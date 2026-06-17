Принц Джордж поема по стъпките на баща си Уилям и чичо си Хари в колежа „Итън“

Принц Джордж ще продължи образованието си в престижния колеж „Итън“ от септември, потвърдиха от Кенсингтънския дворец. Така най-големият син на принца и принцесата на Уелс ще продължи семейна традиция, следвайки стъпките на баща си принц Уилям и чичо си принц Хари, които също са възпитаници на елитното училище.

12-годишният внук на крал Чарлз Трети е втори в линията за наследяване на британския престол след баща си. Решението за избора на училище беше предмет на засилен обществен интерес през последните години, тъй като се смята за важна стъпка в подготовката на бъдещия монарх.

Колежът „Итън“, основан през 1440 г. от крал Хенри VI, е сред най-престижните образователни институции във Великобритания. Разположен е в непосредствена близост до замъка Уиндзор и обучава около 1350 ученици, които живеят в 25 пансионни къщи. Сред неговите възпитаници са редица британски премиери, членове на аристокрацията и представители на кралското семейство.

🚨 NEW: Buckingham Palace has announced Prince George will attend Eton College from September pic.twitter.com/Dw9gFlCOUi — Politics UK (@PolitlcsUK) June 16, 2026

По време на обучението си в „Итън“ принц Уилям често е посещавал замъка Уиндзор за традиционните неделни обеди с покойната кралица Елизабет Втора. Близостта на училището до кралската резиденция се смята за едно от предимствата му за семейството.

Изборът на „Итън“ беше очакван от кралските наблюдатели, въпреки че през последните години се появяваха спекулации дали принц Джордж няма да бъде записан в друго училище. Според британски медии принцеса Катрин е разглеждала различни варианти, включително учебни заведения, които предлагат смесено обучение за момчета и момичета, но в крайна сметка семейството е предпочело традиционния път.

В момента принц Джордж учи в училището „Ламбрук“ в графство Бъркшър заедно със сестра си принцеса Шарлот и брат си принц Луи. Семейството се премести в близост до Уиндзор през 2022 г., за да осигури по-спокойна среда за отглеждането на децата далеч от центъра на Лондон.

През последната година Джордж постепенно започна да поема и по-видима публична роля. Той присъства на редица официални събития заедно с родителите си, включително тържествата по случай рождения ден на краля, финала на европейското първенство по футбол и няколко важни държавни церемонии. Британските медии отбелязват, че дворецът внимателно подготвя младия принц за бъдещите му задължения, като същевременно се стреми да му осигури възможно най-нормално детство.

Записването в „Итън“ се разглежда като следващ етап от това постепенно въвеждане в живота на бъдещия крал на Великобритания.