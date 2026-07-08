DARA стана почетен гражданин на община Аврен, подариха ѝ общински парцел край морето (СНИМКИ)

Победителката в тазгодишното издание на „Евровизия“ DARA беше удостоена със званието почетен гражданин на община Аврен. Отличието ѝ беше връчено лично от кмета на общината Емануил Манолов, който изпълни обещанието си след големия успех на певицата във Виена.
След впечатляващото си представяне на международната сцена DARA вече има още едно престижно признание. Община Аврен я отличи с почетен знак и званието „Почетен гражданин“. Така Аврен става третата община след София и Варна, която отдава подобна чест на изпълнителката.
Освен почетното звание, кметът Емануил Манолов обяви, че DARA получава и общински парцел в село Близнаци.
По думите му надеждата е именно там певицата един ден да построи своя дом и да създаде още много нови песни.
„Общината има дългогодишни традиции в това отношение“, заяви Манолов подчертавайки, че отличието не е случайно. „DARA е от община Аврен, родът ѝ е оттук“, мотивира решението си той и допълни, че местните хора се гордеят с нейния успех.
Кметът подчерта още, че след церемонията певицата се е срещнала с повече от 100 деца и се е снимала с всяко едно от тях.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ххахахах
14:03 08.07.2026
2 Без име
14:03 08.07.2026
3 да беш дигнала роклята по нагор
14:07 08.07.2026
4 Зеления
14:10 08.07.2026
5 Парцела е Банга-Ранга
14:11 08.07.2026
6 Трол
Коментиран от #22
14:11 08.07.2026
7 ГанЧо
14:11 08.07.2026
8 Ауууу каква звИзда розова поничка
14:12 08.07.2026
9 За съжаление
14:13 08.07.2026
10 Подарете и една роля на това момиче
Коментиран от #13
14:13 08.07.2026
11 Емигрант
14:19 08.07.2026
12 ИВАН
14:31 08.07.2026
13 Че какво лошо?!
До коментар #10 от "Подарете и една роля на това момиче":Има си хубави кълки-показва ги...!
Я ти покажи,да видим дали няма да хукнем през глава...в обратна посока,де...!
14:37 08.07.2026
14 поКУРко
Коментиран от #20, #26, #27
14:46 08.07.2026
15 От какъв зор парцел?
14:59 08.07.2026
16 тази ужасна боза
Гейщини, грозно кълчене....
Като от Ей Ай измислено по зададен въпрос - за какво биха гласували журетата на ЕВ.
14:59 08.07.2026
17 ха ха ха
15:00 08.07.2026
18 Аврен
15:00 08.07.2026
19 Това е кражба
15:01 08.07.2026
20 Територията
До коментар #14 от "поКУРко":На община Аврен стига до Черно море
15:02 08.07.2026
21 Тома
15:23 08.07.2026
22 Тринитротолуол
До коментар #6 от "Трол":Непобедима кандидатурата за пoмивка на годината...само на годината ли?!?
15:24 08.07.2026
23 Браво
15:28 08.07.2026
24 Парцел общинска земя за тоя парцал
15:32 08.07.2026
25 Чак такова безобразие никога не е било
15:34 08.07.2026
26 Здрасти
До коментар #14 от "поКУРко":Близнаци е на 3-4 км от морето, и да има панорама
15:35 08.07.2026
27 Георгиев
До коментар #14 от "поКУРко":Все съм си мислел, че такива давани трябва да стават след обществено обсъждане, защото този в ролята си на кмет може да раздаде всички обществени блага където му скимне. Лично аз не бих дал на тази "певица" от прайда на джендърите, каквото и да е било. Камо ли да и позволя да се снима с подрастващи. Щях да се опитам да не съсипвам бъдещето им.
15:39 08.07.2026
28 кой позволява
15:55 08.07.2026