Маги Сидерова за живота след 40 години: Тогава започва животът! (ВИДЕО)

Носителката на титлата „Мис България“ Маги Сидерова засия с широка усмивка и типичната си перфектна форма в ефира на „На кафе“ с откровени признания и силни насърчения към всички жени. Красавицата говори без задръжки за възрастта, здравето, спорта и вътрешната сила – и категорично заяви, че за нея животът след 40 тепърва започва.

„Това е една много готина възраст, от която за съжаления жените се страхуват. Това е най-осъзнатият период в живота. Можем да станем егоисти, но в добрия смисъл на думата.“, отсече тя.

Според Маги именно след 40 години идва моментът, в който жената започва истински да цени себе си и да поставя личното си щастие на първо място. По думите ключът за това е именно грижата за тялото.

„Тялото е нашият храм – там се прибираме“, заяви тя и подчерта колко е важно да не го пренебрегваме.

Маги Сидерова коментира и тежкия момент около операцията за премахване на щитовидната жлеза. Предупреждавали я, че ще напълнее и няма да е същата, но тя решила, че няма да се отказва и ще се бори, за да запази формата си.

„Реших да докажа, че с грижа и спорт можеш да изглеждаш дори по-добре отколкото на 20 и на 30!“, отсича Маги.

Тя използва възможността да разбие митовете за мотивацията в спорта, като дори сподели, че не харесва тази дума.

„Мотивацията идва и си отива. Човек трябва да прояви други качества - воля, амбиция, последователност, решителност“, категорична е инфлуенсърката, подчертавайки, че човек трябва да изпитва волята си.

Нейната формула за съвършена фигура - 4 тренировки на седмица по час и половина, но с лична треньорка.

Що се отнася до оправданията, Маги казва: „Нямам време? Не! Просто не си подреждате приоритетите!“

Красавицата признава, че най-качественото време прекарва сама със себе си – именно тогава намира баланс и прави равносметка.

„Това е най-хубавото време – когато си самодостатъчен.“