Джон Бон Джоуви се възстанови от операцията на гласните струни и е готов за ново турне

Джон Бон Джоуви е напълно възстановен след операцията на гласните струни, която му беше направена преди четири години, и е готов за новото си турне през юли. Това каза американският рок музикант, композитор и певец в интервю за списание „Пийпъл“, пише БТА.

Джон Бон Джоуви си почива в градината край великолепното си имение в средиземноморски стил в Палм Бийч, Флорида. Бос, по дънки и тениска, рок легендата е самото въплъщение на хармонията, докато вълничките в басейна зад него се диплят от бриза, идващ от Атлантика. Скоро той ще се завърне у дома в Ню Джърси, за да поднови репетициите за предстоящото турне на групата си. Но сега, под синьото небе, той се наслаждава на всеки миг извън работните си ангажименти, допълва изданието.

„Виждате ли гривната ми? На нея пише Papa Jon – като веригата пицарии съм“, шегува се 64-годишният Бон Джоуви с нанизаната от мъниста гривна, на която е изписан новият му прякор, откакто стана дядо за втори път. Средният му син Джейк (24 г.) и снаха му – актрисата от сериала „Странни неща" Мили Боби Браун (22 г.), обявиха миналия август, че са осиновили момиченце, три месеца преди най-големият му син Джеси (31 г.) и съпругата му Джеси (32 г.) също да посрещнат дъщеря.

Бон Джоуви се е научил да цени малките неща още повече, след като преодоля сериозна здравословна криза. Преди четири години той претърпя операция заради увредена гласна струна, а през 2024 г. каза пред „Пийпъл“, че не знае дали изобщо някога ще може да прави турнета. Сега най-накрая той е готов да се завърне на сцената за турнето на групата му, наречено Forever, което стартира в Ню Йорк през юли. Изпълнителят на вечния хит Livin’ on a Prayer вече живее за мига – както на сцената, така и извън нея.

След като последното турне на Бон Джоуви приключи през 2022 г., той се подложи на операция на гласните струни, за да коригира увредената струна. „Често се шегувах, че единственото нещо, което някога е влизало в носа ми, е собственият ми пръст. Никога не съм правил нищо, което да навреди на струните ми. Нямах никакви пороци или ексцесии. Аз съм обучен вокалист. Изучавал съм занаята“, казва Бон Джоуви. „Така че, когато лекарят трябваше да ми обясни, че една от струните ми буквално атрофира, бях напълно объркан“, признава певецът.

Въпреки че операцията преминава успешно, бъдещето на рок звездата на сцената остава неясно. Днес, след години съвместна работа с вокални педагози и постоянни упражнения на гласа, Джон Бон Джоуви казва: „Напълно възстановен съм. Отне много повече време, отколкото изобщо бях очаквал, но всичко трябваше да бъде направено както трябва. Нито за миг не изгубихме вяра.“

Колегите на Бон Джоуви от групата остават плътно до него, докато той пренастройва и тренира наново гласа си. „Те нито за миг не се усъмниха в мен, не си потърсиха друга работа и не решиха да се пенсионират. Жертвите, които всеки един от тях направи, за да бъде до мен, са на съвсем друго ниво“, добавя Бон Джоуви за близкото приятелство, което е изградил с пианиста Дейвид Брайън, перкусиониста Евърет Брадли, басиста Хю Макдоналд, китариста Джон Шанкс, барабаниста Тико Торес и китариста Фил Екс. „Те казаха: „Не, ние сме с теб“. Всеки ден, на всяка една репетиция те бяха там, до мен. Любовта ми към тях стана още по-голяма", добавя певецът.

На 7 юли групата Bon Jovi ще даде старт на турнето си Forever с поредица от девет концерта в емблематичната зала „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк, преди да се отправи отвъд океана за още напълно разпродадени концерти в Англия и Ирландия.

„Не става въпрос за перфекционизъм. Става въпрос за съвършенство“, казва Джон Бон Джоуви, впускайки се в аналогия за магията на живата музика. „Сякаш имам дарбата да държа тази светлина. А дарът, който получавам в замяна, е да бъда в отражението на същата тази светлина, когато тя достигне до публиката. Точно за това работих – тренирах, за да открия отново способността да държа тази светлина. Това е като едно цялостно духовно общуване между групата, мен и феновете", разсъждава певецът.

Зареден с нови сили от своето семейство, приятели и с благодарност за възвърнатия си глас, Бон Джоуви гледа към бъдещето с нова, по-мъдра перспектива. „Мисля, че това е прераждане“, казва той за предстоящото си завръщане на сцената. „Всичко опира просто до чистата радост“, добавя рок легендата.