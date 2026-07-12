Кои са най-добрите градове за живот в света през 2026 г.

Как изглежда идеалният град за живот? За едни това са сигурни улици, достъпно и качествено здравеопазване и добро образование. За други - богата културна среда, зелени пространства и удобен обществен транспорт, пише Ladyzone.bg.

Именно тези фактори определят кои градове не само привличат туристи, но и предлагат най-високо качество на живот за своите жители.

Една от най-признатите класации в тази област е Global Liveability Index на Economist Intelligence Unit (EIU). Тя оценява 173 града по света чрез над 30 показателя, обединени в пет основни категории - стабилност, здравеопазване, култура и околна среда, образование и инфраструктура.

За втора поредна година Копенхаген заема първото място и затвърждава позицията си на най-добрия град за живот в света. Датската столица получава впечатляващите 98 точки от 100, като достига максимален резултат в категориите стабилност, образование и инфраструктура.

Здравеопазването в града е оценено с 96 точки, а културата и околната среда - с 95.

Причините за успеха на Копенхаген не са изненадващи. Градът от години е пример за устойчиво градско развитие, в което велосипедите често са предпочитано средство за придвижване вместо автомобилите. Крайбрежните зони са превърнати в пространства за отдих и плуване, а инвестициите в градската среда продължават с нови обществени проекти.

Високото качество на живот превръща датската столица и в привлекателно място за хора от други държави, които търсят по-спокоен и балансиран начин на живот.

След като през 2025 г. загуби първата позиция, Виена отново се нарежда на второ място. Австрийската столица продължава да бъде световен пример със своята сигурност, ефективен обществен транспорт и богат културен живот.

Третата позиция е за Мелбърн, който запазва силното представяне на Австралия в класацията. Страната има още два града сред лидерите - Сидни се изкачва до четвъртото място, а Аделаида заема осма позиция.

Швейцария също има два представители в челната десетка. Цюрих и Женева са съответно на пето и шесто място благодарение на високия стандарт на живот, отличното здравеопазване и добре развитата инфраструктура.

Япония присъства с два града сред най-добрите в света. Осака запазва седмото си място, а Токио се изкачва до десетата позиция след подобрение на оценките за културния живот и градската среда.

Единственият представител на Северна Америка в топ 10 е Ванкувър, който заема девето място. Канадският град традиционно е сред лидерите в класацията заради съчетанието от природа, сигурност, инфраструктура и качество на живот.

Любопитен факт е, че всички десет града в челната класация получават максимални 100 точки за образование. Това според анализаторите показва колко важна роля има добре развитата образователна система за цялостния стандарт на живот.

Най-добрите градове за живот в света през 2026 г.:

Копенхаген, Дания

Виена, Австрия

Мелбърн, Австралия

Сидни, Австралия

Цюрих, Швейцария

Женева, Швейцария

Осака, Япония

Аделаида, Австралия

Ванкувър, Канада

Токио, Япония