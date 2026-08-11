Почти 30 години по-късно: Започна процесът за убийството на Тупак

В Лас Вегас започна подборът на съдебните заседатели по делото за убийството на рапъра Тупак Шакур, известен като 2Pac. Почти 30 години след смъртта му пред съда застана Дуейн „Кефи Ди“ Дейвис – единственият обвиняем по случая.

63-годишният Дейвис е обвинен в убийство с огнестрелно оръжие във връзка с дейност на престъпна банда. Той не се признава за виновен. Ако бъде осъден, може да получи доживотен затвор.

Прокуратурата не твърди, че той е стрелял

Според обвинението Дейвис не е човекът, който лично е произвел фаталните изстрели, но е организирал нападението и е осигурил оръжието.

Ключова роля в процеса се очаква да имат собствените му изявления през годините. В интервюта и в мемоарите си „Compton Street Legend“ той разказва, че е бил в белия Cadillac, от който е стреляно по автомобила на Шакур.

Защитата твърди, че тези разкази са били преувеличени и не могат да се приемат като признание за престъпление.

Убийството остава една от най-големите мистерии в хип-хопа

Тупак Шакур е прострелян на 7 септември 1996 г. в Лас Вегас, докато пътува в автомобил с музикалния продуцент Марион „Шуг“ Найт. Рапърът е улучен няколко пъти и умира шест дни по-късно, на 13 септември. Той е на 25 години.

Според разследващите стрелбата е била свързана със сбиване по-рано същата вечер в MGM Grand, в което Шакур и хора от обкръжението му участват в нападение срещу Орландо Андерсън – племенник на Дейвис.

Дейвис беше арестуван през септември 2023 г., след като разследването получи нов тласък от негови публични интервюта и публикуваните му мемоари.

Очаква се процесът да продължи няколко седмици и да привлече сериозен медиен интерес, тъй като може да даде първия съдебен отговор за едно от най-известните убийства в историята на американския хип-хоп.