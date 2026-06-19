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Австралия гони втори успех на Мондиала, Попович настоява за по-силна игра срещу САЩ

Австралия гони втори успех на Мондиала, Попович настоява за по-силна игра срещу САЩ

19 Юни, 2026 14:45 476 0

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Попович подчерта, че срещата ще бъде различно предизвикателство и че отборът трябва да покаже повече

Австралия гони втори успех на Мондиала, Попович настоява за по-силна игра срещу САЩ - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Селекционерът на Австралия Тони Попович предупреди, че тимът му трябва да повиши нивото си спрямо победата с 2:0 над Турция, ако иска да постигне нов положителен резултат в предстоящия сблъсък със САЩ от група D на Световното първенство.

Австралийците стартираха шестото си поредно участие на Мондиал по отличен начин, но сега ги очаква далеч по-сериозно изпитание – двубой срещу един от съдомакините на турнира. Попович подчерта, че срещата ще бъде различно предизвикателство и че отборът трябва да покаже повече.

„Да играеш срещу домакините винаги е трудно, но това е и огромна възможност за нас. Осъзнаваме, че трябва да сме по-добри, отколкото бяхме срещу Турция, ако искаме да стигнем до желания резултат“, заяви селекционерът, цитиран от Ройтерс.

Той допълни, че вярва в способността на състава да затрудни американците и че Австралия трябва да играе като отбор, който принадлежи на голямата сцена. „Искаме да си заслужим уважението. С представянията си можем да поставим австралийския футбол на световната карта и точно това преследваме“, каза Попович.

Потенциална победа срещу САЩ би осигурила на Австралия място на осминафиналите, но защитникът Хари Сутар, който носеше капитанската лента срещу Турция, отказа да мисли напред във времето.

„Не гледаме към бъдещето. Важен е само утрешният мач – как ще подходим, как ще започнем. Момчетата са развълнувани, но трябва да намерим баланс между емоцията и спокойствието“, коментира Сутар.

След срещата със САЩ австралийците ще завършат груповата фаза с двубой срещу Парагвай на 26 юни.


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