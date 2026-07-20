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Софи Маринова купи на сина си Lamborghini за 250 000 евро

Софи Маринова купи на сина си Lamborghini за 250 000 евро

20 Юли, 2026 09:21 1 730 29

  • софи маринова-
  • лоренцо-
  • lamborghini urus-
  • подарък

Мнозина отправиха остри критики както към нея, така и към сина ѝ

Софи Маринова купи на сина си Lamborghini за 250 000 евро - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Софи Маринова купи на сина си Лоренцо лъскав Lamborghini Urus, пише „Уикенд”. Цената на джипа започва от около 250 000 евро, а в зависимост от оборудването и допълнителните екстри лесно може да надхвърли 350 000 евро.


Lamborghini Urus е сред най-желаните и най-скъпите SUV модели в света. Автомобилът разполага с 4,0-литров V8 битурбо двигател с мощност 666 конски сили (при най-новата версия SE комбинираната мощност достига 800 к.с. с помощта на хибридна система). Ускорението от 0 до 100 км/ч е около 3,3 секунди, а максималната скорост надхвърля 300 км/ч. Освен със спортните си характеристики, моделът впечатлява с луксозен интериор, високотехнологични системи за безопасност и възможности за персонализация.

Софи Маринова не скри радостта си, че е успяла да сбъдне една от големите мечти на Лоренцо, а кадри с луксозния автомобил бързо се разпространиха в социалните мрежи. Подаръкът обаче предизвика и сериозна вълна от критики. Причината е, че Лоренцо е известен не с професионални успехи, а с проблеми със закона. През 2022 г. той беше задържан, след като беше обвинен, че е превозвал нелегални мигранти. По случая прокуратурата му повдигна обвинение за трафик на мигранти.

Част от последователите на ромската перла я поздравиха, че може да си позволи подобен подарък, но мнозина отправиха остри критики както към нея, така и към сина ѝ. „А Лоренцо може ли на вързано куче хляб да даде? Нищо лично - просто констатация.“, пише един от потребителите. Друг коментира: „Не глезете децата, хора. Научете ги да работят и да ценят парите, защото един ден, когато родителите ги няма, сами ще трябва да се справят с живота.“

Не липсват и по-остри реакции. „Най-добре е само да пееш. Дано синът ти никога да не причини трагедия на пътя. Не автомобилът убива, а липсата на разум зад волана“, гласи един от коментарите. „Дали е 7-местен, за да може да качва повече бежанци на курс” - пита последовател на Софка, визирайки, че Лоренцо продължава да се занимава с трафик на мигранти.

Други не разбират защо подобна покупка трябва да бъде демонстрирана публично: „И какво от това? Трябва ли човек да се хвали, че е купил скъпа кола?“ „Много хора карат хубави автомобили, но са си ги купили сами, а не с парите на родителите си.“, пише друг потребител.

„Много злоба има в хората. Искам да зарадвам сина си, той е добро момче. Защо да не се похваля? С честен труд съм си изкарала паричките, ще си ги харча както реша”, обясни пред „Уикенд” ромската звезда.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цъцъ

    5 0 Отговор
    Защо!?

    Коментиран от #24

    09:22 20.07.2026

  • 2 из фикции беге

    8 0 Отговор
    "Софи Маринова подари на Лоренцо чисто ново Lamborghini за 400 000 евро"

    23 Април, 2026

    09:24 20.07.2026

  • 3 бою циганина

    16 1 Отговор
    родата сме много силни

    09:26 20.07.2026

  • 4 На кой

    38 0 Отговор
    Синът който го хванаха да превозва мигранти ли или дето се друса..... Евала

    09:27 20.07.2026

  • 5 Мъж

    14 2 Отговор
    На някой родителите им купуват други сами си ги купуваме и в същото време търпим страшна репресия

    Коментиран от #14

    09:30 20.07.2026

  • 6 Елизабет Цветанова

    17 0 Отговор
    Аз точно такъв търся цигане с Ламбо да идва в счетоводството 🥳🤡

    09:31 20.07.2026

  • 7 Мануил

    12 0 Отговор
    На небето,между планетите има ли ромски звезди? А излъчват ли светлина? Или излъчват само фукни?!

