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Руски робот заменя кучетата – търсачи на мини

Руски робот заменя кучетата – търсачи на мини

13 Август, 2026 07:43 948 18

  • русия-
  • робот-
  • кучета-
  • експлозиви-
  • полкан

Машината „Полкан“ може дистанционно да взема проби от подозрителни предмети и да извършва химичен анализ на място

Руски робот заменя кучетата – търсачи на мини - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Руски учени разработиха робот, предназначен да поеме част от задачите, които днес се изпълняват от специално обучени служебни кучета при откриването на експлозиви. Прототипът, наречен „Полкан“, е създаден в Националния изследователски ядрен университет МИФИ (НИЯУ МИФИ) и позволява подозрителни обекти да бъдат проверявани от разстояние.

Целта е сапьорите да могат да установяват наличието на следи от взривни вещества, без непосредствено да се приближават до потенциално опасен предмет.

Как работи „Полкан“

За разлика от четирикраките роботи, наподобяващи кучета, „Полкан“ представлява дистанционно управлявана роботизирана платформа с манипулатор и аналитичен модул.

Операторът насочва машината към съмнителния предмет. След това манипулаторът взема проба от неговата повърхност, която се подава към разположения на борда анализатор.

В системата е интегриран приборът „Сегмент“, който използва спектрометрия на йонната подвижност. Методът позволява да бъдат откривани и идентифицирани определени вещества в събраната проба.

Анализаторът може да изследва и летливи вещества във въздуха около проверявания обект – функция, която разработчиците сравняват условно с обонянието на служебно куче.

Предимството – сапьорът остава на безопасно разстояние

Технологията има значение особено при вещества с ниска летливост. При тях анализът само на въздуха около предмета невинаги е достатъчен и се налага физическо вземане на проба от повърхността.

Именно тази операция „Полкан“ може да извърши дистанционно, като по този начин намалява необходимостта човек да се приближава непосредствено до потенциално взривно устройство.

Самото име на проекта не е случайно. Според разработчиците „Полкан“ е избрано заради замисъла машината да изпълнява част от функциите на специално обучено куче при търсене на опасни вещества.

Засега роботът е само прототип

Важно уточнение е, че технологията все още не е готова за масово използване и не заменя реално служебните кучета на този етап.

Настоящият модел носи обозначението „Полкан-0“ и служи за демонстрация на основния принцип на работа. Разработчиците планират предсерийният прототип „Полкан-1“ да бъде завършен до края на 2026 г. След това системата трябва да премине допълнителни изпитания и процедурите, необходими преди евентуално производство и практическа експлоатация.

Проектът вече е представян и в рамките на научната дейност на МИФИ под наименованието „Сегмент-Полкан: робот-помощник на сапьора за дистанционно вземане на проби и експресен анализ“. Разработката е сред отличените проекти на пролетната научна сесия на университета през 2026 г.

Подобни системи се разработват и в други държави с една основна цел – да се намали рискът за хората при работа с експлозиви. През 2025 г. британското Министерство на отбраната съобщи за изпитания на роботизирани системи, включително четирикраки роботи, способни да участват в откриването и обезвреждането на взривни устройства.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    9 3 Отговор
    А сега специално заради Зелю, Русия спешно да разработи робот, който дистанционно взема проби за наркотици!!!

    07:45 13.08.2026

  • 2 Гошо

    5 1 Отговор
    Русия ще разработи робот, който да замести кучетата в откриването на бомби! - Примерно!

    07:48 13.08.2026

  • 3 Ъъъъ🤥

    11 1 Отговор
    Не знаех, че има роботи, които издирват кучета! Дано да направят робот, който да обучава мисирките на български език!

    07:48 13.08.2026

  • 4 Програмиста

    1 6 Отговор
    Дано не е като ваксината за КОВИД :(

    07:49 13.08.2026

  • 5 Говорит Москва

    4 8 Отговор
    Мужиците пак откриха топлата вода

    Коментиран от #8

    07:50 13.08.2026

  • 6 Терминатор

    7 2 Отговор
    От 15-20 години има такива роботи, включително и руски, ама щом казвате, че щели да разработват нов...

    08:02 13.08.2026

  • 7 Що е то

    6 5 Отговор
    Огромно е, зелено е, тежи 10 тона, хаби 30 литра нафта на 100, реже плодове на 3 парчета?
    Съветска машина за рязане на плодове на 4 парчета.

    Та и тук така

    08:03 13.08.2026

  • 8 Трансформърс

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Говорит Москва":

    За разлика от смръдльовцитекатотеб.

    08:04 13.08.2026

  • 9 Механик

    8 1 Отговор
    "Русия разработи робот, който ще търси експлозиви вместо кучета"
    И това е зле, нали? Ах какви лоши руснаци бе! Ще ползват роботи, ейййй!!! Нали?
    Само се пита от къде ще се намерят в Украина толкова много чипове от сешоари. (щото тия роботи, точно с такива чипове се правят"

    08:06 13.08.2026

  • 10 Оги

    3 5 Отговор
    На тия всичко им е ядрено. Ядрен университет разработва псета роботи…

    08:12 13.08.2026

  • 11 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    4 0 Отговор
    Ама моля ви се, кажете че робота е аналогов, да се успокоя!

    08:16 13.08.2026

  • 12 Мдада...

    2 1 Отговор
    Робот, който търси кучета. Браво, за какво са му експлозиви...

    08:20 13.08.2026

  • 13 Хаха

    2 2 Отговор
    Роботът ще работи с двигател от Москвич

    Коментиран от #18

    08:23 13.08.2026

  • 14 пешо

    1 1 Отговор
    Руски и робот две несъвместими неща .путлйо сигурно го е купил от Али експрес

    08:50 13.08.2026

  • 15 Ха-ха

    0 2 Отговор
    Виждали ли сте клипа със залитащия руски робот? Руснаците се спукаха от смях с него, заподозряха го, че е пиян. Имаше и един преди него на една изложба за роботи. Говореше с човешки глас, движеше се като робот, вътре имаше актьор, дребничък. А в този дали бе са напъгали куче?

    08:55 13.08.2026

  • 16 Слава Богу, не е никакъв робот

    0 0 Отговор
    Управлява го човек, ходи на четири крака, няма глава и не лае. Китайците ги правят масово. Всъщност сигурно е внос.

    09:02 13.08.2026

  • 17 Само да

    0 1 Отговор
    не е като онзи другия рузки робот дето бяха натъпкали човек вътре. Имат и един нов. Дето беше излязал пиян от самогон и показа как Стойчков пада за дузпа.

    09:42 13.08.2026

  • 18 веселин

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Хаха":

    Докато не е късно да отидеш на лекар струва ми се ,че нещо не си добре със здравето не съм специалист за да определя болестта ти ..Съвет от приятел -колкото по рано толкова по добре ще е да се прегледаш.

    09:51 13.08.2026