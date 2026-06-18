Гласът на Лило от "Лило и Стич" си отиде на 35 години

Дейви Чейс, актрисата и озвучителка, останала в съзнанието на милиони зрители като гласа на Лило от анимационния хит „Лило и Стич“, е починала на 35-годишна възраст в Лос Анджелис след усложнения от бактериален менингит и тежка кръвна инфекция. Новината беше потвърдена от нейния баща Джон Шуолиър пред „Ню Йорк Таймс“.

Смъртта на Дейви Чейс предизвика вълна от реакции в Холивуд и сред почитателите на актрисата, чиято кариера започна още в ранно детство. Тя се превърна в една от най-разпознаваемите млади звезди в началото на 2000-те години, когато озвучи Лило Пелекай в анимацията на Дисни „Лило и Стич“ от 2002 г. Филмът се превърна в световен успех, а Чейс продължи да озвучава героинята в телевизионния сериал, видеоигрите и последвалите продукции от франчайза.

Същата година младата актриса впечатли зрителите и с ролята на Самара Морган в хорър хита „Предизвестена смърт“, която ѝ донесе награда на MTV за най-добър злодей. Сред другите ѝ известни участия са филмите „Дони Дарко“, „Отнесена от духовете“ и сериалът „Голяма любов“ на HBO, където играе Ронда Волмър.

'Lilo & Stitch' star Daveigh Chase died with millions of dollars in residuals untouched, manager says https://t.co/Xm0WfOkCla pic.twitter.com/IDfvq7ujkM — New York Post (@nypost) June 17, 2026

Зад успешната кариера обаче се крие трудна лична история. Според баща ѝ проблемите започват още в ранна тийнейджърска възраст. В интервю за „Ню Йорк Таймс“ той разказва, че дъщеря му е започнала да се бори със зависимост към наркотици едва на 13 години. В следващите години отношенията със семейството се влошават, а актрисата преминава през периоди на бездомност и сериозни лични затруднения.

Нейният приятел Рой Ернандес, който организира кампания за набиране на средства за медицинските ѝ разходи, описва живота ѝ като поредица от битки след трудно детство и болезнен разрив с близките ѝ. По думите му Дейви Чейс дълго време е търсила сигурност и стабилност, опитвайки се да изгради по-спокоен живот далеч от светлината на прожекторите.

Daveigh Chase has passed away at 35.



The actress was known for her performance in ‘The Ring,’ as well as voicing Lilo in ‘Lilo & Stitch’ and Chihiro in the English dub of ‘Spirited Away.’ pic.twitter.com/c6Q88CGW0S — Pop Crave (@PopCrave) June 17, 2026

През последните години актрисата рядко се появяваше публично и до голяма степен се беше оттеглила от развлекателната индустрия. Въпреки това ролите ѝ в „Лило и Стич“, „Предизвестена смърт“ и „Дони Дарко“ продължават да бъдат сред най-запомнящите се образи на едно поколение зрители.