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Почина Филида Лоу, майката на Ема Томпсън

Почина Филида Лоу, майката на Ема Томпсън

19 Август, 2026 10:42 623 5

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Шотландската актриса си отиде на 94 години, заобиколена от семейството си

Почина Филида Лоу, майката на Ема Томпсън - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Британската актриса Филида Лоу, майка на носителката на „Оскар“ Ема Томпсън, е починала на 94-годишна възраст. Смъртта ѝ е настъпила на 27 юли 2026 г., но новината беше обявена публично на 18 август от дългогодишния ѝ мениджър Джаки Лего.

По думите на Лего актрисата е починала спокойно в дома си, заобиколена от цялото си семейство. Причина за смъртта не се съобщава. Мениджърът ѝ, който е работил с нея повече от половин век, я определи като изключителен човек както на сцената, така и извън нея.

Филида Лоу е родена през 1932 г. в Глазгоу, Шотландия. Първоначално постъпва в Bristol Old Vic Theatre School с намерението да се занимава със сценография, но впоследствие се насочва към актьорската професия. Кариерата ѝ обхваща близо осем десетилетия и включва множество роли в театъра, телевизията и киното.

Сред по-популярните филми с нейно участие са „Peter's Friends“, „Much Ado About Nothing“, „Emma“, „The Winter Guest“, „The Time Machine“ и „Nanny McPhee“. Лоу често работи заедно с дъщерите си – актрисите Ема Томпсън и Софи Томпсън. В „The Winter Guest“ от 1997 г., режисиран от Алън Рикман, Филида Лоу и Ема Томпсън дори играят майка и дъщеря.

Филида Лоу е омъжена за актьора и режисьор Ерик Томпсън от 1957 г. до смъртта му през 1982 г. Двамата имат две дъщери – Ема и Софи, които също изграждат успешни актьорски кариери.

Освен актьорската си работа Лоу е и автор на няколко книги. През 2014 г. е удостоена със званието Officer of the Order of the British Empire (OBE) за приноса си към драматичното изкуство и благотворителността.

Последната ѝ роля на голям екран е във филма „Then Came You“ от 2020 г. Една от последните ѝ публични появи е през 2025 г., когато застава пред фотографите заедно с Ема Томпсън и внучката си Гая Уайз на филмова премиера в Лондон.

С кончината на Филида Лоу британската сцена и кино губят актриса с необичайно дълга кариера, преминала през няколко поколения театрални, телевизионни и филмови продукции.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мартин Картофски

    1 0 Отговор
    Не я познавам, не е гостувала в ЮТуб и Петриън канала на Мартин Картофски.

    Пейпал и Револют, ако искате да я поканим.

    10:45 19.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 какво да се направи

    2 0 Отговор
    английското кино е особено . имаше парижките потайности , джак изкормвача , филми за приюти , просяци , първата световна , големия джон силвър . от някои може тръпки да те побият . а не са филми на ужасите . първия Титаник е английска версия .

    11:03 19.08.2026

  • 5 Бог

    0 0 Отговор
    да я прости !!

    12:13 19.08.2026