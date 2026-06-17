Дженифър Лопес изгубила зрението си заради тежко изтощение

Дженифър Лопес разкри, че преди години е била приета в болница след тежко физическо изтощение, причинено от продължителен период на работа без почивка.

В интервю за подкаста „SmartLess“ 56-годишната певица и актриса си припомни един от най-трудните периоди в кариерата си, когато едновременно е снимала филми, записвала музика и участвала в промоционални събития.

По думите ѝ това се случило по време на снимките на филма „Стига толкова“ („Enough“) в началото на 2000-те години. Тогава тя вече била завършила няколко филма поред и работела по втория си студиен албум „J.Lo“, който се превърнал в голям търговски успех.

„Снимах всеки ден, а вечер влизах в студиото. През уикендите имах интервюта, фотосесии, снимки на видеоклипове и други ангажименти. В един момент осъзнах, че съм работила 98 дни подред без нито един почивен ден“, разказва Джей Ло.

Проблемите започнали на снимачната площадка на „Стига толкова“. Тя усещала ускорен пулс и нарастваща тревожност всеки път, когато трябвало да застане пред камерата. Първоначално отдава симптомите на умора, но състоянието ѝ бързо се влошило.

„Върнах се в караваната и внезапно не можех да виждам ясно. Беше сякаш нещо премина пред очите ми. Не можех и да се движа“, спомня си тя.

Нейна близка приятелка от детските години, която по това време работела като неин асистент, веднага потърсила помощ. Дженифър Лопес била откарана в болница, където лекарите установили, че организмът ѝ е достигнал пределите на физическото изтощение.

„Попитах лекаря дали не полудявам. Той ми отговори: „Не, не полудяваш. Тялото ти просто е изключило от преумора“, разказва звездата.

В същото интервю Дженифър Лопес говори и за друг труден момент от живота си – загубата на анонимността след внезапния възход към световна популярност. Тя си спомня как след успеха на филма „Селена“ за първи път осъзнала, че животът ѝ никога повече няма да бъде същият.

По път за прослушване непознати хора внезапно започнали да я заговарят и да искат внимание. Първоначално тя помислила, че е жертва на нападение, а след като разбрала, че става дума за фенове, изпитала друго чувство – страх от загубата на личното пространство.

„Тогава осъзнах, че това е нещо, което никога няма да си върна. Спомням си, че именно тогава започнах да получавам паник атаки“, признава тя.

Звездата отбелязва, че славата е променила изцяло начина ѝ на живот. Днес тя избягва публични места и предпочита да прекарва времето си в тесен кръг от близки приятели и семейство.

„Научаваш се да живееш по различен начин. Не излизам много. Почти няма място, където да мога да отида незабелязана. Имам малък кръг приятели и организираме всичко много внимателно. Това просто е част от живота, който водя“, казва изпълнителката.