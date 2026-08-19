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Среща с мечка, вълк или глиган: Как да се спасим

Среща с мечка, вълк или глиган: Как да се спасим

19 Август, 2026 12:14 1 301 17

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  • как да се спасим

Най-важното правило при среща с кафява мечка е да не побягвате

Среща с мечка, вълк или глиган: Как да се спасим - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Разходката в планината или гората може неочаквано да ни изправи пред мечка, вълк или диво прасе. В повечето случаи дивите животни избягват хората и срещата приключва без инцидент, но реакцията на човека е решаваща. Паническото бягство, приближаването към малки или опитът животното да бъде прогонено могат да превърнат иначе безопасна ситуация в опасна.

Ако срещнете мечка – не бягайте

Най-важното правило при среща с кафява мечка е да не побягвате. Мечките са много по-бързи от човек, а бягството може да задейства инстинкта им за преследване. Не трябва да се правят и резки движения.

Ако мечката вече ви е забелязала, говорете спокойно и с нисък глас, за да разбере, че срещу нея стои човек. Отдалечавайте се бавно, най-добре странично, без да обръщате гръб на животното. Оставете му свободен път за отстъпление.

Не се опитвайте да се катерите на дърво – мечките също могат да се катерят. Особено опасно е да попаднете между майка и малките ѝ. При такава среща отдалечаването трябва да стане максимално спокойно и без да се приближавате към мечетата.

Понякога мечката може да направи т.нар. лъжлива атака – да се втурне към човека и да спре или да се отклони непосредствено преди контакт. Дори тогава препоръката е да не се бяга.

Ако европейска кафява мечка действително ви повали при типична защитна атака, препоръките за кафявите мечки са да легнете по корем, да пазите врата и тила с ръце, да разтворите краката, за да бъдете по-трудно обърнати, и да останете неподвижни. Ако обаче нападението продължава продължително или животното очевидно ви преследва като плячка, трябва да се защитавате с всички налични средства.

Ако срещнете вълк – покажете, че не сте плячка

Вълците по правило избягват хората, но ако животното не се отдалечава и започне да се приближава, поведението трябва да е различно от това при мечката.

Не бягайте и не обръщайте гръб. Отстъпвайте бавно, дръжте вълка пред погледа си и се опитайте да изглеждате по-едри – изправете се, вдигнете ръце и якето си. Ако има деца, те трябва незабавно да бъдат прибрани близо до възрастните.

Ако вълкът продължи да скъсява дистанцията, бъдете твърди и шумни – викайте, пляскайте с ръце или използвайте други силни звуци. Официалните препоръки на властите в Британска Колумбия посочват, че при настойчиво приближаване могат да бъдат хвърляни камъни или пръчки в посока към животното, за да бъде прогонено.

Ако вълк действително нападне, не се свивайте и не се преструвайте на мъртви. Защитавайте се активно.

Особено внимание се изисква при разходка с куче. Домашният любимец трябва да бъде на повод, тъй като присъствието му може да усложни срещата с див хищник.

Ако срещнете глиган – осигурете му път за бягство

Дивите прасета обикновено не търсят конфликт с хората. Рискът се увеличава, ако животното бъде притиснато, ранено или ако става дума за женска с малки.

При среща с глиган останете спокойни и бавно увеличете дистанцията. Не тичайте панически, не се приближавайте към животното и най-вече не го поставяйте в положение, при което няма накъде да отстъпи.

Ако видите женска с малки прасенца, направете голям обход. Не заставайте между нея и малките и никога не се опитвайте да ги докосвате. Женската може да възприеме приближаването като непосредствена заплаха.

Кучетата също са сериозен рисков фактор при среща с диви прасета. В район с глигани домашният любимец трябва да бъде под контрол и на повод.

Най-голямата грешка е паниката

Въпреки различното поведение на мечката, вълка и глигана, няколко правила са общи: не приближавайте дивото животно, не го хранете, не заставайте между майка и малките ѝ и не го лишавайте от възможност да избяга.

Добра превенция е туристите да се движат в група, особено в райони с установено присъствие на мечки. Разговорите и нормалният човешки шум позволяват на животното да разбере отрано, че хора се приближават, и му дават възможност да се оттегли.

Не трябва да се оставят и хранителни отпадъци. Храненето на дивите животни или осигуряването на лесен достъп до човешка храна може постепенно да намали естествената им предпазливост към хората и да увеличи риска от бъдещи конфликти.

И най-важното – няма поведение, което да гарантира стопроцентова безопасност. Дивите животни са непредвидими, а конкретната реакция зависи от обстоятелствата. Затова най-добрият начин „да отървем кожата“ остава да предотвратим конфликта: да пазим дистанция, да останем спокойни и да дадем на животното възможност да се отдалечи.

