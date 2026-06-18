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ЧРД, г-н премиер Румен Радев!

ЧРД, г-н премиер Румен Радев!

18 Юни, 2026 12:24 1 322 57

  • румен радев-
  • чрд-
  • рожден ден-
  • премиер

Поздравления и пожелания за здраве и успехи

ЧРД, г-н премиер Румен Радев! - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес, 18 юни, министър-председателят на Република България Румен Радев отбелязва своя рожден ден. През годините той се утвърди като лидер, който не се страхува да отстоява принципите си и да работи за България.

През годините Румен Радев се наложи като безкомпромисен защитник на демократичните ценности и глас на разума в трудни времена.

Пожелаваме на премиера Радев да бъде здрав, вдъхновен и изпълнен с енергия за нови предизвикателства.

Честит рожден ден, господин премиер!


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 свещи и жито

    25 32 Отговор
    за чичо боташ.

    12:29 18.06.2026

  • 2 Нека да пиша

    18 22 Отговор
    Деса Жирафа писа ли ,рашетника е свингер и куколт.

    Коментиран от #27

    12:31 18.06.2026

  • 3 Г-н Боташ 6,4 млрд.лв.

    24 30 Отговор
    Честит Рожден Ден Мунчо Боташ!
    Това племе най накрая заслужи точно такъв!
    Да закрие тази територия!

    12:31 18.06.2026

  • 4 Смешник

    25 14 Отговор
    Да си жив и здрав господин президент и все така да бориш корупцията и защитаваш националните интереси на страната

    12:32 18.06.2026

  • 5 Даа...

    17 12 Отговор
    Няма начин да не е близък роднина на npaвешкото roBeдо БайВиТошyУ.

    Коментиран от #28

    12:34 18.06.2026

  • 6 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    20 18 Отговор
    Както е тръгнал ще се окаже най-некадърния фатмако на територията....
    А като му гледам екипа ми се плаче.... особено финансистите....

    12:34 18.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Голем смех

    20 18 Отговор
    И на следващия вече да не си премиер :) хахахахахахахах

    12:35 18.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Честит рожден Ден

    15 11 Отговор
    Делян плащаше по 50 евро да гласуват за него. Аз дадох 150 за да гласувам за Вас, (200 км пътувах до урната). Да сте живи и здрав и да не се окаж3 че съм сбъркал като съм си загубил деня и пропътувал толкова километри за Вас.

    Коментиран от #18

    12:36 18.06.2026

  • 12 тиририрам

    13 4 Отговор
    Натегачи...😏

    12:37 18.06.2026

  • 13 Аз съм веган

    8 6 Отговор
    Коментар номер 1 изчерпва всичко. Дано. Ще.

    12:37 18.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Шоо

    12 10 Отговор
    От мен чифт нови зелени чорапи.

    12:38 18.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 между другото

    4 3 Отговор

    До коментар #11 от "Честит рожден Ден":

    Трябва да се въведе финансов бонус за гласувалите - 50 €, за покриване на такива разходи. Така ще се увеличи избирателната активност.

    12:39 18.06.2026

  • 19 Соломон

    13 9 Отговор
    По случай рожденния ден на Рублен украйна удари Москава

    Коментиран от #24

    12:41 18.06.2026

  • 20 С дньом раждения

    17 5 Отговор
    Чии е Крим

    12:44 18.06.2026

  • 21 Бай Араб

    13 3 Отговор
    Искаме референдум за връщане на смъртното наказание при държавна измяна.

    Коментиран от #47

    12:45 18.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Болярин

    12 8 Отговор
    За да издържи на натиска и влиянието от гербопите ците, му пожелавам да е здрав, със силен дух и неизчерпаема енергия, щото ще му трябват в изобилие.

    Коментиран от #26

    12:48 18.06.2026

  • 24 Бай Араб

    6 3 Отговор

    До коментар #19 от "Соломон":

    Честито ! Хайде честито и скоро пак така.

    12:48 18.06.2026

  • 25 Моше Честния с "Чесна 208 В"

    13 7 Отговор
    Румен Крадев БОТАШЕВ
    за лекари да ги дадеш комисоините от Боташ и Пътя на Копринката

    12:49 18.06.2026

  • 26 Бай Араб

    7 10 Отговор

    До коментар #23 от "Болярин":

    Чиба, не се прави на болярин нито един не подкрепя ушатия.

    12:51 18.06.2026

  • 27 Бай Араб

    8 4 Отговор

    До коментар #2 от "Нека да пиша":

    Решетников включил ли се на Деса?

    12:53 18.06.2026

  • 28 Чичо

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "Даа...":

    Прав си... Одрал му е кожата.

