Издигането на първия гигант: Как граф фон Цепелин промени небето над Боденското езеро

На днешната дата, 2 юли, светът отбелязва една от най-значимите стъпки в историята на въздухоплаването.
През 1900 г. германският изобретател граф Фердинанд фон Цепелин извършва първия успешен полет с твърд дирижабъл. Историческото събитие се разиграва край Боденското езеро, близо до град Фридрихсхафен.
Въздушният кораб, наречен LZ 1 (Luftschiff Zeppelin 1), е с внушителни за времето си размери — дължина от 128 метра. Той е задвижван от два бензинови двигателя „Даймлер“. Пред погледите на хиляди изумени зрители на брега, гигантският апарат се издига от плаващ хангар във водата. Полетът продължава близо 18 минути, като цепелинът прелита разстояние от около 6 километра, преди да кацне безопасно в езерото поради техническа неизправност в механизма за балансиране.
Въпреки кратката продължителност, този опит доказва на практика концепцията на графа за контролиран полет с машина, по-лека от въздуха. Това събитие поставя основите на цяла индустрия и променя представите за пътуване, транспорт и военно дело през следващите три десетилетия.
Източник: Zeppelin Museum Friedrichshafen
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1 как величествено
09:23 02.07.2026