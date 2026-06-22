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Диана Димитрова се похвали с ключов успех: участие в холивудски филм

Диана Димитрова се похвали с ключов успех: участие в холивудски филм

22 Юни, 2026 12:58 706 10

  • диана димитрова-
  • актриса-
  • холивуд-
  • сащ

Актрисата сподели, че готви роля в нов американски филм

Диана Димитрова се похвали с ключов успех: участие в холивудски филм - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Актрисата Диана Димитрова зарадва феновете си с удивителна новина – подготвя роля в нов американски филм, след като е преминала през няколко кръга кастинг.

Тя сподели за успеха лично в социалните мрежи, като разказа, че това е поредното ѝ международно професионално предизвикателство.

„След няколко кръга кастинг, днес започнах поредното ново приключение - нов американски филм и още един персонаж“, написа актрисата.

Диана Димитрова разкри, че през последната година е участвала в четири различни международни продукции. Тя подчерта, че е благодарна за доверието и възможностите, които получава.

По думите ѝ разнообразието в ролите е ключово за нейното развитие като актриса.

„Когато се обърна назад към последните роли, най-много ме впечатлява колко различни са жените, които имах възможността да изиграя“, пише още тя. Актрисата допълва, че основната ѝ цел е да не се повтаря в ролите си и да продължава да изследва нови персонажи.

„Точно това търся в работата си – да не повтарям себе си. Благодарна съм за доверието на хората, които продължават да вярват в мен и за възможността.", заключава актрисата.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мъж

    9 1 Отговор
    Тя е просто една жена, която иска своето място под слънцето.

    12:59 22.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сталин

    10 4 Отговор
    Много добре знаем как се минава кастинг в Холивуд,питайте Уайщайн

    13:02 22.06.2026

  • 4 Освалдо Риос

    6 4 Отговор
    Явно бая перуки е сменила в участията си, или пък цвят бикини?

    13:03 22.06.2026

  • 5 Сталин

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "Требе":

    Не си изгубил много,една венерическа болест по малко

    Коментиран от #6

    13:03 22.06.2026

  • 6 Хахаха

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    Хахаха...
    ТенкЮ, мъдрец си ти, човече...

    13:08 22.06.2026

  • 7 Елизабет Цветанова

    3 2 Отговор
    Направих една трандамия на посланика на Конго , веднага и на мен ключова роля в холивудски филм 🐐

    13:12 22.06.2026

  • 8 Сцената е

    4 1 Отговор
    Жена която я пребиват като псе, дианчето се е представила компетентно

    13:18 22.06.2026

  • 9 Да разбираме, че сега се хвали

    2 0 Отговор
    пък някога ще се снима...Велико!!!

    13:31 22.06.2026

  • 10 Пха ха ха ха

    1 0 Отговор
    А тая ща си мисли, че някой го интересува това ?

    13:38 22.06.2026