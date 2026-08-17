Щурмът в Сеута: Стотици мигранти с бунт за убежище

Ситуацията в испанския северноафрикански анклав Сеута остава критична. Към 5:30 часа сутринта стотици незаконни мигранти организираха масов протест на популярния градски плаж Ел Трамполин.

Те издигнаха испански знамена и плакати с искания за незабавно убежище в Европейския съюз, съобщи Reuters.

Напрежението на плажа: „Ние също сме хора“

Демонстрантите изразиха категоричното си несъгласие с плановете на Мадрид за масово депортиране. „По-скоро бих умрял, отколкото да се върна в Мароко“, заяви пред репортери 39-годишният мароканец Мохамед Уанзар, цитиран в официалния доклад на Reuters (reuters.com). Протестиращите скандираха „Уморени сме“ и „Търсим решение“, докато испанските полицейски сили блокираха достъпа им до централните части на града.

В Сеута в момента се намират между 5 000 и 8 000 мигранти. Те са част от огромната вълна от над 72 000 души, които щурмуваха границата по море и суша преди две седмици. Голяма част от тях вече се завърнаха доброволно, но останалите живеят в импровизирани лагери по скалистите брегове при изключително тежки условия.

Здравна криза и риск от епидемии

Местните власти алармират за сериозно претоварване на социалната и здравната инфраструктура. Според Енрике Ровиралта, ръководител на медицинския съвет в Сеута, в лагерите вече се наблюдават огнища на инфекциозна диария и краста, а случаите на наранявания от вътрешно насилие зачестяват.

Испанският министър на здравеопазването Моника Гарсия успокои медиите, че рискът от сериозна епидемия за 80-те хиляди местни жители остава нисък, но призна, че медицинските служби работят под огромен натиск.

Твърдата позиция на Мадрид

Испанското правителство няма намерение да отстъпва пред натиска на улицата. Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде-Марласка обяви, че навлезлите незаконно лица няма да получат легален статут. Те няма да имат право да пътуват до континентална Испания, освен при доказани случаи на изключителна уязвимост.

В същото време Мароко засили контрола по границата. Според данни на rtve.es) и БТА, през изминалото денонощие мароканските сили за сигурност са осуетили нови опити за групови преминавания, провокирани от фалшиви новини в социалните мрежи.