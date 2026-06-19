Камелия провокира феновете си с гореща сутрешна СНИМКА

Поп фолк любимката Камелия за пореден път доказа, че знае как да разпали страстите в социалните мрежи. Русата изкусителка е царица на това да провокира своите почитатели с различни кадри дали от ежедневието си или от професионалната си кариера. При всички случаи тя знае как да привлече погледите на мъжката си аудитория.
В този случай тя успя да го направи с възможно най-непринудената на пръв поглед снимка. На кадъра изпълнителката на хита "Луда по тебе" е седнала на дивана вкъщи, като по същото време пие вода от голяма чаша.
Камелия е облечена в розов комплект, но интересното е, че вдигнатите ѝ крака не скриват нищо.
Снимката предизвика редица от бурни реакции от нейните последователи, като те се разделиха в мнението си, пише Шоу блиц.
Едни пишат, че певицата изглежда страхотно за пореден път, а други я критикуват за прекалено разголената снимка. В спора се включват и такива, които смятат, че една жена на нейната възраст - 55 г. не трябва да качва подобни снимки. Въпреки това е факт, че кадърът се радва на огромно внимание и хиляди реакции.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 готин мъж
14:07 19.06.2026
3 Ех Ками
Коментиран от #6
14:12 19.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Селски тарикат
14:14 19.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 На такива им никат
Ясно?
14:24 19.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Не може да пее добре
14:26 19.06.2026