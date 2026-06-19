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Камелия провокира феновете си с гореща сутрешна СНИМКА

Камелия провокира феновете си с гореща сутрешна СНИМКА

19 Юни, 2026 13:59 1 197 9

  • камелия-
  • поп фолк-
  • певица-
  • секси-
  • провокация

Поп фолк звездата разпали въображението на аудиторията си в мрежата

Камелия провокира феновете си с гореща сутрешна СНИМКА - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Поп фолк любимката Камелия за пореден път доказа, че знае как да разпали страстите в социалните мрежи. Русата изкусителка е царица на това да провокира своите почитатели с различни кадри дали от ежедневието си или от професионалната си кариера. При всички случаи тя знае как да привлече погледите на мъжката си аудитория.

В този случай тя успя да го направи с възможно най-непринудената на пръв поглед снимка. На кадъра изпълнителката на хита "Луда по тебе" е седнала на дивана вкъщи, като по същото време пие вода от голяма чаша.

Камелия е облечена в розов комплект, но интересното е, че вдигнатите ѝ крака не скриват нищо.

Снимката предизвика редица от бурни реакции от нейните последователи, като те се разделиха в мнението си, пише Шоу блиц.

Едни пишат, че певицата изглежда страхотно за пореден път, а други я критикуват за прекалено разголената снимка. В спора се включват и такива, които смятат, че една жена на нейната възраст - 55 г. не трябва да качва подобни снимки. Въпреки това е факт, че кадърът се радва на огромно внимание и хиляди реакции.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 готин мъж

    6 3 Отговор
    Oчакват ни горещи нощи с Ками.

    14:07 19.06.2026

  • 3 Ех Ками

    8 2 Отговор
    Лъсках , лъскам и ще продължавам да лъскам

    Коментиран от #6

    14:12 19.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Селски тарикат

    4 2 Отговор
    Ками пиеш ли кафе с консумация ? Обади се кога си свободна

    14:14 19.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 На такива им никат

    3 3 Отговор
    Шавран .,.
    Ясно?

    14:24 19.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Не може да пее добре

    6 2 Отговор
    .....ама па е убава!!!

    14:26 19.06.2026