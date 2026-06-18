Маги Сидерова за живота след 40 години: Тогава започва животът! (ВИДЕО)

Носителката на титлата „Мис България“ Маги Сидерова засия с широка усмивка и типичната си перфектна форма в ефира на „На кафе“ с откровени признания и силни насърчения към всички жени. Красавицата говори без задръжки за възрастта, здравето, спорта и вътрешната сила – и категорично заяви, че за нея животът след 40 тепърва започва.
„Това е една много готина възраст, от която за съжаления жените се страхуват. Това е най-осъзнатият период в живота. Можем да станем егоисти, но в добрия смисъл на думата.“, отсече тя.
Според Маги именно след 40 години идва моментът, в който жената започва истински да цени себе си и да поставя личното си щастие на първо място. По думите ключът за това е именно грижата за тялото.
„Тялото е нашият храм – там се прибираме“, заяви тя и подчерта колко е важно да не го пренебрегваме.
Маги Сидерова коментира и тежкия момент около операцията за премахване на щитовидната жлеза. Предупреждавали я, че ще напълнее и няма да е същата, но тя решила, че няма да се отказва и ще се бори, за да запази формата си.
„Реших да докажа, че с грижа и спорт можеш да изглеждаш дори по-добре отколкото на 20 и на 30!“, отсича Маги.
Тя използва възможността да разбие митовете за мотивацията в спорта, като дори сподели, че не харесва тази дума.
„Мотивацията идва и си отива. Човек трябва да прояви други качества - воля, амбиция, последователност, решителност“, категорична е инфлуенсърката, подчертавайки, че човек трябва да изпитва волята си.
Нейната формула за съвършена фигура - 4 тренировки на седмица по час и половина, но с лична треньорка.
Що се отнася до оправданията, Маги казва: „Нямам време? Не! Просто не си подреждате приоритетите!“
Красавицата признава, че най-качественото време прекарва сама със себе си – именно тогава намира баланс и прави равносметка.
„Това е най-хубавото време – когато си самодостатъчен.“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факултету
12:01 18.06.2026
2 хмм
12:02 18.06.2026
3 Дзак
12:03 18.06.2026
4 Езвенете
12:03 18.06.2026
5 авантгард
Е, и душата.
Какво толкова все пилят външния вид, пласмасонки.
12:03 18.06.2026
6 Анита ескорт топмодел счетоводство русия
12:05 18.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 газо
12:12 18.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Волен
12:14 18.06.2026
11 Д-р Хаус
12:21 18.06.2026
12 Не знам
12:21 18.06.2026
13 Нека да пиша
12:35 18.06.2026
14 ГазоТ
12:37 18.06.2026
15 Жоро Илич Джунов
12:40 18.06.2026
16 Шварценегер
12:44 18.06.2026
17 мъж от село
12:45 18.06.2026
18 Въпрос.
13:10 18.06.2026
19 ИВАН
13:34 18.06.2026
20 и от снимката смъърди
13:47 18.06.2026