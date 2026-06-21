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Може да видите целия свят чрез нов полетен симулатор

Може да видите целия свят чрез нов полетен симулатор

21 Юни, 2026 12:33 511 4

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  • свят

Потребителите могат да изследват земното кълбо от въздуха

Може да видите целия свят чрез нов полетен симулатор - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Новият инструмент на Google Earth дава възможност на потребителите да разглеждат света от птичи поглед. Въпреки че на пръв поглед изглежда лесен за използване, управлението му се оказва по-предизвикателно, отколкото мнозина очакват. За много хора отговорът на въпроса „Какъв искаш да станеш, когато пораснеш?“ винаги е бил един и същ – пилот.

Ако трябва да бъдем напълно искрени, за някои хора този отговор вероятно не се е променил и до днес, въпреки че през годините са избрали професионален път в други сфери. Ако все още пазите интереса си към летенето, новият безплатен симулатор на полети на Google Earth може да представлява интерес за вас, съобщава bTV.

Инструментът беше представен на 12 юни и позволява на потребителите да изследват земното кълбо от въздуха. Той е предназначен основно за обикновени потребители, а не за професионални пилоти. По време на виртуалните полети могат да се разглеждат триизмерни сгради и впечатляващи изображения, докато се преминава между различни точки по света, предава Еuronews.

Макар Google Earth и преди да е предлагал симулатор на полети в своето професионално настолно приложение, това е първият случай, в който функцията е достъпна директно през интернет браузър. Това прави използването ѝ по-лесно и достъпно за по-широк кръг потребители.

За да стартирате симулатора, трябва да посетите сайта earth.google.com, да изберете опцията „Explore Earth“ („Изследване на Земята“), след което да отворите менюто с инструменти и да изберете „Flight Simulator“ („Симулатор на полет“). Информация за различните клавишни комбинации, включително за ускоряване, забавяне и завиване наляво или надясно, може да бъде открита на страницата за разработчици.

Въпреки че овладяването на управлението не е лесна задача и изисква време за практика, симулаторът предлага много забавления и възможности за експериментиране. Добрата новина е, че при катастрофа няма наказания или статистики, които да отчитат грешките – симулацията просто приключва и можете веднага да започнете нов полет.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Пустиня(к)

    0 0 Отговор
    Аз па не съм щеял да бъдем пилот нивгаш. Те го Шумахер, за кво беа тия гонки и екшъни, та да стане на зеленчук накрая.

    12:35 21.06.2026

  • 2 Хм.....

    2 0 Отговор
    Летят със симулатори, разхождат се със симулатори, правят секс със симулатори..
    Такива симулират, че живеят...

    12:36 21.06.2026

  • 3 Запознат

    1 2 Отговор
    Българката е синоним на бедност , лъжа ли? Манипулирам ли ви? Айде бе! 🥳🤣

    12:52 21.06.2026

  • 4 Анонимен

    0 0 Отговор
    Ами от гърбата скала, нагоре води път доста високо!

    12:59 21.06.2026