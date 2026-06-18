Гласът на Лило от "Лило и Стич" си отиде на 35 години

Дейви Чейс, актрисата и озвучителка, останала в съзнанието на милиони зрители като гласа на Лило от анимационния хит „Лило и Стич“, е починала на 35-годишна възраст в Лос Анджелис след усложнения от бактериален менингит и тежка кръвна инфекция. Новината беше потвърдена от нейния баща Джон Шуолиър пред „Ню Йорк Таймс“.
Смъртта на Дейви Чейс предизвика вълна от реакции в Холивуд и сред почитателите на актрисата, чиято кариера започна още в ранно детство. Тя се превърна в една от най-разпознаваемите млади звезди в началото на 2000-те години, когато озвучи Лило Пелекай в анимацията на Дисни „Лило и Стич“ от 2002 г. Филмът се превърна в световен успех, а Чейс продължи да озвучава героинята в телевизионния сериал, видеоигрите и последвалите продукции от франчайза.
Същата година младата актриса впечатли зрителите и с ролята на Самара Морган в хорър хита „Предизвестена смърт“, която ѝ донесе награда на MTV за най-добър злодей. Сред другите ѝ известни участия са филмите „Дони Дарко“, „Отнесена от духовете“ и сериалът „Голяма любов“ на HBO, където играе Ронда Волмър.
'Lilo & Stitch' star Daveigh Chase died with millions of dollars in residuals untouched, manager says https://t.co/Xm0WfOkCla pic.twitter.com/IDfvq7ujkM— New York Post (@nypost) June 17, 2026
Зад успешната кариера обаче се крие трудна лична история. Според баща ѝ проблемите започват още в ранна тийнейджърска възраст. В интервю за „Ню Йорк Таймс“ той разказва, че дъщеря му е започнала да се бори със зависимост към наркотици едва на 13 години. В следващите години отношенията със семейството се влошават, а актрисата преминава през периоди на бездомност и сериозни лични затруднения.
Нейният приятел Рой Ернандес, който организира кампания за набиране на средства за медицинските ѝ разходи, описва живота ѝ като поредица от битки след трудно детство и болезнен разрив с близките ѝ. По думите му Дейви Чейс дълго време е търсила сигурност и стабилност, опитвайки се да изгради по-спокоен живот далеч от светлината на прожекторите.
Daveigh Chase has passed away at 35.— Pop Crave (@PopCrave) June 17, 2026
The actress was known for her performance in ‘The Ring,’ as well as voicing Lilo in ‘Lilo & Stitch’ and Chihiro in the English dub of ‘Spirited Away.’ pic.twitter.com/c6Q88CGW0S
През последните години актрисата рядко се появяваше публично и до голяма степен се беше оттеглила от развлекателната индустрия. Въпреки това ролите ѝ в „Лило и Стич“, „Предизвестена смърт“ и „Дони Дарко“ продължават да бъдат сред най-запомнящите се образи на едно поколение зрители.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Жалко
Коментиран от #3, #7
09:59 18.06.2026
2 забелязал
Коментиран от #6
10:29 18.06.2026
3 Освалдо Риос
До коментар #1 от "Жалко":Но за сметка на това не толкова умна.
10:30 18.06.2026
4 Иван
10:38 18.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 хмм
До коментар #2 от "забелязал":Или пък некачествените филъри...
11:55 18.06.2026
7 хмм
До коментар #1 от "Жалко":Гледай „Предизвестена смърт“ с Наоми Уотс и ще те питам пак.😎
11:57 18.06.2026