Алла Пугачова тръгна с бастун след тежко падане (СНИМКА)

Алла Пугачова се появи публично с бастун и разкри, че се възстановява след тежка травма, която я е оставила обездвижена в продължение на четири месеца.

77-годишната руска певица присъства на закриването на музикалния фестивал „Лайма Рандеву Юрмала“ в Латвия заедно със съпруга си – комикът и телевизионен водещ Максим Галкин. На червения килим изпълнителката се придвижваше с помощта на бастун.

Снимка: Интернет

Пред журналисти Алла Пугачова обясни, че е паднала и е получила сериозно счупване на крака и травма в областта на тазобедрената става. Заради инцидента тя останала на легло около четири месеца и в определен момент се страхувала, че няма да проходи отново.

„Честно казано, не мислех, че изобщо ще стана. Имах панически атаки“, призна звездата на руската естрада. По думите ѝ лекарите я предупредили, че възстановяването може да продължи половин година, но тя започнала рехабилитация и постепенно отново се изправила на крака.

Пугачова отхвърли появилите се по-рано твърдения, че бастунът е свързан със сърдечна операция. Максим Галкин също потвърди, че съпругата му преминава през възстановителен период след травмата.

Въпреки здравословните проблеми певицата позира пред фотографите и разговаря с представители на медиите. Появата ѝ привлече внимание и заради видимо променената ѝ фигура, като в социалните мрежи мнозина отбелязаха, че Алла Пугачова е отслабнала значително.

Изпълнителката продължава да използва бастун, но заяви, че състоянието ѝ постепенно се подобрява и се надява в следващите месеци да се придвижва без помощно средство.