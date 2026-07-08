DARA стана почетен гражданин на община Аврен, подариха ѝ общински парцел край морето (СНИМКИ)

Победителката в тазгодишното издание на „Евровизия“ DARA беше удостоена със званието почетен гражданин на община Аврен. Отличието ѝ беше връчено лично от кмета на общината Емануил Манолов, който изпълни обещанието си след големия успех на певицата във Виена.

След впечатляващото си представяне на международната сцена DARA вече има още едно престижно признание. Община Аврен я отличи с почетен знак и званието „Почетен гражданин“. Така Аврен става третата община след София и Варна, която отдава подобна чест на изпълнителката.

Освен почетното звание, кметът Емануил Манолов обяви, че DARA получава и общински парцел в село Близнаци.

По думите му надеждата е именно там певицата един ден да построи своя дом и да създаде още много нови песни.

„Общината има дългогодишни традиции в това отношение“, заяви Манолов подчертавайки, че отличието не е случайно. „DARA е от община Аврен, родът ѝ е оттук“, мотивира решението си той и допълни, че местните хора се гордеят с нейния успех.

Кметът подчерта още, че след церемонията певицата се е срещнала с повече от 100 деца и се е снимала с всяко едно от тях.