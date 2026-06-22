Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Дуа Липа показа първи СНИМКИ от приказната си италианска сватба с Калъм Търнър

Дуа Липа показа първи СНИМКИ от приказната си италианска сватба с Калъм Търнър

22 Юни, 2026 11:58 1 087 6

  • дуа липа-
  • калъм търнър-
  • певица-
  • поп звезда-
  • сватба-
  • булчинска рокля

Роклята на поп звездата е истински шедьовър на Chanel

Дуа Липа показа първи СНИМКИ от приказната си италианска сватба с Калъм Търнър - 1
Снимка: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Дуа Липа най-сетне показа официални кадри от сватбата си с британския актьор Калъм Търнър – събитие, което вече се определя като едно от най-коментираните в светските среди през 2026 г. Поп звездата публикува серия от снимки от пищното тридневно тържество в Сицилия, разкривайки за първи път детайли от церемонията, която последва гражданския им брак в Лондон в края на май.

След дискретната сватба в кметството на лондонския квартал Мерилебоун, двамата младоженци събраха близки, приятели и редица известни личности в Палермо за мащабно празненство, продължило няколко дни. Сред гостите бяха музиканти, актьори и представители на модния свят, а според международни медии сред специалните моменти е било изпълнение на сър Елтън Джон пред младоженците.

Най-голям интерес предизвика булчинската рокля на Дуа Липа. За основната церемония певицата избра специално създадена рокля висша мода на Chanel, дело на креативния директор Матийо Блази. Впечатляващият модел е изработен ръчно в парижките ателиета на модната къща и включва стотици хиляди бродирани мъниста, десетки хиляди пера, дълъг воал и открит гръб. Тоалетът бързо се превърна в една от най-обсъжданите булчински визии на годината.

По време на сватбения уикенд изпълнителката смени няколко дизайнерски визии – от рокля на Bottega Veneta за приветственото парти до ефирен модел на Chloé за следсватбената закуска. Калъм Търнър заложи на класическа елегантност с костюми на Louis Vuitton и Ferragamo.

Любовната история на Дуа Липа и Калъм Търнър започна през 2024 г., а година по-късно двамата обявиха годежа си. Оттогава двойката рядко коментира личния си живот публично, но не криеше сериозните си намерения. В интервюта певицата неведнъж е споделяла, че е открила в Търнър човек, с когото иска да изгради бъдещето си.

Сицилия не е избрана случайно за място на празненствата. Двамата често посещават острова и още през 2025 г. публикуваха снимки от романтична ваканция в Палермо, което според близки до двойката е превърнало региона в едно от любимите им места.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Епааа

    6 0 Отговор
    Да беше показАла домашно порно! Да видиме, мъжо Липа ли здраво!

    12:02 22.06.2026

  • 2 Мдаа

    2 1 Отговор
    Дуа ли на Калъма?

    12:02 22.06.2026

  • 3 Шакира

    3 1 Отговор
    Изглеждат сякаш са на театър . И всеки играе някаква роля .

    12:07 22.06.2026

  • 4 Запрянов

    4 0 Отговор
    Супер. Остава да уточните кой е Дупе Лупа на снимката и всичко ще е тип-топ.

    12:26 22.06.2026

  • 5 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    Тез приказки вече ме са интересни ,след месец вече ще се карат за пари

    12:27 22.06.2026

  • 6 Са7аноелита

    0 0 Отговор
    Всички от елита са с преобърнат пол. Мъжете имат малки глави и никакви челюсти, приличат на п...али. А жените са като излезли от филма "Челюсти".
    Преобръщането на пола е абсолютно задължително за са7а.но.елита у нас и по света. Няма богат или известен, няма публична личност, която да не е част от култа към Ба.ф0.мет.
    Само погледнете нашия парламент...!
    Това е ГОЛЯМ КЛУБ...и вие НЕ СТЕ част от него!

    13:12 22.06.2026