    09:33 20.07.2026

  • 8 Той е добро момче и заслужава

    24 1 Отговор
    Винаги поздравява, когато не е надрусан, пиян или повече няма да прави бели...Той и Емрахчо така прави...

    09:37 20.07.2026

  • 9 Ми честито!

    27 1 Отговор
    Да са живи и здрави будалите, дето предпочитат циганска музика.

    09:37 20.07.2026

  • 10 НАП

    28 1 Отговор
    четете ли?

    09:37 20.07.2026

  • 11 Фейк - либераст

    16 0 Отговор
    Еб гене си........ска раб,та! Утре Лоренцито ще прави гонки с Емраха!

    09:37 20.07.2026

  • 12 Софата

    24 0 Отговор
    след време ще се оплаква пък, че няма пари за пенсия

    09:39 20.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Женка

    2 5 Отговор

    До коментар #5 от "Мъж":

    Мнооооо сме долно племе, ей

    09:39 20.07.2026

  • 15 Мумюн

    8 0 Отговор
    Махлата га събере по 5 евро на чувек. Идва ново Ламбо за нашата звезда Софи.

    09:40 20.07.2026

  • 16 Факт

    21 0 Отговор
    Лоренцо продава наркотици...Но полицията не го закача.

    09:44 20.07.2026

  • 17 Абе

    16 0 Отговор
    Лоренцо ша кара вип мигранти с ламборджиниту.

    09:48 20.07.2026

  • 18 ШЕФА

    26 0 Отговор
    Не Ламборджини,а самолет да си купят все същите гнусни ма...... ще си останат.

    09:53 20.07.2026

  • 19 Ето затова, глупавите

    18 0 Отговор
    Хора, не трябва да имат много пари - те й викат: не го лигави, научи го на труд и ум, а тя: много са завистливи хората!
    Страхотен глас, ама много проста!

    09:53 20.07.2026

  • 20 Не ми се струва реално

    19 1 Отговор
    Струва ми се, че тази няма как да извади толкова пари.
    Музикалният бизнес в България не може да носи толкова приходи, да не говорим за аудиторията на тази жена.
    Явно става въпрос за някаква престъпна дейност за пране на пари.

    09:53 20.07.2026

  • 21 ЦСКА

    21 0 Отговор
    Не го е купила Ламборджинито циг...... а малоумните идио.... които и плащат хонорари и тези които и дават бакшиши че вие като койот !

    09:56 20.07.2026

  • 22 ОБЕКТИВНИЯ

    14 0 Отговор
    А диплома за завършено образование (грамотност) има ли ?
    Може и той да е с "чешка" или
    "марсианска" книжка !

    09:58 20.07.2026

  • 23 ха ха Хо

    22 0 Отговор
    Не се заблуждавайте хора,не го купила Софка а препира мръсните пари на Лоренцото и от трафик на хора и наркотици.Хитра е Софка нищо,че се прави на простодушна.

    10:06 20.07.2026

  • 24 Механик

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Цъцъ":

    Е как защо? Ами точно такива като мене и тебе да се чудим ЗАЩО. А по тоя начин да държим Софито в центъра на вниманието на обществото.
    След седмица-две можем да очкаваме статии от сорта на "Синът на Софито и синът на Стораро си спретнаха гонка с мощните си коли". И ето ти още една реклама за въпросните и още един образ за подражание от младите.
    Преди години един пееше "искам да съм н.егър в щата Алабама", но сега повечето млади пеят "искам да съм циган в бивша България".

    10:13 20.07.2026

  • 25 Един

    2 10 Отговор
    Стига с тази омраза!Работи жената,и то много,а къде си дава парите е нейна работа.Аз не харесвам чалга,но има много които я харесват.

    10:31 20.07.2026

  • 26 Браво на майката !

    1 1 Отговор
    Който си може, си може !!!

    10:48 20.07.2026

  • 27 Защо

    7 0 Отговор
    Мургавите никой не ги пита от Дека са мангизите?

    Коментиран от #28

    10:55 20.07.2026

  • 28 Иван

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Защо":

    Какво да питаш Софка,тя пълни зали и то със скъпи билети.

    11:16 20.07.2026

  • 29 Кой син?

    0 0 Отговор
    Тоя дето я тъпче или друг някъв?

    11:19 20.07.2026