Софи Маринова купи на сина си Lamborghini за 250 000 евро

Софи Маринова купи на сина си Лоренцо лъскав Lamborghini Urus, пише „Уикенд”. Цената на джипа започва от около 250 000 евро, а в зависимост от оборудването и допълнителните екстри лесно може да надхвърли 350 000 евро.
Lamborghini Urus е сред най-желаните и най-скъпите SUV модели в света. Автомобилът разполага с 4,0-литров V8 битурбо двигател с мощност 666 конски сили (при най-новата версия SE комбинираната мощност достига 800 к.с. с помощта на хибридна система). Ускорението от 0 до 100 км/ч е около 3,3 секунди, а максималната скорост надхвърля 300 км/ч. Освен със спортните си характеристики, моделът впечатлява с луксозен интериор, високотехнологични системи за безопасност и възможности за персонализация.
Софи Маринова не скри радостта си, че е успяла да сбъдне една от големите мечти на Лоренцо, а кадри с луксозния автомобил бързо се разпространиха в социалните мрежи. Подаръкът обаче предизвика и сериозна вълна от критики. Причината е, че Лоренцо е известен не с професионални успехи, а с проблеми със закона. През 2022 г. той беше задържан, след като беше обвинен, че е превозвал нелегални мигранти. По случая прокуратурата му повдигна обвинение за трафик на мигранти.
Част от последователите на ромската перла я поздравиха, че може да си позволи подобен подарък, но мнозина отправиха остри критики както към нея, така и към сина ѝ. „А Лоренцо може ли на вързано куче хляб да даде? Нищо лично - просто констатация.“, пише един от потребителите. Друг коментира: „Не глезете децата, хора. Научете ги да работят и да ценят парите, защото един ден, когато родителите ги няма, сами ще трябва да се справят с живота.“
Не липсват и по-остри реакции. „Най-добре е само да пееш. Дано синът ти никога да не причини трагедия на пътя. Не автомобилът убива, а липсата на разум зад волана“, гласи един от коментарите. „Дали е 7-местен, за да може да качва повече бежанци на курс” - пита последовател на Софка, визирайки, че Лоренцо продължава да се занимава с трафик на мигранти.
Други не разбират защо подобна покупка трябва да бъде демонстрирана публично: „И какво от това? Трябва ли човек да се хвали, че е купил скъпа кола?“ „Много хора карат хубави автомобили, но са си ги купили сами, а не с парите на родителите си.“, пише друг потребител.
„Много злоба има в хората. Искам да зарадвам сина си, той е добро момче. Защо да не се похваля? С честен труд съм си изкарала паричките, ще си ги харча както реша”, обясни пред „Уикенд” ромската звезда.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Цъцъ
Коментиран от #24
09:22 20.07.2026
2 из фикции беге
23 Април, 2026
09:24 20.07.2026
3 бою циганина
09:26 20.07.2026
4 На кой
09:27 20.07.2026
5 Мъж
Коментиран от #14
09:30 20.07.2026
6 Елизабет Цветанова
09:31 20.07.2026
7 Мануил
09:33 20.07.2026
8 Той е добро момче и заслужава
09:37 20.07.2026
9 Ми честито!
09:37 20.07.2026
10 НАП
09:37 20.07.2026
11 Фейк - либераст
09:37 20.07.2026
12 Софата
09:39 20.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Женка
До коментар #5 от "Мъж":Мнооооо сме долно племе, ей
09:39 20.07.2026
15 Мумюн
09:40 20.07.2026
16 Факт
09:44 20.07.2026
17 Абе
09:48 20.07.2026
18 ШЕФА
09:53 20.07.2026
19 Ето затова, глупавите
Страхотен глас, ама много проста!
09:53 20.07.2026
20 Не ми се струва реално
Музикалният бизнес в България не може да носи толкова приходи, да не говорим за аудиторията на тази жена.
Явно става въпрос за някаква престъпна дейност за пране на пари.
09:53 20.07.2026
21 ЦСКА
09:56 20.07.2026
22 ОБЕКТИВНИЯ
Може и той да е с "чешка" или
"марсианска" книжка !
09:58 20.07.2026
23 ха ха Хо
10:06 20.07.2026
24 Механик
До коментар #1 от "Цъцъ":Е как защо? Ами точно такива като мене и тебе да се чудим ЗАЩО. А по тоя начин да държим Софито в центъра на вниманието на обществото.
След седмица-две можем да очкаваме статии от сорта на "Синът на Софито и синът на Стораро си спретнаха гонка с мощните си коли". И ето ти още една реклама за въпросните и още един образ за подражание от младите.
Преди години един пееше "искам да съм н.егър в щата Алабама", но сега повечето млади пеят "искам да съм циган в бивша България".
10:13 20.07.2026
25 Един
10:31 20.07.2026
26 Браво на майката !
10:48 20.07.2026
27 Защо
Коментиран от #28
10:55 20.07.2026
28 Иван
До коментар #27 от "Защо":Какво да питаш Софка,тя пълни зали и то със скъпи билети.
11:16 20.07.2026
29 Кой син?
11:19 20.07.2026