.06.2026