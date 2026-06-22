Диана Димитрова се похвали с ключов успех: участие в холивудски филм

Актрисата Диана Димитрова зарадва феновете си с удивителна новина – подготвя роля в нов американски филм, след като е преминала през няколко кръга кастинг.

Тя сподели за успеха лично в социалните мрежи, като разказа, че това е поредното ѝ международно професионално предизвикателство.

„След няколко кръга кастинг, днес започнах поредното ново приключение - нов американски филм и още един персонаж“, написа актрисата.

Диана Димитрова разкри, че през последната година е участвала в четири различни международни продукции. Тя подчерта, че е благодарна за доверието и възможностите, които получава.

По думите ѝ разнообразието в ролите е ключово за нейното развитие като актриса.

„Когато се обърна назад към последните роли, най-много ме впечатлява колко различни са жените, които имах възможността да изиграя“, пише още тя. Актрисата допълва, че основната ѝ цел е да не се повтаря в ролите си и да продължава да изследва нови персонажи.

„Точно това търся в работата си – да не повтарям себе си. Благодарна съм за доверието на хората, които продължават да вярват в мен и за възможността.", заключава актрисата.