    12:54 18.06.2026

  • 29 ЧРД

    5 5 Отговор
    г-н президент-премиер !!!

    Който го знае му вярва, че ще изпълни което е обещал!

    Коментиран от #32

    12:57 18.06.2026

  • 30 миче на колко години е радев

    5 2 Отговор
    на твоите ли

    като цъкаш пълнежи поне да са пълни докрай

    12:58 18.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Да е жив и здрав

    10 6 Отговор

    До коментар #29 от "ЧРД":

    и през есента да се оттегли от политиката, че нито като президент ставаше, нито като премиер. Много некомпетентен и национален предател. Путин го държи здраво с компромати.

    Коментиран от #34

    13:02 18.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 А ти

    3 2 Отговор

    До коментар #32 от "Да е жив и здрав":

    откъде знаеш какво държи Путин? Той ли ти докладва?

    13:04 18.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Честито

    4 7 Отговор
    да е жив и здрав, и да изкара България от ЕС и НАТО

    13:07 18.06.2026

  • 37 коко

    1 0 Отговор
    Браво,Марийке ,какъв език....!

    13:13 18.06.2026

  • 38 ССС

    2 4 Отговор
    През годините се утвърди, като руснак който се преструва на българин.

    Най-голяма заслуга този да спечели изборите имат бойко и делян.

    13:16 18.06.2026

  • 39 Нема ли,

    3 1 Отговор
    господин премиер,да заведете крантата на море в Крим?

    13:20 18.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Гн.Радев

    3 1 Отговор
    Качи соросоидите на самолета и само запали двигателя.
    5 дни машините ще чистят козяшки екскраменти

    13:22 18.06.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ

    4 0 Отговор

    До коментар #33 от "Ти си":

    МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ( р.р.) МОЛОД€Ц рад€в! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
    КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
    В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
    €$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!
    "ПБ"-Партия Больш€виков-НОВЫЙ Г€РБ!
    ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА!

    Коментиран от #46

    13:23 18.06.2026

  • 44 ПБ-Партия БО(га)ТАШ

    3 1 Отговор

    До коментар #40 от "ДОЧУТО":

    ПБ- ПРО $Т БО(га)ТАШ; ПБ-ПЛАЩАМ€ НА "БОТАШ"; ПБ-ПУТИН$КАЯ БОЛГАРИЯ,
    ПБ-ПАРТИЯ БОЛЬШ€ВИКОFF, ПБ- ПЪЛНИ БО КЛУ ЦИ! ПБ-По-Б€да!

    ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€Д€Р . $ТИ!
    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
    81г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!

    13:24 18.06.2026

  • 45 Морски

    0 2 Отговор
    Кой набор е копейката

    Коментиран от #55

    13:25 18.06.2026

  • 46 Г€Н€РАЛ Д€$И

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ":

    р"ум€н" МИ ОБ€ЩА L€XU$ И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!
    НО В€Ч€ И$КАМ ХОТ€Л $ ВОДОПАД!
    ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))
    ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))
    ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))

    Коментиран от #48, #49, #51, #57

    13:26 18.06.2026

  • 47 Бабите от Блока

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Бай Араб":

    ХАН КРУМ ТРЕБЕ

    13:30 18.06.2026

  • 48 Дани

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Г€Н€РАЛ Д€$И":

    И защо се напъваш да да правиш това?!

    Коментиран от #54

    13:36 18.06.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Зодиякалов

    0 1 Отговор
    Зодия близнаци ,едно говорят друго правят хората с две лица като бб банкянския.
    .няма вяра.....

    13:38 18.06.2026

  • 51 Много

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Г€Н€РАЛ Д€$И":

    А един голям без басейн и смазка не щеш ли?

    13:38 18.06.2026

  • 52 Онанист

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "Много започна да се повтаряш":

    Примитивист

    Коментиран от #53, #56

    13:39 18.06.2026

  • 53 А ти си

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Онанист":

    Латентен х0м.осексу@лист!

    13:41 18.06.2026

  • 54 Прави го

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Дани":

    За да обижда обикновените хора!

    13:45 18.06.2026

  • 55 Перо

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Морски":

    Не набор на дженZита и третополови!!!

    13:47 18.06.2026

  • 56 между другото

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Онанист":

    Изтри ми коментара, сигурно защото не си примитивист. Нали?
    Знам, че и коментар 1(свещи и жито) е твой. Той пък е още по-примитивен.

    13:48 18.06.2026

  • 57 Този сайт

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Г€Н€РАЛ Д€$И":

    си проси проверка на СЕМ за спазване на правилата.

    13:50 18.06.2026