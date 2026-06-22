Дуа Липа показа първи СНИМКИ от приказната си италианска сватба с Калъм Търнър

Дуа Липа най-сетне показа официални кадри от сватбата си с британския актьор Калъм Търнър – събитие, което вече се определя като едно от най-коментираните в светските среди през 2026 г. Поп звездата публикува серия от снимки от пищното тридневно тържество в Сицилия, разкривайки за първи път детайли от церемонията, която последва гражданския им брак в Лондон в края на май.

След дискретната сватба в кметството на лондонския квартал Мерилебоун, двамата младоженци събраха близки, приятели и редица известни личности в Палермо за мащабно празненство, продължило няколко дни. Сред гостите бяха музиканти, актьори и представители на модния свят, а според международни медии сред специалните моменти е било изпълнение на сър Елтън Джон пред младоженците.

Най-голям интерес предизвика булчинската рокля на Дуа Липа. За основната церемония певицата избра специално създадена рокля висша мода на Chanel, дело на креативния директор Матийо Блази. Впечатляващият модел е изработен ръчно в парижките ателиета на модната къща и включва стотици хиляди бродирани мъниста, десетки хиляди пера, дълъг воал и открит гръб. Тоалетът бързо се превърна в една от най-обсъжданите булчински визии на годината.

По време на сватбения уикенд изпълнителката смени няколко дизайнерски визии – от рокля на Bottega Veneta за приветственото парти до ефирен модел на Chloé за следсватбената закуска. Калъм Търнър заложи на класическа елегантност с костюми на Louis Vuitton и Ferragamo.

Любовната история на Дуа Липа и Калъм Търнър започна през 2024 г., а година по-късно двамата обявиха годежа си. Оттогава двойката рядко коментира личния си живот публично, но не криеше сериозните си намерения. В интервюта певицата неведнъж е споделяла, че е открила в Търнър човек, с когото иска да изгради бъдещето си.

Сицилия не е избрана случайно за място на празненствата. Двамата често посещават острова и още през 2025 г. публикуваха снимки от романтична ваканция в Палермо, което според близки до двойката е превърнало региона в едно от любимите им места.