Рекордно ниски нива на река Дунав, няколко кораба са заседнали

Дунав се отдръпва до критични нива, а последиците стават все по-сериозни – заседнали кораби, спрян ферибот при Оряхово, евакуация на туристи край Видин и извънредни мерки в АЕЦ "Козлодуй", съобщи Нова тв.
Инж. Тони Тодоров, директор на дирекция "Речен надзор" - Лом, каза, че нивото на реката край Лом е достигнало рекордно ниски стойности, откакто се правят измервания. Той обясни, че в участъка има около 9 престояващи кораба, някои от които са заседнали заради ниските води.
От Тимок до Лом има още два заседнали плавателни съда. Единият е с екипаж, а другият - без. Работи се за изваждането им. Смята се, че в рамките на днешния ден проблемът с кораба с пътници ще бъде решен.
Критичните участъци в българо-румънската зона са над 10, основно 2-3 - около Свищов.
Фериботът в Оряхово също спря работа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 добре
09:24 01.08.2026
2 kоkорчо 💋🍌
само по фикции беге
09:24 01.08.2026
3 Овчар
09:31 01.08.2026
4 в кратце
Коментиран от #9, #14
09:40 01.08.2026
5 Направете
09:46 01.08.2026
6 българските майцепродавци
Коментиран от #8
09:49 01.08.2026
7 Абе
09:51 01.08.2026
8 Малкошапчест големонос
До коментар #6 от "българските майцепродавци":...на евреите.
09:51 01.08.2026
9 Ъ788
До коментар #4 от "в кратце":АЕЦ-а не ползва вода за охлаждане от Дунав. Навремето хората са помислили за тези неща. При сегашните мисловния процес им причинява болка.
Коментиран от #12, #15
10:09 01.08.2026
10 Корабите
10:14 01.08.2026
11 ....
10:18 01.08.2026
12 ....
До коментар #9 от "Ъ788":АЕЦ Козлодуй ползва вода за охлаждане точно от Дунав и точно заради Дунав е построен в Козлодуй и точно заради Дунав и АЕЦ Белене е проектирана там! Има резервни източници, колкото да поемат някаква кратка криза, но за безпроблемната работа се разчита основно и единствено на река Дунав. В България няма друг подходящ водоизточник, който да обезпечи охлаждането на реактори от този тип.
Коментиран от #13
10:26 01.08.2026
13 не се прави на умен
До коментар #12 от "....":в беге гетото никой нищо не разбира и нищо не може и за нищо не става само животинско лъжене и краднене до откат..
10:28 01.08.2026
14 !!!?
До коментар #4 от "в кратце":Копейките ще носят с туби вода от "Камчия" да охлаждат АЕЦа...!
10:31 01.08.2026
15 ъъъ
До коментар #9 от "Ъ788":Даже и в гугъл мапс съвсем ясно се вижда канала и от къде ползва вода за охлаждане АЕЦ Козлодуй. ...Па да не ти обяснявам каква веселба ще настане в България и Румъния, ако някое заблудено дронче от новите, или някоя иранска ракета вземе, че го нацели и разруши...
10:38 01.08.2026