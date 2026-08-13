Руски робот заменя кучетата – търсачи на мини

Руски учени разработиха робот, предназначен да поеме част от задачите, които днес се изпълняват от специално обучени служебни кучета при откриването на експлозиви. Прототипът, наречен „Полкан“, е създаден в Националния изследователски ядрен университет МИФИ (НИЯУ МИФИ) и позволява подозрителни обекти да бъдат проверявани от разстояние.

Целта е сапьорите да могат да установяват наличието на следи от взривни вещества, без непосредствено да се приближават до потенциално опасен предмет.

Как работи „Полкан“

За разлика от четирикраките роботи, наподобяващи кучета, „Полкан“ представлява дистанционно управлявана роботизирана платформа с манипулатор и аналитичен модул.

Операторът насочва машината към съмнителния предмет. След това манипулаторът взема проба от неговата повърхност, която се подава към разположения на борда анализатор.

В системата е интегриран приборът „Сегмент“, който използва спектрометрия на йонната подвижност. Методът позволява да бъдат откривани и идентифицирани определени вещества в събраната проба.

Анализаторът може да изследва и летливи вещества във въздуха около проверявания обект – функция, която разработчиците сравняват условно с обонянието на служебно куче.

Предимството – сапьорът остава на безопасно разстояние

Технологията има значение особено при вещества с ниска летливост. При тях анализът само на въздуха около предмета невинаги е достатъчен и се налага физическо вземане на проба от повърхността.

Именно тази операция „Полкан“ може да извърши дистанционно, като по този начин намалява необходимостта човек да се приближава непосредствено до потенциално взривно устройство.

Самото име на проекта не е случайно. Според разработчиците „Полкан“ е избрано заради замисъла машината да изпълнява част от функциите на специално обучено куче при търсене на опасни вещества.

Засега роботът е само прототип

Важно уточнение е, че технологията все още не е готова за масово използване и не заменя реално служебните кучета на този етап.

Настоящият модел носи обозначението „Полкан-0“ и служи за демонстрация на основния принцип на работа. Разработчиците планират предсерийният прототип „Полкан-1“ да бъде завършен до края на 2026 г. След това системата трябва да премине допълнителни изпитания и процедурите, необходими преди евентуално производство и практическа експлоатация.

Проектът вече е представян и в рамките на научната дейност на МИФИ под наименованието „Сегмент-Полкан: робот-помощник на сапьора за дистанционно вземане на проби и експресен анализ“. Разработката е сред отличените проекти на пролетната научна сесия на университета през 2026 г.

Подобни системи се разработват и в други държави с една основна цел – да се намали рискът за хората при работа с експлозиви. През 2025 г. британското Министерство на отбраната съобщи за изпитания на роботизирани системи, включително четирикраки роботи, способни да участват в откриването и обезвреждането на взривни устройства.