Джереми Кларксън е в ремисия след битка с рак на простатата

Легендарният британски телевизионен водещ Джереми Кларксън официално е в ремисия, след като бе диагностициран с агресивна форма на рак на простатата.

Това потвърди самият той в мащабно и изключително откровено интервю за авторитетното издание The Sunday Times.

66-годишната звезда от Top Gear, The Grand Tour и хитовото риалити Clarkson's Farm сподели, че последните му тестове за простатно-специфичен антиген (PSA), направени преди два месеца, не показват никакви следи от коварната болест.

Хронологията на една скрита битка

Диагнозата на Кларксън е поставена през май 2025 г. при рутинен медицински преглед. Последвалата биопсия потвърждава най-лошото – злокачествен тумор с висока агресивност.

„Беше агресивен тип рак. Можеше да се разпространи навсякъде – в панкреаса, в други органи, и тогава щеше да стане наистина страшно“, разказва водещият пред The Times. Вместо пълно премахване на простатата (простатектомия), което крие сериозни рискове от странични ефекти, лекарите предприемат целенасочена операция, при която премахват 10% от органа – точно частта, засегната от тумора.

Новината за болестта бе за първи път загатната пред широката публика в драматичния финал на 5-ия сезон на документалната поредица Clarkson's Farm по Prime Video. Кадрите показват Кларксън в болнично легло да казва на зрителите: „Ако всичко е успешно, ще се видим в сезон 6. Ако ли не – няма.“

Двоен сблъсък със смъртта и критична грешка

Ракът на простатата не е единственото сериозно изпитание за здравето на журналиста през последната година. Само няколко месеца по-рано, през октомври 2024 г., той претърпя спешна сърдечна операция на ръба на инфаркта, при която му бяха поставени два стента. Именно комбинацията между двете заболявания води до ужасяващи усложнения след онкологичната операция. Кларксън признава, че самоволно е подновил приема на разреждащи кръвта лекарства заради сърцето си. Това предизвиква тежък среднощен кръвоизлив.

„Това беше ужасяващо и вината си беше изцяло моя. Беше зрелищно болезнено, далеч надхвърлящо най-високата степен по скалата на болката“, споделя той за инцидента, наложил спешното му връщане в болницата.

Клубът на оцелелите и важният съвет към мъжете

В типичния си ироничен стил Кларксън публикува видео в своя Instagram профил, с което успокои милионите си фенове по света:

„По-наблюдателните от вас вероятно са забелязали, че не съм мъртъв. И не просто не съм мъртъв, а съм напълно добре.“

Той разкри още, че редовно се среща на обяд с други известни британци, преминали през същата диагноза, сред които е и бившият премиер Дейвид Камерън, за да сравняват своите медицински показатели. Телевизионерът използва огромната си трибуна, за да отправи емоционален апел към мъжката аудитория - ранното тестване спасява живот!

Болестта е открита навреме единствено благодарение на профилактиката. Процедурата е лесна. Вече не е необходимо физическо опипване, а обикновен кръвен тест.

Излъжете, ако се налага

Кларксън съветва мъжете да излъжат личните си лекари, че имат симптоми (като често уриниране нощем), ако им бъде отказано изследване. „В Обединеното кралство всяка година от рак на простатата умират 12 000 мъже. Не бъдете един от тях. Изследвайте се“, завършва той.

Въпреки че съществува 40% шанс ракът да се завърне, Кларксън остава оптимист. В момента той вече снима шестия сезон на своето фермерско шоу и споделя, че е променил навиците си – кара по-бавно, разхожда се по-често и се опитва да се храни по-здравословно.