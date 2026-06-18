ЧРД, г-н премиер Румен Радев!

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Овен
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Телец
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Близнаци
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Рак
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Лъв
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Дева
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Скорпион
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Стрелец
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Козирог
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Водолей
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Риби
Риби (20.02 - 20.03)
Работата и ежедневните задачи ще изискват повече концентрация и добра организация. По обяд ще успявате спокойно да подредите ангажиментите си и да се справите с нещо, което доскоро Ви е изглеждало сложно. Денят е подходящ за грижа за здравето, режима и личния комфорт. В отношенията избягвайте да приемате всяка забележка твърде лично. Вечерта носи приятно усещане за подреденост и вътрешен мир.
Водолей (21.01 - 19.02)
Хората около Вас ще имат по-силно влияние върху настроението и решенията Ви днес. Денят е благоприятен за срещи, партньорства и разговори, които изискват откритост и доверие. По обяд ще успявате по-лесно да намирате компромис и обща посока с другите. В любовта може да се появи напрежение, ако някой очаква повече внимание или сигурност. Вечерта е подходяща за искрен разговор и повече топлина в отношенията.
Козирог (23.12 - 20.01)
Днес ще предпочитате по-дълбоки разговори и по-смислено общуване. По обяд ще усещате ясно какво искате да запазите стабилно в живота си и какво вече няма място в него. Денят е подходящ за финансови теми, лични решения и подреждане на важни приоритети. В отношенията е добре да не настоявате всичко да се случва по Вашия начин. Вечерта носи нужда от спокойствие и емоционален баланс.
Стрелец (23.11 - 22.12)
Желанието за движение, нови идеи и разнообразие ще направи деня особено приятен за Вас. Ще се чувствате добре сред хора, които гледат позитивно и Ви дават свобода да бъдете себе си. По обяд ще успявате да подреждате плановете си по-разумно и уверено. Денят е отличен за пътувания, обучение или вдъхновяващи разговори. Вечерта носи по-силни емоции в любовта и нужда от повече искреност.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Увереността в собствените възможности ще е силна през целия ден. По обяд ще имате шанс да покажете стабилност и увереност пред хора, чието мнение е важно за Вас. Разговорите ще бъдат продуктивни, особено ако действате спокойно и без излишен натиск. В отношенията обаче може да възникне напрежение около стари теми или неизказани чувства. Вечерта е добре да избягвате борба за надмощие.
Везни (24.09 - 23.10)
Приятелствата и разговорите с хора, които споделят идеите Ви, ще бъдат особено важни днес. Денят носи възможности за интересни срещи и полезни контакти. По обяд ще успявате лесно да намирате общ език с околните и да печелите подкрепа. В личен план е възможно да се появи по-силна емоция или желание за повече внимание. Вечерта е подходяща за хубава компания и споделени планове.
Дева (24.08 - 23.09)
Спокойният подход и вниманието към детайлите ще Ви помогнат да се справите успешно с ангажиментите си. Денят е подходящ за работа зад кулисите, довършване на стари задачи и размисъл върху бъдещи планове. По обяд ще усещате вътрешна стабилност и по-ясна посока. В отношенията е важно да не премълчавате неща, които наистина Ви тревожат. Вечерта е добра за тиха почивка и време далеч от напрежение.
Лъв (24.07 - 23.08)
Енергията днес ще направи деня по-ярък и активен за Вас. Ще привличате внимание с увереното си присъствие и естественото си излъчване. По обяд ще успявате да действате организирано и да подреждате задачите си с лекота. В личните отношения може да възникне напрежение, ако някой се опита да оспори позицията Ви. Вечерта е чудесна за срещи, забавления и време сред хора, които Ви карат да се усмихвате.
Рак (22.06 - 23.07)
Някои ситуации днес ще Ви подтикнат да мислите по-практично и уверено за бъдещето си. Денят е подходящ за работа, финансови решения и подреждане на важни ангажименти. По обяд ще усещате повече спокойствие и контрол над събитията около Вас. В отношенията обаче е добре да не задържате натрупано напрежение твърде дълго. Вечерта носи желание за уют и разговори, които Ви дават усещане за сигурност.
Близнаци (22.05 - 21.06)
Общуването ще бъде силната Ви страна през целия ден. Ще успявате лесно да намирате точните думи и да печелите симпатиите на околните. По обяд е възможно да получите подкрепа за идея или план, който отдавна обмисляте. Денят е добър за срещи, писане, обучение и кратки пътувания. Вечерта може да донесе по-силен разговор в личните отношения, който ще изисква честност и търпение.
Телец (21.04 - 21.05)
Темите за сигурността и личния комфорт ще бъдат особено важни за Вас днес. Денят е подходящ за подреждане на дома, финансови въпроси или разговори с близки хора. По обяд ще усещате повече стабилност и увереност в решенията си. В отношенията може да се появи ревност или желание за контрол, затова избягвайте крайни реакции. Вечерта носи нужда от спокойствие и време с хора, на които вярвате.
Овен (21.03 - 20.04)
Четвъртъкът ще Ви даде повече увереност и желание да покажете на какво сте способни. Разговорите ще вървят по-леко, особено когато сте конкретни и действате без излишно колебание. По обяд ще успявате да организирате задачите си спокойно и ефективно. В личните отношения обаче може да се появи напрежение, ако някой се опитва да Ви поставя условия. Вечерта е подходяща за движение, срещи и освобождаване от натрупаното напрежение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 свещи и жито
12:29 18.06.2026
2 Нека да пиша
Коментиран от #27
12:31 18.06.2026
3 Г-н Боташ 6,4 млрд.лв.
