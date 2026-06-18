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Гласът на Лило от "Лило и Стич" си отиде на 35 години

Гласът на Лило от "Лило и Стич" си отиде на 35 години

18 Юни, 2026 09:56 1 374 7

  • дейви чейс-
  • актриса-
  • лило и стич-
  • холивуд-
  • почина

Актрисата, която е известна от дете, е починала от инфекция

Гласът на Лило от "Лило и Стич" си отиде на 35 години - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Дейви Чейс, актрисата и озвучителка, останала в съзнанието на милиони зрители като гласа на Лило от анимационния хит „Лило и Стич“, е починала на 35-годишна възраст в Лос Анджелис след усложнения от бактериален менингит и тежка кръвна инфекция. Новината беше потвърдена от нейния баща Джон Шуолиър пред „Ню Йорк Таймс“.

Смъртта на Дейви Чейс предизвика вълна от реакции в Холивуд и сред почитателите на актрисата, чиято кариера започна още в ранно детство. Тя се превърна в една от най-разпознаваемите млади звезди в началото на 2000-те години, когато озвучи Лило Пелекай в анимацията на Дисни „Лило и Стич“ от 2002 г. Филмът се превърна в световен успех, а Чейс продължи да озвучава героинята в телевизионния сериал, видеоигрите и последвалите продукции от франчайза.

Същата година младата актриса впечатли зрителите и с ролята на Самара Морган в хорър хита „Предизвестена смърт“, която ѝ донесе награда на MTV за най-добър злодей. Сред другите ѝ известни участия са филмите „Дони Дарко“, „Отнесена от духовете“ и сериалът „Голяма любов“ на HBO, където играе Ронда Волмър.

Зад успешната кариера обаче се крие трудна лична история. Според баща ѝ проблемите започват още в ранна тийнейджърска възраст. В интервю за „Ню Йорк Таймс“ той разказва, че дъщеря му е започнала да се бори със зависимост към наркотици едва на 13 години. В следващите години отношенията със семейството се влошават, а актрисата преминава през периоди на бездомност и сериозни лични затруднения.

Нейният приятел Рой Ернандес, който организира кампания за набиране на средства за медицинските ѝ разходи, описва живота ѝ като поредица от битки след трудно детство и болезнен разрив с близките ѝ. По думите му Дейви Чейс дълго време е търсила сигурност и стабилност, опитвайки се да изгради по-спокоен живот далеч от светлината на прожекторите.

През последните години актрисата рядко се появяваше публично и до голяма степен се беше оттеглила от развлекателната индустрия. Въпреки това ролите ѝ в „Лило и Стич“, „Предизвестена смърт“ и „Дони Дарко“ продължават да бъдат сред най-запомнящите се образи на едно поколение зрители.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жалко

    8 0 Отговор
    Привлекателна жена, в която бих могъл да се влюбя!

    Коментиран от #3, #7

    09:59 18.06.2026

  • 2 забелязал

    3 0 Отговор
    Ваксините работят качествено.

    Коментиран от #6

    10:29 18.06.2026

  • 3 Освалдо Риос

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Жалко":

    Но за сметка на това не толкова умна.

    10:30 18.06.2026

  • 4 Иван

    7 0 Отговор
    Живот в палатка на тротоара или свръхдоза това е дилемата в САЩ

    10:38 18.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 хмм

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "забелязал":

    Или пък некачествените филъри...

    11:55 18.06.2026

  • 7 хмм

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Жалко":

    Гледай „Предизвестена смърт“ с Наоми Уотс и ще те питам пак.😎

    11:57 18.06.2026