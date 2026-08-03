Алла Пугачова тръгна с бастун след тежко падане (СНИМКА)

Алла Пугачова се появи публично с бастун и разкри, че се възстановява след тежка травма, която я е оставила обездвижена в продължение на четири месеца.
77-годишната руска певица присъства на закриването на музикалния фестивал „Лайма Рандеву Юрмала“ в Латвия заедно със съпруга си – комикът и телевизионен водещ Максим Галкин. На червения килим изпълнителката се придвижваше с помощта на бастун.
Пред журналисти Алла Пугачова обясни, че е паднала и е получила сериозно счупване на крака и травма в областта на тазобедрената става. Заради инцидента тя останала на легло около четири месеца и в определен момент се страхувала, че няма да проходи отново.
„Честно казано, не мислех, че изобщо ще стана. Имах панически атаки“, призна звездата на руската естрада. По думите ѝ лекарите я предупредили, че възстановяването може да продължи половин година, но тя започнала рехабилитация и постепенно отново се изправила на крака.
Пугачова отхвърли появилите се по-рано твърдения, че бастунът е свързан със сърдечна операция. Максим Галкин също потвърди, че съпругата му преминава през възстановителен период след травмата.
Въпреки здравословните проблеми певицата позира пред фотографите и разговаря с представители на медиите. Появата ѝ привлече внимание и заради видимо променената ѝ фигура, като в социалните мрежи мнозина отбелязаха, че Алла Пугачова е отслабнала значително.
Изпълнителката продължава да използва бастун, но заяви, че състоянието ѝ постепенно се подобрява и се надява в следващите месеци да се придвижва без помощно средство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ужас
13:45 03.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Реалист
13:53 03.08.2026
4 Ксаниба
13:55 03.08.2026
5 Гост
Коментиран от #6
13:57 03.08.2026
6 тези
До коментар #5 от "Гост":Добре е, че има и превърженици на Путин като онова същество Филип Киркоров.
Коментиран от #7
14:00 03.08.2026
7 Гост
До коментар #6 от "тези":То там е спорно, чие влияние е по силно! Все пак, Киркоров е предишния на Пугачова.
14:08 03.08.2026
8 Ах ,ах
14:10 03.08.2026