Това племе най накрая заслужи точно такъв!
Да закрие тази територия!
12:31 18.06.2026
4 Смешник
12:32 18.06.2026
5 Даа...
Коментиран от #28
12:34 18.06.2026
6 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
А като му гледам екипа ми се плаче.... особено финансистите....
12:34 18.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Голем смех
12:35 18.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Честит рожден Ден
Коментиран от #18
12:36 18.06.2026
12 тиририрам
12:37 18.06.2026
13 Аз съм веган
12:37 18.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Шоо
12:38 18.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 между другото
До коментар #11 от "Честит рожден Ден":Трябва да се въведе финансов бонус за гласувалите - 50 €, за покриване на такива разходи. Така ще се увеличи избирателната активност.
12:39 18.06.2026
19 Соломон
Коментиран от #24
12:41 18.06.2026
20 С дньом раждения
12:44 18.06.2026
21 Бай Араб
Коментиран от #47
12:45 18.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Болярин
Коментиран от #26
12:48 18.06.2026
24 Бай Араб
До коментар #19 от "Соломон":Честито ! Хайде честито и скоро пак така.
12:48 18.06.2026
25 Моше Честния с "Чесна 208 В"
за лекари да ги дадеш комисоините от Боташ и Пътя на Копринката
12:49 18.06.2026
26 Бай Араб
До коментар #23 от "Болярин":Чиба, не се прави на болярин нито един не подкрепя ушатия.
12:51 18.06.2026
27 Бай Араб
До коментар #2 от "Нека да пиша":Решетников включил ли се на Деса?
12:53 18.06.2026
28 Чичо
До коментар #5 от "Даа...":Прав си... Одрал му е кожата.
12:54 18.06.2026
29 ЧРД
Който го знае му вярва, че ще изпълни което е обещал!
Коментиран от #32
12:57 18.06.2026
30 миче на колко години е радев
като цъкаш пълнежи поне да са пълни докрай
12:58 18.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Да е жив и здрав
До коментар #29 от "ЧРД":и през есента да се оттегли от политиката, че нито като президент ставаше, нито като премиер. Много некомпетентен и национален предател. Путин го държи здраво с компромати.
Коментиран от #34
13:02 18.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 А ти
До коментар #32 от "Да е жив и здрав":откъде знаеш какво държи Путин? Той ли ти докладва?
13:04 18.06.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Честито
13:07 18.06.2026
37 коко
13:13 18.06.2026
38 ССС
Най-голяма заслуга този да спечели изборите имат бойко и делян.
13:16 18.06.2026
39 Нема ли,
13:20 18.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Гн.Радев
5 дни машините ще чистят козяшки екскраменти
13:22 18.06.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ
До коментар #33 от "Ти си":МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ( р.р.) МОЛОД€Ц рад€в! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
€$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!
"ПБ"-Партия Больш€виков-НОВЫЙ Г€РБ!
ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА!
Коментиран от #46
13:23 18.06.2026
44 ПБ-Партия БО(га)ТАШ
До коментар #40 от "ДОЧУТО":ПБ- ПРО $Т БО(га)ТАШ; ПБ-ПЛАЩАМ€ НА "БОТАШ"; ПБ-ПУТИН$КАЯ БОЛГАРИЯ,
ПБ-ПАРТИЯ БОЛЬШ€ВИКОFF, ПБ- ПЪЛНИ БО КЛУ ЦИ! ПБ-По-Б€да!
ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€Д€Р . $ТИ!
СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
81г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!
13:24 18.06.2026
45 Морски
Коментиран от #55
13:25 18.06.2026
46 Г€Н€РАЛ Д€$И
До коментар #43 от "Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ":р"ум€н" МИ ОБ€ЩА L€XU$ И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!
НО В€Ч€ И$КАМ ХОТ€Л $ ВОДОПАД!
ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))
ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))
ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))
Коментиран от #48, #49, #51, #57
13:26 18.06.2026
47 Бабите от Блока
До коментар #21 от "Бай Араб":ХАН КРУМ ТРЕБЕ
13:30 18.06.2026
48 Дани
До коментар #46 от "Г€Н€РАЛ Д€$И":И защо се напъваш да да правиш това?!
Коментиран от #54
13:36 18.06.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Зодиякалов
.няма вяра.....
13:38 18.06.2026
51 Много
До коментар #46 от "Г€Н€РАЛ Д€$И":А един голям без басейн и смазка не щеш ли?
13:38 18.06.2026
52 Онанист
До коментар #49 от "Много започна да се повтаряш":Примитивист
Коментиран от #53, #56
13:39 18.06.2026
53 А ти си
До коментар #52 от "Онанист":Латентен х0м.осексу@лист!
13:41 18.06.2026
54 Прави го
До коментар #48 от "Дани":За да обижда обикновените хора!
13:45 18.06.2026
55 Перо
До коментар #45 от "Морски":Не набор на дженZита и третополови!!!
13:47 18.06.2026
56 между другото
До коментар #52 от "Онанист":Изтри ми коментара, сигурно защото не си примитивист. Нали?
Знам, че и коментар 1(свещи и жито) е твой. Той пък е още по-примитивен.
13:48 18.06.2026
57 Този сайт
До коментар #46 от "Г€Н€РАЛ Д€$И":си проси проверка на СЕМ за спазване на правилата.
13:50 18.06.2026