Накратко: от мечка не се бяга; настойчив вълк се прогонва уверено и шумно; при глиган се отстъпва спокойно и му се оставя свободен път.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Не знам

    5 0 Отговор
    дали ще се спасим или ще н@се рем, и в двата случая ще има много адреналин.

    12:20 19.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Някой

    0 0 Отговор
    За гонене на големи котки препоръчваха шум - например удряне на метал. Имаше и за акули и в никакъв случай резки движения а в краен случай срещу нея с ръце свиващи се напред избутване на вода.

    Коментиран от #5

    12:30 19.08.2026

  • 5 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    А съм чувал и за колоездач срещу гризли, да дигне с ръце колелото и така да изглежда голям.

    12:31 19.08.2026

  • 6 Роза

    3 0 Отговор
    Най-добрия съвет-не ходете сами в планината,където знаете, че има диви животни!С вас трябва да има поне още един-не дете,а голям човек!И трябва да имате оръжие-за предпочитане и пушка,и нож!Това го знам от човек ,който редовно ходи на лов!

    Коментиран от #12, #15

    12:43 19.08.2026

  • 7 И мечката и глигана

    0 0 Отговор
    са добра храна за човека.Вълка го игнорирайте.

    12:48 19.08.2026

  • 8 Искра джумалийска ☦️

    0 0 Отговор
    Преди няколко дни беше голям празник света Богородица ☦️

    12:49 19.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Лама Кифла

    1 0 Отговор
    кучета прогонвам успешно с пиратка , предполагам става и за други зверове...

    12:52 19.08.2026

  • 11 Сила

    4 0 Отговор
    При мечката е най важно да бягате по бързо от останалите от групата ви ....да не сте последен !!!

    12:54 19.08.2026

  • 12 Сила

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Роза":

    Не ходете там където знаете , че има хора !!!
    Еле па комплексирани алкохолизирани въоръжени селски примати с пушки ( така наречените " ловци " !)

    12:58 19.08.2026

  • 13 Мартин Картофски

    3 1 Отговор
    Спрямо тези трите, има едно четвърто, което е по-опасно - циганин. Срещнеш ли циганин, няма спасение.

    13:00 19.08.2026

  • 14 СоросТче

    1 0 Отговор
    Мажеш се с акото си и си ок!

    13:16 19.08.2026

  • 15 Британска Колумбия

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Роза":

    Явно оттам е статията, може да се запознаеш с фауната там, размерите на района. В България да ходиш първо току-така с пушка, където ти скимне - не става, и много по-важното - няма никаква нужда. Иначе познавам един, който ходи с пистолет на детски рожден ден, че така е свикнал и да си се пази от рептилии, снежни човеци и прочие, утре може и него за пример за по-добра сигурност да го даде. Да, мечка с малко уби мъж на туристическа пътека пролетта - факт, случва се, макар и рядко. Вълк у нас да те нападне - или е с бяс, или някой буквално на ръце му е взел някое от вълчетата, или е умрял от глад и пред стои сама петдесет килограмова "мама" на йорки, той пудел или друго кучеподобно с размери на морско свинче, което вдига шум и привлича внимание. За глигани рядко се говори последно време, африканската чума ги и понамали малко, но на доста планински и полупланински места си виреят много добре, населението е малко и като цяло вече и ловци има по-малко да ги стрелят, та с други думи е хубаво, че ги споменават - множат се последните десетилетия, намалява им страха от хора, а застанеш ли на пътя на глиган или между майка и малките не се колебаят, дядо ми като граничар един глиган му беше оставил белег за цял живот, мечки и вълци бягали през глава от тях, но глиганите по здрач и разсъмване на малко разстояние нямали много страх.

    Коментиран от #16

    13:39 19.08.2026

  • 16 Риболовеца

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Британска Колумбия":

    Сблъсквал съм се с майки прасета с малки по точно описания от Вас начин - надвечер и близо до града. Имах голям късмет, че не застанах на пътя им за отстъпление. Животните моментално избягаха в гората. Вълк видях навремето в едни храсти и за мое учудване дори не се размърда от мястото си. Виждал съм също така стадо кошути с малки, грамаден мъжки елен, веднъж като че ли чух мечка, но общото между всички тези горски обитатели е едно - не се нахвърлят на човек без причина. За сметка на това на някоко пъти съм имал много по-големи проблеми с глутници домашни кучета. А кой е най-големият звяр, всички се досещаме.

    13:57 19.08.2026

  • 17 Европейски ценности

    0 0 Отговор
    "да разтворите краката" - от тук рзбрах че е писано от "европеец" инструкцията за мечки.... стани гй, но не мърдай

    14:02 19.08.2026