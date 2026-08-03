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Петър Дочев сложи край на 8-годишната си връзка заради Александра Фейгин

Петър Дочев сложи край на 8-годишната си връзка заради Александра Фейгин

3 Август, 2026 13:31 1 550 13

  • петър дочев-
  • игри на волята-
  • връзка-
  • раздяла-
  • александра фейгин

Водещият на "Преди обед" и фигуристката участват заедно в спектакъла "Кораб в сърцето"

Петър Дочев сложи край на 8-годишната си връзка заради Александра Фейгин - 1
Кадър: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Петър Дочев се е разделил с актрисата Ирмена Чичикова, с която имаше 8-годишна връзка. Причина за края на общата им история е друга жена, и то не коя да е, а младата фигуристка Александра Фейгин. Спортистката се е запознала с водещия на "Преди обед" по време на работа в спектакъла "Кораб в сърцето", в който и двамата участват, пише "Уикенд".

Актьорът и фигуристката са били засечени тези дни заедно на морето. Те официално твърдят, че са само приятели, но никой не им вярва. Химията помежду им е прекалено силна, за да остане незабелязана. Говори се, че имат романтична връзка от няколко месеца, която все още не искат да разкриват публично. Първите пламъчета са се появили по време на репетициите им за проекта "Кораб в стая", който съчетава театъра с фигурното пързаляне. Освен Петър и Александра, в него участват големи звезди като Койна Русева, Боряна Братоева, Леарт Докле и др. Дочев неведнъж се е срещал с риалити звездата от "Игри на волята" и в предаването "Преди обед", където я е интервюирал.

Заради нея той е решил да сложи край на романтичните отношения с колежката си Ирмена Чичикова, която навремето ухажвал цели две години, преди да я склони да му обърне внимание. Актрисата тогава имаше сериозна връзка с друг актьор и водещ на сутрешен блок – Стефан А. Щерев от "100% будни" по БНТ. В крайна сметка го напуснала заради прохождащия тогава в професията си Петър. Тя е 7 години по-голяма от него и много по-успешна в театъра и киното. В последно време живее повече в чужбина, отколкото в България, заради проекти, които снима зад граница.

Тези периодични раздели също са били фактор мъжът ѝ да се обърне към фигуристката, твърдят запознати. Въпреки това през май, когато Дочев отпразнува 34-ия си рожден ден, Ирмена се включи в "Преди обед" с поздрав. Тя му каза, че се гордее с него, че винаги ще го подкрепя, обича го и ще бъде него. Водещият се просълзи от вълнение. Чичикова говореше като жената до него, но се шушука, че по онова време той вече е бил опасно близък с фигуристката Фейгин.

Ако досега Петър Дочев беше с доста по-голяма от него жена, то с новата си тръпка отива в другата крайност. Саша е 10 години по-млада. Тя ще празнува 24-и рожден ден чак през декември, но вече има зад гърба си солиден "стаж" като публична личност. Още през 2022г. влезе в риалити щоуто на Нова "Игри на волята", където се залюби с един от другите участници – Георги Янев. Връзката им продължи около две години, след което се разделиха, а Георги към днешна дата е гадже на миската Весела Тенева.

Говори се, че след него Фейгин също имала друг приятел, чиято самоличност обаче твърдо е отказала да разкрие пред медиите. Сега хората от обкръжението ѝ се чудят кога ще намери смелост да обяви официално, че е с Петър. След горчивия опит от "Игрите", когато всички следяха любовния ѝ живот под лупа, фигуристката предпочита занапред да го пази за себе си. Петър също не обича да говори за своите връзки. Вероятно ще минат месеци, преди да потвърдят дали са заедно.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    14 0 Отговор
    Дурхан Мюмюн и Айше Сали също сложиха край на връзката си ....заради Шукри Бюрми !!!
    Горе-долу това е информацията за 99,99% от читателите и ги боли фара по тоя повод !!!

    13:36 03.08.2026

  • 2 Софи Маринова

    3 0 Отговор
    Че, то моята биография е бедна, но фона на останалите.

    13:36 03.08.2026

  • 3 Винаги

    12 0 Отговор
    Младата измества старата.

    Коментиран от #4, #7

    13:37 03.08.2026

  • 4 тиририрам

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Винаги":

    И него ще го измести някой по-млад.

    13:38 03.08.2026

  • 5 честен ционис

    4 0 Отговор
    Тази Фейгин ако я види баба й с кръста на врата ще я напляска.

    13:39 03.08.2026

  • 6 Христо Божинов

    4 1 Отговор
    Батеееее, заради тая руска принцеса и аз на секундата оставям 12 годишен брак и две деца. Ти луд ли си, тя е бомба, няма такава жена

    Коментиран от #8

    13:40 03.08.2026

  • 7 Цъцъ

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Винаги":

    Това е вечната тагедията на дъртите жени бленуващи за млади момченца😉

    13:41 03.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 хихи

    5 0 Отговор
    82ри набор срещу 2002!? Нелоялна конкуренция...

    13:47 03.08.2026

  • 11 Специалист

    5 0 Отговор
    Много тъпа и ненужна на никого информация

    13:53 03.08.2026

  • 12 ПОТРЕСАВАЩО!

    2 0 Отговор
    Някакъв си ходил с по-голяма от него кака. След години остаряващата кака му омръзнала и тръгнал с много по-млада кака - вероятно рускиня… те такава потресаваща и нечувана история оставя населението българско обезумяло от възхищение, потресено, направо без дъх!!!

    14:03 03.08.2026

  • 13 Р Г В

    2 0 Отговор
    Несполучил в кариерата артист , водещ на сутрешен блок и ездач на кон в Монголската пустош ,умеещ само пръв да се докопва до кухнята на гостуващия мастър шеф и да си похапва облизвайки омазнените си пръсти пред камерите. Истински " плейбой " е уцелила дамата.

    14:04 03.08.2026