Новини
Свят »
Унгария »
АЕЦ "Пакш" е на 9 см от спиране на предпоследния реактор

АЕЦ "Пакш" е на 9 см от спиране на предпоследния реактор

17 Август, 2026 05:52, обновена 17 Август, 2026 05:59 901 7

  • аец-
  • дунав-
  • унгария-
  • криза-
  • пакш

Заради критично ниското ниво на река Дунав Унгария е изправена пред риск от ново принудително спиране на турбини

АЕЦ "Пакш" е на 9 см от спиране на предпоследния реактор - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Премиерът на Унгария Петер Мадьяр официално предупреди в социалната мрежа X, че мощността на АЕЦ „Пакш“ може да претърпи ново сериозно съкращение в началото на тази седмица.

Причината е продължаващото и застрашително спадане на водното равнище на река Дунав, чиито води се използват за охлаждане на реакторите. Според унгарския правителствен ръководител дните вторник и сряда ще бъдат критични за енергийната система на страната.

Критични девет сантиметра до ново затваряне

В изявлението си Мадяр посочи, че до броени часове се очаква нивото на Дунав да спадне с още 14–15 сантиметра. Ситуацията е извънредно напрегната, тъй като в момента реката се намира само на 9 сантиметра над критичната точка, при която ще се наложи автоматично спиране на предпоследната работеща турбина на АЕЦ „Пакш“. Към днешна дата в централата реално функционира единствено втора турбина от общо осем. Централата произвежда едва 480 MWh електроенергия, което е драстичен спад спрямо планирания капацитет от 2000 MWh.

Енергийната криза в Централна Европа се задълбочава бързо. Припомняме, че по-рано този месец унгарската централа вече претърпя историческо свиване на мощността, а съседна Румъния беше принудена напълно да спре първия реактор на своята АЕЦ „Чернавода“ поради същия проблем с пресъхването на Дунав.

Извънредни инженерни мерки за спасяване на централата

Унгарските власти се състезават с времето и предприемат нестандартни тактически стъпки на терен. За да се повиши изкуствено водното равнище до помпите на АЕЦ „Пакш“, правителството започна контролирано потапяне на две 80-метрови товарни баржи в речното корито. Успоредно с това армията изгражда дънна подпорна стена (праг) с ускорени темпове. Като допълнителна мярка беше отворен шлюз нагоре по течението, което помогна да се спестят ценни два сантиметра вода.

Според прогнозите на синоптиците пикът на кризата трябва да премине до четвъртък, когато се очакват обилни валежи в австрийската част от басейна на Дунав, които да стабилизират речния приток.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 АЕЦ Пакш

    4 0 Отговор
    4 реактора от съветски тип ВВР 440. И си работят. И нямат намерение да ги спират за да угодят на Брюксел.
    Мадам йес, кажи нещо!

    Коментиран от #4, #6

    06:19 17.08.2026

  • 4 Сесесере

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "АЕЦ Пакш":

    И четирите реактора в Унгария си работят, строени от най великите инженери на света-рузките, ама утре спират и последния, щото няма вода, идва ред на нашите!

    Коментиран от #7

    06:36 17.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Нашите

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сесесере":

    Са проектирани и изпълнени когато всичко беше истинско и преоразмерено и презапасено. Затова Козлодуй работи , а Негру вода и Паш ревът.

    07:40 17.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания