Новини
Любопитно »
DARA стана почетен гражданин на община Аврен, подариха ѝ общински парцел край морето (СНИМКИ)

DARA стана почетен гражданин на община Аврен, подариха ѝ общински парцел край морето (СНИМКИ)

8 Юли, 2026 13:58 1 517 28

  • аврен-
  • дара-
  • почетен гражданин-
  • кмет-
  • емануил манолов-
  • подарък-
  • общински парцел

Кметът на община Аврен обеща на певицата още при победата ѝ на "Евровизия", че ще ѝ даде парцел

DARA стана почетен гражданин на община Аврен, подариха ѝ общински парцел край морето (СНИМКИ) - 1
Снимка: Facebook
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Победителката в тазгодишното издание на „Евровизия“ DARA беше удостоена със званието почетен гражданин на община Аврен. Отличието ѝ беше връчено лично от кмета на общината Емануил Манолов, който изпълни обещанието си след големия успех на певицата във Виена.

След впечатляващото си представяне на международната сцена DARA вече има още едно престижно признание. Община Аврен я отличи с почетен знак и званието „Почетен гражданин“. Така Аврен става третата община след София и Варна, която отдава подобна чест на изпълнителката.

Освен почетното звание, кметът Емануил Манолов обяви, че DARA получава и общински парцел в село Близнаци.

По думите му надеждата е именно там певицата един ден да построи своя дом и да създаде още много нови песни.

„Общината има дългогодишни традиции в това отношение“, заяви Манолов подчертавайки, че отличието не е случайно. „DARA е от община Аврен, родът ѝ е оттук“, мотивира решението си той и допълни, че местните хора се гордеят с нейния успех.

Кметът подчерта още, че след церемонията певицата се е срещнала с повече от 100 деца и се е снимала с всяко едно от тях.


Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ххахахах

    50 5 Отговор
    На парцал ,парцел дават!

    14:03 08.07.2026

  • 2 Без име

    41 2 Отговор
    Оливане.

    14:03 08.07.2026

  • 3 да беш дигнала роклята по нагор

    40 2 Отговор
    да се види котето

    14:07 08.07.2026

  • 4 Зеления

    35 1 Отговор
    Ели Стоянова, понеже си мисирка и непрекъснато пишеш Дара на латиница, имай предвид, че ти никога няма да станеш почетен гражданин на някоя община или да получиш общински парцел

    14:10 08.07.2026

  • 5 Парцела е Банга-Ранга

    30 0 Отговор
    У маалата.

    14:11 08.07.2026

  • 6 Трол

    4 20 Отговор
    Достойна кандидатура за жена на годината.

    Коментиран от #22

    14:11 08.07.2026

  • 7 ГанЧо

    29 1 Отговор
    Да позная ли? Сега ще го продаде и ще делне кинтите с някой дето е уредил "подаръка".

    14:11 08.07.2026

  • 8 Ауууу каква звИзда розова поничка

    28 0 Отговор
    очаквайте скоро пременуване улици в Манхатън, Сидни и Покипси 😂🤣

    14:12 08.07.2026

  • 9 За съжаление

    38 0 Отговор
    Простотията край няма ...

    14:13 08.07.2026

  • 10 Подарете и една роля на това момиче

    28 1 Отговор
    Все по голи кълки се мотае, като каките от магистралата. Е тя пее, все пак услугата е друго измерение. Някой воделиер може да и подари рокля поне до коляното.

    Коментиран от #13

    14:13 08.07.2026

  • 11 Емигрант

    32 0 Отговор
    Безумията на тая територия са просто безкрайни.

    14:19 08.07.2026

  • 12 ИВАН

    20 1 Отговор
    Кво ще подаряваш бе, това да не ти е бащиния, та да я раздаваш на всеки.

    14:31 08.07.2026

  • 13 Че какво лошо?!

    6 14 Отговор

    До коментар #10 от "Подарете и една роля на това момиче":

    Има си хубави кълки-показва ги...!
    Я ти покажи,да видим дали няма да хукнем през глава...в обратна посока,де...!

    14:37 08.07.2026

  • 14 поКУРко

    11 1 Отговор
    От селото и да искаш море не можеш да видиш! Така че уважаеми мисирки като пишете парцел до морето пояснете, че е до селската нива на около 30-40 км от морето! Стига неграмотници да пишата врели-некипели!

    Коментиран от #20, #26, #27

    14:46 08.07.2026

  • 15 От какъв зор парцел?

    12 0 Отговор
    Дари направи много пара от Тв и реклами ,съпругът и д-р Заимов има засяти 250 хектара коноп, къща в Панчарево и минимум 2 активни фирми . Почетна гражданка( по-точно cелянка) окей, ама парцел да и подаряваш е криндж!!

    14:59 08.07.2026

  • 16 тази ужасна боза

    12 0 Отговор
    ще се окаже някаква схема на номенклатурите.
    Гейщини, грозно кълчене....
    Като от Ей Ай измислено по зададен въпрос - за какво биха гласували журетата на ЕВ.

    14:59 08.07.2026

  • 17 ха ха ха

    8 1 Отговор
    Направо да я направят почетен жител на България!

    15:00 08.07.2026

  • 18 Аврен

    12 1 Отговор
    Е село, значи почетна селянка са я направили.

    15:00 08.07.2026

  • 19 Това е кражба

    13 1 Отговор
    Кмета е за затвор

    15:01 08.07.2026

  • 20 Територията

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "поКУРко":

    На община Аврен стига до Черно море

    15:02 08.07.2026

  • 21 Тома

    8 0 Отговор
    Как така почетен гражданин от село Аврен.

    15:23 08.07.2026

  • 22 Тринитротолуол

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Трол":

    Непобедима кандидатурата за пoмивка на годината...само на годината ли?!?

    15:24 08.07.2026

  • 23 Браво

    5 2 Отговор
    И автомобил очакваме.

    15:28 08.07.2026

  • 24 Парцел общинска земя за тоя парцал

    6 1 Отговор
    време и циганската и шМyндa да позлатите буквално!

    15:32 08.07.2026

  • 25 Чак такова безобразие никога не е било

    4 0 Отговор
    Комунистите от 21ви век задминаха по простотии комунистите на бай Тошо!

    15:34 08.07.2026

  • 26 Здрасти

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "поКУРко":

    Близнаци е на 3-4 км от морето, и да има панорама

    15:35 08.07.2026

  • 27 Георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "поКУРко":

    Все съм си мислел, че такива давани трябва да стават след обществено обсъждане, защото този в ролята си на кмет може да раздаде всички обществени блага където му скимне. Лично аз не бих дал на тази "певица" от прайда на джендърите, каквото и да е било. Камо ли да и позволя да се снима с подрастващи. Щях да се опитам да не съсипвам бъдещето им.

    15:39 08.07.2026

  • 28 кой позволява

    0 0 Отговор
    на самозабравения кмет на Аврен, направил милиони от далавери с имоти в общината, да дарява парцел, който е собственост на всички нас? Това дарение е абсолютно нищожно и е достатъчно един да внесе искова молба в съда, за да бъде прогласено за нищожно. Герберските кметове се разпореждат с нашето имущество като със свое. Кметът, като е искал да дарява Дара, да й беше дарил един от неговите имоти, не от имотите на общината. Интересно МРРБ няма ли да реагира на това безобразие?

    15:55 08.07.2026