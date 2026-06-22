Диана Димитрова се похвали с ключов успех: участие в холивудски филм

Актрисата Диана Димитрова зарадва феновете си с удивителна новина – подготвя роля в нов американски филм, след като е преминала през няколко кръга кастинг.
Тя сподели за успеха лично в социалните мрежи, като разказа, че това е поредното ѝ международно професионално предизвикателство.
„След няколко кръга кастинг, днес започнах поредното ново приключение - нов американски филм и още един персонаж“, написа актрисата.
Диана Димитрова разкри, че през последната година е участвала в четири различни международни продукции. Тя подчерта, че е благодарна за доверието и възможностите, които получава.
По думите ѝ разнообразието в ролите е ключово за нейното развитие като актриса.
„Когато се обърна назад към последните роли, най-много ме впечатлява колко различни са жените, които имах възможността да изиграя“, пише още тя. Актрисата допълва, че основната ѝ цел е да не се повтаря в ролите си и да продължава да изследва нови персонажи.
„Точно това търся в работата си – да не повтарям себе си. Благодарна съм за доверието на хората, които продължават да вярват в мен и за възможността.", заключава актрисата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мъж
12:59 22.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Сталин
13:02 22.06.2026
4 Освалдо Риос
13:03 22.06.2026
5 Сталин
До коментар #2 от "Требе":Не си изгубил много,една венерическа болест по малко
Коментиран от #6
13:03 22.06.2026
6 Хахаха
До коментар #5 от "Сталин":Хахаха...
ТенкЮ, мъдрец си ти, човече...
13:08 22.06.2026
7 Елизабет Цветанова
13:12 22.06.2026
8 Сцената е
13:18 22.06.2026
9 Да разбираме, че сега се хвали
13:31 22.06.2026
10 Пха ха ха ха
13:38 22.06.2026