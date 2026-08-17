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Щурмът в Сеута: Стотици мигранти с бунт за убежище

Щурмът в Сеута: Стотици мигранти с бунт за убежище

17 Август, 2026 05:28, обновена 17 Август, 2026 05:32 789 10

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  • мароко-
  • бунт

След безпрецедентния наплив от 72 000 души, останалите в испанския анклав бежанци категорично отказват да бъдат върнати в Мароко

Щурмът в Сеута: Стотици мигранти с бунт за убежище - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията в испанския северноафрикански анклав Сеута остава критична. Към 5:30 часа сутринта стотици незаконни мигранти организираха масов протест на популярния градски плаж Ел Трамполин.

Те издигнаха испански знамена и плакати с искания за незабавно убежище в Европейския съюз, съобщи Reuters.

Напрежението на плажа: „Ние също сме хора“

Демонстрантите изразиха категоричното си несъгласие с плановете на Мадрид за масово депортиране. „По-скоро бих умрял, отколкото да се върна в Мароко“, заяви пред репортери 39-годишният мароканец Мохамед Уанзар, цитиран в официалния доклад на Reuters (reuters.com). Протестиращите скандираха „Уморени сме“ и „Търсим решение“, докато испанските полицейски сили блокираха достъпа им до централните части на града.

В Сеута в момента се намират между 5 000 и 8 000 мигранти. Те са част от огромната вълна от над 72 000 души, които щурмуваха границата по море и суша преди две седмици. Голяма част от тях вече се завърнаха доброволно, но останалите живеят в импровизирани лагери по скалистите брегове при изключително тежки условия.

Здравна криза и риск от епидемии

Местните власти алармират за сериозно претоварване на социалната и здравната инфраструктура. Според Енрике Ровиралта, ръководител на медицинския съвет в Сеута, в лагерите вече се наблюдават огнища на инфекциозна диария и краста, а случаите на наранявания от вътрешно насилие зачестяват.

Испанският министър на здравеопазването Моника Гарсия успокои медиите, че рискът от сериозна епидемия за 80-те хиляди местни жители остава нисък, но призна, че медицинските служби работят под огромен натиск.

Твърдата позиция на Мадрид

Испанското правителство няма намерение да отстъпва пред натиска на улицата. Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде-Марласка обяви, че навлезлите незаконно лица няма да получат легален статут. Те няма да имат право да пътуват до континентална Испания, освен при доказани случаи на изключителна уязвимост.

В същото време Мароко засили контрола по границата. Според данни на rtve.es) и БТА, през изминалото денонощие мароканските сили за сигурност са осуетили нови опити за групови преминавания, провокирани от фалшиви новини в социалните мрежи.


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиня(к)

    3 1 Отговор
    Тука вече не моем да коментирам.

    05:35 17.08.2026

  • 2 САЩ ..щ

    1 4 Отговор
    Еште хим цсия хуниякъ дзредзаниту рати таковака....

    Коментиран от #3, #5

    05:35 17.08.2026

  • 3 Луд ли си

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "САЩ ..щ":

    Какъв си? Удари му една мастика да се усвестиш!

    05:39 17.08.2026

  • 4 Чапи

    4 0 Отговор
    Дайте им гражданство, но първо кастрация 🙂

    05:40 17.08.2026

  • 5 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "САЩ ..щ":

    Още сте пиян, господине.

    Коментиран от #7

    05:43 17.08.2026

  • 6 Да се върне железната завеса

    8 0 Отговор
    И всички по държавите си!
    Визите, също!
    От тая свободия- демократична, България се превърна на сметище от брадати, космати, чернили и всякакви бандюхи укрокърлежи!
    МВР не хае! Напротив, активно участва в схемите на « гепи».

    05:48 17.08.2026

  • 7 Може да е госпржа

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Или безполов!
    Те сега женските поркат повече от мъжките!

    05:50 17.08.2026

  • 8 име

    4 0 Отговор
    Мигрантите че нямат място в ЕССР и Испания, нямат. Но и Испания няма място в Африка. Да си обират боклуците.

    06:01 17.08.2026

  • 9 Дж. Борн

    3 1 Отговор
    Те еспаците по тъпи от българите ! Колко време им трябва да вденат, че трябва да си обират крушите от незаконно окупираните марокански земи? Вън досадните навлеци!

    06:07 17.08.2026

  • 10 Кака

    5 0 Отговор
    Направо можеш да сганеш расист като видиш такива "хора".Искат да живеят за сметка на други.

    06:10 17.08.2026

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