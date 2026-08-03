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Алла Пугачова тръгна с бастун след тежко падане (СНИМКА)

Алла Пугачова тръгна с бастун след тежко падане (СНИМКА)

3 Август, 2026 13:44 632 8

  • алла пугачова-
  • максим галкин-
  • бастун-
  • травма

77-годишната руска певица присъства на закриването на музикалния фестивал „Лайма Рандеву Юрмала“ в Латвия заедно със съпруга си

Алла Пугачова тръгна с бастун след тежко падане (СНИМКА) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Алла Пугачова се появи публично с бастун и разкри, че се възстановява след тежка травма, която я е оставила обездвижена в продължение на четири месеца.

77-годишната руска певица присъства на закриването на музикалния фестивал „Лайма Рандеву Юрмала“ в Латвия заедно със съпруга си – комикът и телевизионен водещ Максим Галкин. На червения килим изпълнителката се придвижваше с помощта на бастун.

Алла Пугачова тръгна с бастун след тежко падане (СНИМКА)
Снимка: Интернет

Пред журналисти Алла Пугачова обясни, че е паднала и е получила сериозно счупване на крака и травма в областта на тазобедрената става. Заради инцидента тя останала на легло около четири месеца и в определен момент се страхувала, че няма да проходи отново.

„Честно казано, не мислех, че изобщо ще стана. Имах панически атаки“, призна звездата на руската естрада. По думите ѝ лекарите я предупредили, че възстановяването може да продължи половин година, но тя започнала рехабилитация и постепенно отново се изправила на крака.

Пугачова отхвърли появилите се по-рано твърдения, че бастунът е свързан със сърдечна операция. Максим Галкин също потвърди, че съпругата му преминава през възстановителен период след травмата.

Въпреки здравословните проблеми певицата позира пред фотографите и разговаря с представители на медиите. Появата ѝ привлече внимание и заради видимо променената ѝ фигура, като в социалните мрежи мнозина отбелязаха, че Алла Пугачова е отслабнала значително.

Изпълнителката продължава да използва бастун, но заяви, че състоянието ѝ постепенно се подобрява и се надява в следващите месеци да се придвижва без помощно средство.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ужас

    8 0 Отговор
    Грозна картинка !!

    13:45 03.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Реалист

    7 0 Отговор
    Бастуна е от годиниге бе:)

    13:53 03.08.2026

  • 4 Ксаниба

    5 0 Отговор
    Че тя с тоя бастун чифутчитчиту галкин да не е от вчера тръгнала бре!

    13:55 03.08.2026

  • 5 Гост

    8 0 Отговор
    Едната е олицетворение на поговорката, че никога не е късно, да станеш за резил, другият - от братчетата на Макрон бабое....ц. Да се чудиш, да им се смееш ли, да плачеш ли?! Божееее, Божееее, такива ли са всички противници на Путин?! А?!

    Коментиран от #6

    13:57 03.08.2026

  • 6 тези

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Добре е, че има и превърженици на Путин като онова същество Филип Киркоров.

    Коментиран от #7

    14:00 03.08.2026

  • 7 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "тези":

    То там е спорно, чие влияние е по силно! Все пак, Киркоров е предишния на Пугачова.

    14:08 03.08.2026

  • 8 Ах ,ах

    0 0 Отговор
    Четох ,че бастунът на Алла е от чисто злато.

    14:10 03.08.2026