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Родопско село изпраща подаръци за мир до световните лидери

Родопско село изпраща подаръци за мир до световните лидери

21 Юни, 2026 20:11 400 2

  • родопи-
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  • подарък

Сред тях са американският президент Доналд Тръмп и главата на римокатолическата църква папа Лъв XIV

Родопско село изпраща подаръци за мир до световните лидери - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Родопското село Забърдо, наброяващо не повече около 500 жители на отново привлече вниманието с нестандартна инициатива. Селото, известно с десетките си атракции и амбицията си да стане „световна столица на мира“, изпраща символични подаръци на седем световни лидери, сред които американският президент Доналд Тръмп, папа Лъв XIV и китайският лидер Си Дзинпин.

Подаръците представляват войнишки каски с надпис „Peace“ и бяло гълъбче - символ на мир. „Пращам им ги да си ги държат на бюрата и да им напомнят всеки ден. Гълъбът бяга от каската, бяга от войната“, обяснява кметът на селото Валентин Черпоков. По думите му именно световните лидери трябва да бъдат пример в усилията за прекратяване на конфликтите.

Родопско село изпраща подаръци за мир до световните лидери

Забърдо не крие стремежа си да бъде посланик на мира. Още преди четири години на входа на селото беше издигнат петметров паметник-гълъб, изработен от 200 военни каски. „Това е единственият паметник от военни каски в света и с него кандидатстваме за рекордите на Гинес“, твърди Черпоков.

Селото вече има опит в международните жестове. Миналата година местните „евробаби“ изпратиха песен за Доналд Тръмп, която достигна до Белия дом. Ако някога получат покана отвъд океана, те са готови да тръгнат веднага. „Ще му я изпеем лично на български. И освен този подарък, ще му занесем и родопски подаръци“, обещава кметът.


България
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