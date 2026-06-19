Роби Уилямс се съблече по гащи заради световното (ВИДЕО)

Звездата Роби Уилямс показа, че остава един от най-запалените фенове на английския национален отбор по футбол. Британският изпълнител сподели в Instagram забавно видео, в което се опитва да избере „късметлийски“ тоалет за мача на Англия срещу Хърватия в Далас, завършил с победа на англичаните с 4:2.

В кадрите 52-годишният певец разглежда гардероба си, облечен единствено по впито бельо, докато разсъждава коя дреха би могла да донесе късмет на любимия му отбор. До него е съпругата му Айда Фийлд, която публикува видеото с въпроса: „Нечий друг съпруг прави ли това в момента?“

„Наистина не знам какво да облека. Трябва ми нещо късметлийско, но не знам кое е то“, казва Роби Уилямс. „Не знам дали да избера нещо по-ефектно, защото Англия играе, или да заложа на нещо удобно за мача.“

Айда не пропуска възможността да се пошегува със съпруга си и го пита дали наистина вярва, че облеклото му може да повлияе на крайния резултат. „Колкото и налудничаво да звучи, възможно е всичко да зависи от това какво нося“, отговаря певецът.

Любовта на Роби Уилямс към футбола не е новина за феновете му. Наскоро изпълнителят задълбочи връзката си с английския клуб Порт Вейл, като стана основен спонсор на екипите на отбора за следващите два сезона. Логото на звездата ще бъде поставено на предната част на домакинските и гостуващите фланелки на клуба.

Роденият в Стоук он Трент Уилямс е дългогодишен привърженик на Порт Вейл и през 2024 г. беше обявен за почетен президент на клуба. Освен това той е назначен и за посланик на Фондация „Порт Вейл“, която работи по различни обществени и благотворителни инициативи.

Новите екипи на отбора са в черно и бяло и включват официалното лого на певеца. Това не е първият му принос към визията на клуба – Роби Уилямс участва и в дизайна на екипите за сезон 2020/2021.

„Чувството е невероятно. Роби Уилямс на предната част на фланелката на Порт Вейл – за мен това е идеалното съчетание“, коментира музикантът при обявяването на партньорството.

Той припомни, че посещава мачовете на клуба още от детските си години. „Започнах да ходя на стадиона, когато билетът за дете струваше 50 пенса. Трибуната Railway Paddock във Вейл Парк изигра огромна роля за израстването ми“, споделя изпълнителят.

Главният изпълнителен директор на Порт Вейл Мат Ханкок също приветства сътрудничеството. По думите му Роби Уилямс е не само световноизвестен артист, но и истински привърженик на клуба с дълбока лична връзка с града и местната общност.