АЕЦ "Пакш" е на 9 см от спиране на предпоследния реактор

Премиерът на Унгария Петер Мадьяр официално предупреди в социалната мрежа X, че мощността на АЕЦ „Пакш“ може да претърпи ново сериозно съкращение в началото на тази седмица.

Причината е продължаващото и застрашително спадане на водното равнище на река Дунав, чиито води се използват за охлаждане на реакторите. Според унгарския правителствен ръководител дните вторник и сряда ще бъдат критични за енергийната система на страната.

Критични девет сантиметра до ново затваряне

В изявлението си Мадяр посочи, че до броени часове се очаква нивото на Дунав да спадне с още 14–15 сантиметра. Ситуацията е извънредно напрегната, тъй като в момента реката се намира само на 9 сантиметра над критичната точка, при която ще се наложи автоматично спиране на предпоследната работеща турбина на АЕЦ „Пакш“. Към днешна дата в централата реално функционира единствено втора турбина от общо осем. Централата произвежда едва 480 MWh електроенергия, което е драстичен спад спрямо планирания капацитет от 2000 MWh.

Енергийната криза в Централна Европа се задълбочава бързо. Припомняме, че по-рано този месец унгарската централа вече претърпя историческо свиване на мощността, а съседна Румъния беше принудена напълно да спре първия реактор на своята АЕЦ „Чернавода“ поради същия проблем с пресъхването на Дунав.

Извънредни инженерни мерки за спасяване на централата

Унгарските власти се състезават с времето и предприемат нестандартни тактически стъпки на терен. За да се повиши изкуствено водното равнище до помпите на АЕЦ „Пакш“, правителството започна контролирано потапяне на две 80-метрови товарни баржи в речното корито. Успоредно с това армията изгражда дънна подпорна стена (праг) с ускорени темпове. Като допълнителна мярка беше отворен шлюз нагоре по течението, което помогна да се спестят ценни два сантиметра вода.

Според прогнозите на синоптиците пикът на кризата трябва да премине до четвъртък, когато се очакват обилни валежи в австрийската част от басейна на Дунав, които да стабилизират речния приток.