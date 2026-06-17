Легендата от "Top Gear" Джереми Кларксън разкри, че се бори с рак (ВИДЕО)

Телевизионната звезда Джереми Кларксън разкри, че се бори с рак на простатата. Новината стана известна в последните два епизода на петия сезон на популярното риалити предаване „Фермата на Кларксън“, които бяха публикувани в платформата Prime Video.

В един от емоционалните моменти на сезона 66-годишният бивш водещ на „Топ Гиър“ и „Гранд Тур“ съобщава диагнозата си пред своите колеги Чарли Айрланд и Калеб Купър.

„Имам рак“, казва Кларксън, предизвиквайки видимо изумление у присъстващите. Той уточнява, че е научил за заболяването през май след проведена биопсия и че става въпрос за агресивна форма на рак, открита в ранен стадий.

Телевизионният водещ обяснява, че първоначално се е надявал да приключи жътвата във фермата, преди да започне лечението, но графикът на медицинските процедури е наложил намеса в разгара на земеделския сезон.

„Не съм глупав. След две или три седмици трябва да се подложа на операция. Самата процедура няма да продължи дълго, но възстановяването ще отнеме време“, казва Джереми Кларксън в епизода.

Калеб Купър, който през последните години се превърна в един от най-разпознаваемите участници в поредицата, го призовава да се грижи за себе си и го уверява, че може да разчита на помощта му по всяко време.

По-късно Кларксън коментира тежката година, която е преживял. Той припомня, че е започнал сезона със сериозни сърдечни проблеми, а го завършва с диагноза рак.

„Започнахме годината с коронарна болест на сърцето, а я приключвам с рак“, казва той пред екипа на предаването.

Въпреки трудностите водещият настоява вниманието да бъде насочено към положителните събития и към постигнатото във фермата през сезона. На въпрос кога ще стане ясно дали лечението е успешно, той обяснява, че това ще бъде установено чрез контролни кръвни изследвания в следващите седмици.

Финалните кадри на сезона показват Джереми Кларксън отново в болнично легло. Той признава, че част от лечението не е протекла по първоначалния план и че все още не знае какво предстои.

„Започнах пети сезон в болнично легло и го завършвам по същия начин“, казва той. „Ако всичко бъде успешно, ще се видим в сезон шести. Ако не бъде – няма.“

Още преди излъчването на последните епизоди Кларксън намекна, че зрителите ги очаква тежък финал. В публикация в социалните мрежи той ги определи като „много трудни за гледане“.

Новината предизвика вълна от реакции сред феновете на предаването. Хиляди зрители изпратиха послания за подкрепа към водещия, който през последните години превърна „Фермата на Кларксън“ в един от най-успешните документално-развлекателни формати на Prime Video.

Разкритието идва по-малко от година след като легендата от шоуто Top Gear претърпя спешна сърдечна интервенция за поставяне на стентове след сериозни здравословни проблеми. В свои интервюта през последните месеци той неведнъж признаваше, че възрастта и здравето са го накарали да преосмисли начина си на живот.