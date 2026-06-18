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Маги Сидерова за живота след 40 години: Тогава започва животът! (ВИДЕО)

Маги Сидерова за живота след 40 години: Тогава започва животът! (ВИДЕО)

18 Юни, 2026 11:58 1 648 20

  • маги сидерова-
  • мис българия-
  • фитнес-
  • инфлуенсър-
  • модел

Моделът решила да докаже, че след 40 може да се чувстваш и да изглеждаш по-добре от на 20 години

Маги Сидерова за живота след 40 години: Тогава започва животът! (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Носителката на титлата „Мис България“ Маги Сидерова засия с широка усмивка и типичната си перфектна форма в ефира на „На кафе“ с откровени признания и силни насърчения към всички жени. Красавицата говори без задръжки за възрастта, здравето, спорта и вътрешната сила – и категорично заяви, че за нея животът след 40 тепърва започва.

„Това е една много готина възраст, от която за съжаления жените се страхуват. Това е най-осъзнатият период в живота. Можем да станем егоисти, но в добрия смисъл на думата.“, отсече тя.

Според Маги именно след 40 години идва моментът, в който жената започва истински да цени себе си и да поставя личното си щастие на първо място. По думите ключът за това е именно грижата за тялото.

„Тялото е нашият храм – там се прибираме“, заяви тя и подчерта колко е важно да не го пренебрегваме.

Маги Сидерова коментира и тежкия момент около операцията за премахване на щитовидната жлеза. Предупреждавали я, че ще напълнее и няма да е същата, но тя решила, че няма да се отказва и ще се бори, за да запази формата си.

„Реших да докажа, че с грижа и спорт можеш да изглеждаш дори по-добре отколкото на 20 и на 30!“, отсича Маги.

Тя използва възможността да разбие митовете за мотивацията в спорта, като дори сподели, че не харесва тази дума.

„Мотивацията идва и си отива. Човек трябва да прояви други качества - воля, амбиция, последователност, решителност“, категорична е инфлуенсърката, подчертавайки, че човек трябва да изпитва волята си.

Нейната формула за съвършена фигура - 4 тренировки на седмица по час и половина, но с лична треньорка.

Що се отнася до оправданията, Маги казва: „Нямам време? Не! Просто не си подреждате приоритетите!“

Красавицата признава, че най-качественото време прекарва сама със себе си – именно тогава намира баланс и прави равносметка.

„Това е най-хубавото време – когато си самодостатъчен.“


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факултету

    16 0 Отговор
    таз е от наще

    12:01 18.06.2026

  • 2 хмм

    24 0 Отговор
    Маги не е ли вече в категория 50+

    12:02 18.06.2026

  • 3 Дзак

    7 0 Отговор
    Може и без фитнес и личен треньор.

    12:03 18.06.2026

  • 4 Езвенете

    5 0 Отговор
    Ну аз къту по недоучил, съ размислям, чи тъз хубавъ жина трябва дъ кументира животъ нъ жините над педесе!

    12:03 18.06.2026

  • 5 авантгард

    4 0 Отговор
    Важни са уменията.
    Е, и душата.
    Какво толкова все пилят външния вид, пласмасонки.

    12:03 18.06.2026

  • 6 Анита ескорт топмодел счетоводство русия

    8 1 Отговор
    Да така е в момента съм на 50 и си прекарвам страхотно с негъра около мен. Всяка сутрин плющене пушек се вдига 🥳

    12:05 18.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 газо

    10 0 Отговор
    Хишникът ряпа да яде пред това нещо......

    12:12 18.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Волен

    10 1 Отговор
    Сидерова не е ли на 52 години? Де факто е над 40, но все пак ...

    12:14 18.06.2026

  • 11 Д-р Хаус

    9 1 Отговор
    луда манячка, кой го хрантути това същество ???

    12:21 18.06.2026

  • 12 Не знам

    5 0 Отговор
    някой , който да остарява с кеф !

    12:21 18.06.2026

  • 13 Нека да пиша

    8 1 Отговор
    Кой е този вампир,травестит.

    12:35 18.06.2026

  • 14 ГазоТ

    1 6 Отговор
    Симпатяга е, не е дразнещо натрапчива като нЕкои други звезди.

    12:37 18.06.2026

  • 15 Жоро Илич Джунов

    2 0 Отговор
    Тая на Волен Сидеров ли е някаква мeтреса или кво е

    12:40 18.06.2026

  • 16 Шварценегер

    7 1 Отговор
    В сегашния си вид ,Маги вече може само да ни изплаши да сънуваме кошмари. След опеациите е заприличала на Терминатор.

    12:44 18.06.2026

  • 17 мъж от село

    3 2 Отговор
    Маги е просто една жена, която иска своето място под слънцето.

    12:45 18.06.2026

  • 18 Въпрос.

    5 0 Отговор
    Какви 40 години, като е на 52?!

    13:10 18.06.2026

  • 19 ИВАН

    2 1 Отговор
    Това същество няма женски черти, прилича на мъж, и не знам кой го е писал, че е красиво, по скоро е противно.

    13:34 18.06.2026

  • 20 и от снимката смъърди

    0 0 Отговор
    Какво ни я покзвате тая предъртела маммуна вид маккак!

    13:47 18.06.2026